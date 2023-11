Redaktor/ka Dziennikarz/rka

ogłoszenie ważne do 30.11.2023

REKRUTACJA- Jeśli jesteś charyzmatyczną, kreatywną duszą, otwartą na nowe doświadczenia i marzysz o karierze dziennikarskiej, to ta wiadomość jest właśnie dla Ciebie! POLSKA MÓWI otwiera rekrutację na praktyki dla pasjonatów mediów i komunikacji społecznej.

Czego oczekujemy od kandydatów?

Charyzmy i Otwartości : Szukamy osób, które emanują pozytywną energią, potrafią zainspirować innych i są otwarte na różnorodność.

: Szukamy osób, które emanują pozytywną energią, potrafią zainspirować innych i są otwarte na różnorodność. Podstawy Dziennikarstwa : Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu dziennikarstwa będzie dodatkowym atutem. Jeśli wiesz, jak konstruować ciekawe teksty, zadajesz właściwe pytania i masz zacięcie reporterskie, to jesteśmy zainteresowani!

: Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu dziennikarstwa będzie dodatkowym atutem. Jeśli wiesz, jak konstruować ciekawe teksty, zadajesz właściwe pytania i masz zacięcie reporterskie, to jesteśmy zainteresowani! Kreatywności : Jesteśmy miejscem, gdzie doceniamy nietuzinkowe pomysły. Jeśli masz kreatywną wizję, umiesz myśleć poza utartymi schematami i masz ochotę dzielić się swoimi pomysłami z innymi, to czekamy na Ciebie!

: Jesteśmy miejscem, gdzie doceniamy nietuzinkowe pomysły. Jeśli masz kreatywną wizję, umiesz myśleć poza utartymi schematami i masz ochotę dzielić się swoimi pomysłami z innymi, to czekamy na Ciebie! Samodzielności: Chcemy pracować z osobami, które potrafią działać samodzielnie, podejmować decyzje i nie boją się wyzwań.

Co oferujemy?

Możliwość Poprowadzenia Swojej Serii Filmów : Osoby wybrane do programu praktyk będą miały okazję poprowadzić swoją własną serię filmów na naszym portalu. To świetna szansa na zbudowanie swojego autorskiego portfolio i zdobycie doświadczenia praktycznego.

: Osoby wybrane do programu praktyk będą miały okazję poprowadzić swoją własną serię filmów na naszym portalu. To świetna szansa na zbudowanie swojego autorskiego portfolio i zdobycie doświadczenia praktycznego. Dalsza Współpraca: Osoby, które wypadną wyjątkowo, mogą liczyć na dalszą współpracę z nami po zakończeniu praktyk. Jeśli pokażesz nam, że jesteś z nami na dobrej drodze do zostania gwiazdą mediów, chętnie będziemy rozwijać z Tobą naszą współpracę!

