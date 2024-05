Outreach Marketing. Tajna broń marketera i SEO-wca

27.05.2024 Marketing i PR

Pamela Tomicka, WhitePress

Budowanie widoczności w sieci to wyzwanie, nawet przy szerokim wachlarzu możliwości, jakie daje współczesny marketing. Co zrobić, gdy dotychczas stosowane praktyki nie przynoszą zadowalających efektów? Rozwiązaniem może okazać się outreach, czyli metoda aktywnego pozyskiwania linków.

ilustracja: bing.com/create

Outreach - ważna część strategii SEO?

Outreach w digital PR

Outreach w influencer marketingu

Outreach staje się jedną z popularniejszych i efektywnych strategii off-site SEO, będąc jednocześnie najbardziej „white hatową” metodą pozyskiwania linków. Biorąc pod uwagę główne założenia outreach marketingu, specjaliści SEO powinni skupić swoje działania na serwisach o tematyce jak najbardziej zbliżonej do profilu działalności firmy.Nie należy przy tym zapominać o partnerskim wymiarze relacji – link dodany na stronie wydawcy musi nieść wartość dla odbiorców serwisu. Zwykle jest to artykuł opublikowany w ramach guest postingu, czyli publikowania wysokiej jakości treści artykułów na zewnętrznych witrynach lub blogach w zamian za umieszczenie linku zwrotnego do strony. Nieco inną formą jest z kolei link insertion, która polega na dodaniu linku do już istniejącej treści. Natomiast odnośnik musi stanowić dodatkową wartość dla stworzonego materiału i stanowić informację uzupełniającą dla czytelnika.– W strategii outreach stosowanej w SEO ważne jest to, że teksty zawierające link nie są oznaczone jako „sponsorowane”. W końcu nie mówimy o standardowych artykułach reklamowych, a o tekstach wysokiej jakości, które mają zagwarantować odbiorcy dodatkową wartość. To wymaga oczywiście sporego wysiłku związanego z tworzeniem treści, wyszukiwaniem jakościowych serwisów, prowadzeniem rozmów i nawiązaniem partnerskich relacji z wydawcami lub właścicielami strony – mówi, international SEO manager w WhitePress. - To może być dużym wyzwaniem szczególnie dla osób, które dopiero rozpoczynają działania w tym zakresie. Dlatego na naszej platformie mamy usługę outreach, która pozwala zdjąć ten ciężar z barków osób poszukujących nowych, jakościowych serwisów do linkowania. Wystarczy, że określimy kategorię tematyczną strony i link wraz z anchorem, a reszta jest po naszej stronie – od selekcji stron, przez nawiązanie relacji, aż po sfinalizowanie współpracy czy stworzenie wartościowego tekstu.Działania outreach’owe mogą być idealnym uzupełnieniem działań link buldingowych. Co ważne, to przede wszystkim szansa na dywersyfikację źródeł pozyskanych linków i dotarcie do tych miejsc, do których najpewniej nie dotarła konkurencja.W badaniu przeprowadzonym przez Content Marketing Institute 57 proc. marketerów przyznało, że ich największym wyzwaniem w 2024 roku będzie dopasowanie treści do wymagań potencjalnych klientów. Zrozumienie potrzeb odbiorców znalazło się również w pierwszej trójce czynników, na których w najbliższym czasie będą skupiać się specjaliści SEO i content marketingowcy – to z kolei wniosek z raportu State Of SEO 2024 autorstwa Search Engine Journal. A to pozwala przypuszczać, że tradycyjne notki prasowe będą ustępowały miejsca bardziej zaangażowanym formom komunikacji.– Wykorzystując outreach w połączeniu z digital PR-em mamy możliwość dotarcia z jakościowym contentem do kluczowych przedstawicieli mediów cyfrowych. Co istotne, nie zawsze muszą być to treści stricte związane z marką. W komunikacji warto postawić również na tworzenie takich materiałów, które będą cenne zarówno dla branży, jak i mediów – wyjaśniaz WhitePress. – Na przykład różnego rodzaju raporty, e-booki, infografiki czy badania, w których również możemy zawrzeć linki jako źródło pochodzenia danych. Dlatego też, outreach to skuteczne narzędzie nie tylko dla nowych marek, ale również w momencie, kiedy startujemy np. z nową kampanią, launch’em produktu czy promocją publikacji.Kluczem do sukcesu outreach marketingu jest również odpowiedni dobór osób, z którymi chcemy nawiązać współpracę. Podczas tego zadania należy się kierować nie tylko czynnikami ilościowymi, lecz także – a nawet przede wszystkim – tymi jakościowymi.Dobrze obrazuje to rozwijający się od kilku lat trend w influencer marketingu, polegający na coraz większym zainteresowaniu usługami influencerów z mniejszą, ale zaangażowaną społecznością. Według raportu The State of Influencer Marketing w 2024 roku najwięcej (44 proc.) marek postawiło na współpracę z nanoinfluencerami, czyli internetowymi twórcami, których liczba obserwujących nie przekracza 10 tys. Często są to osoby działające w wąskiej dziedzinie, przyciągające entuzjastów jakiegoś konkretnego tematu. I to właśnie one mogą przyczynić się do większej skuteczności danej kampanii outreachowej.– Musimy zwrócić uwagę na to, jak dużo wspólnego z naszą marką ma influencer, z którym chcemy nawiązać współpracę. Przeanalizować jakość contentu, poziom zaangażowania obserwujących, sprawdzić ich demografię – mówi, head of marketing w WhitePress oraz wykładowca Influencer Marketingu na AGH, WSB i WSEI. – Influencer outreach to zaangażowanie do współpracy osoby z aktywną społecznością w celu wsparcia działań marketingowych. Zaufanie do produktów bądź usług, które są rekomendowane przez osoby, które cieszą się sympatią danej grupy docelowej, może znacząco wpłynąć na decyzje zakupowe.źródło: InfoWire