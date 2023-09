Internetowe subskrypcje. Wartość rynku, kierunki rozwoju i... zagrożenia

18.09.2023 Marketing i PR

Według McKinsey & Company, liczba użytkowników subskrypcji wzrosła globalnie o ponad 17% w ciągu ostatniego roku. Z raportu UBS Group AG wynika z kolei, że łączna wartość globalnego rynku subskrypcji osiągnie do 2025 roku aż 1,5 biliona dolarów. To dwa razy więcej niż w 2020 roku!

Ponad połowa Polaków korzystała z internetowych usług abonamentowych.

Najpopularniejsze były dostęp do filmów i seriali, oprogramowanie, a także prasa i gry online.

Ponad 30% Polek i Polaków korzysta dodatkowo z nieinternetowych subskrypcji: opieki medycznej, jedzenia dostarczanego do domu, klubów fitness i książek.

Ponad 70% badanych wskazało, że subskrypcje pozwalają im zaoszczędzić pieniądze w stosunku do jednorazowych zakupów.

Innymi ważnymi czynnikami, które skłaniają Polaków do subskrybowania, są wygoda i łatwość użytkowania.

Zwłaszcza kobiety w dużych miastach cenią sobie możliwość korzystania z produktów i usług bez konieczności wychodzenia z domu.

Mężczyźni i osoby starsze z kolei doceniają proste i intuicyjne rozwiązania, które pozwalają im łatwo zarządzać swoimi subskrypcjami.

Subskrypcyjne ciekawostki

Jeśli planujesz elegancką kolację lub oficjalną okazję, możesz wykupić subskrypcję na sukienki i nie wydawać fortuny na jednorazową kreację. W modelu "jedna zamawiasz, inną zwracasz" możesz zmieniać sukienki tak często, jak tylko chcesz.

i nie wydawać fortuny na jednorazową kreację. W modelu "jedna zamawiasz, inną zwracasz" możesz zmieniać sukienki tak często, jak tylko chcesz. Młodzi rodzice także mogą skorzystać z subskrypcji. Kołyska SNOO, która pomaga dzieciom zasnąć i przespać całą noc, kosztuje fortunę. Dzięki subskrypcji rodzice mogą wypożyczyć kołyskę na kilka miesięcy lub lat i zaoszczędzić sporo pieniędzy.

lub lat i zaoszczędzić sporo pieniędzy. Wzrost zainteresowania - i różnorodności usług - widać wśród kosmetyków, produktów pielęgnacyjnych i higieny osobistej. Coraz częściej zdarzają się wyjątkowo oryginalne propozycje - jak wynajem grządki Własny Ogródek na pomorskiej wsi z możliwością uprawy warzyw, całodobowego podglądu wideo i profesjonalnej obsługi ogrodniczej.

Własny Ogródek na pomorskiej wsi z możliwością uprawy warzyw, całodobowego podglądu wideo i profesjonalnej obsługi ogrodniczej. Ciekawą nowością dla młodych rodziców - jest subskrypcja pieluszek wprowadzona przez Bambiboo. To polska marka ekocertyfikowanych pieluszek z bawełną organiczną i włóknem bambusowym.

Jak podkreśla, zainteresowanie subskrypcjami wzrosło gwałtownie w czasie pandemii, kiedy zakupy online stały się jedyną opcją dla wielu osób. Głównymi argumentami, budującymi rosnące zainteresowanie są przede wszystkim oszczędność i wygoda. Ważnym czynnikiem jest też cena. Subskrypcje często oferują zniżki i ceny korzystniejsze niż przy jednorazowym zakupie.Według badania Blue Media "Finanse Polaków w czasach pandemii":Z kolei z badania przeprowadzonego przez firmę McKinsey & Company, w 2022 roku przeciętny mieszkaniec USA miał 10 subskrypcji, a mieszkaniec Europy Zachodniej - 9. Największymi graczami na tym rynku są platformy streamingowe, takie jak Netflix, HBO Max czy Spotify.Statystyczny Polak - jak szacuje Newseria - płacił za różne subskrypcje. To niemało, ale warto pamiętać, że w tym koszcie mieści się już dostęp do filmów, seriali, muzyki, oprogramowania, prasy, gier online, opieki medycznej, jedzenia dostarczanego do domu, klubów fitness i książek. W porównaniu z wynikami raportów z 2021 roku, wzrost popularności subskrypcji w Polsce trochę zwolnił, ale nadal jest to jeden z najważniejszych trendów w naszych zwyczajach zakupowych.Warto zaznaczyć, że coraz większą popularnością cieszą się także tzw. subscription boxes, czyli comiesięczne paczki z różnymi produktami, np. zabawkami, kosmetykami czy jedzeniem - podkreśla agencja Newseria. Autorzy opracownia jako przykład podajątakie ciekawostki, jak ekologiczny papier toaletowy z bambusa czy subskrypcje prezentów-niespodzianek. W wielu krajach, także w Polsce, funkcjonują już subskrypcje na wynajem dóbr luksusowych oraz zupełnie nowatorskich w tej branży produktów. Oto przykłady:Na Zachodzie przewiduje się, że w najbliższych latach dostawcy subskrypcji będą coraz bardziej integrować swoje produkty i usługi. Możliwe, że już niebawem pralki będą mogły samodzielnie składać zamówienia na proszek do prania, analizując nasze miesięczne zużycie.Autorzy i analitycy przestrzegają jednak przed bekrytycznym podejąściem do tego nowego trendu. Brak kontroli wydatków grozi popadnięciem w kłopoty finansowe, a nawet długi. Dlatego - choć subskrypcje wydają się wygodnym rozwiązaniem, pozwalającym na uzyskanie niższej ceny jednostkowaj - warto dokładnie się zastanowić, przed wykupieniem kolejnej.