Rola mediów społecznościowych w marketingu internetowym

1.01.2018 Rynek medialny

Joanna Kwiatkowska

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że reklama w internecie ma ogromną siłę. Każda firma, a w szczególności ta, która funkcjonuje na rynku od krótkiego czasu, powinna zadbać o swój wizerunek w sieci i kreować przemyślane, skuteczne kampanie marketingowe online. Na co warto zwrócić uwagę?

Media społecznościowe to podstawa

Obecność marki w sieci

Planowanie kampanii reklamowych

Zalety reklam w mediach społecznościowych

Obecność w social media kluczem do sukcesu

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo, LinkedIn - to najpopularniejsze portale społecznościowe, z których regularnie korzystają miliony użytkowników. To ogromny potencjał reklamowy. Dzięki nowoczesnym technologiom dotarcie do tak dużej i precyzyjnie określonej grupy docelowej jeszcze nigdy nie było tak proste. Marketing internetowy w social media daje ogromne pole do popisu i żadna firma nie powinna lekceważyć tych kanałów komunikacji marketingowej.Dobra strategia reklamowa nie musi koniecznie dotyczyć wszystkich wymienionych wyżej portali. Kampania może opierać się na jednym, bądź kilku wybranych kanałach. Facebook to najpopularniejszy portal społecznościowy w Polsce i całej Europie. W Stanach Zjednoczonych nieco bardziej lubiany przez internautów jest Twitter. Instagram jest własnością Facebooka i opiera się bardziej na materiałach graficznych niż na tekście. Z kolei serwis YouTube to wyłącznie materiały filmowe. Podobnie jest z Vimeo. Różnica między tymi serwisami polega na tym, że Vimeo jest bardziej "elitarne", i że trafiają do niego skrzętnie wyselekcjonowane materiały. Jak widać, każdy kanał może służyć do innych działań, każdy też pomoże dotrzeć do nieco innej grupy odbiorców. W zależności od profilu działalności, należy dostosować stosowną strategię i wybrać najwłaściwsze środki przekazu.Media społecznościowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom reklamodawców i tworzą intuicyjne systemy i aplikacje służące do zarządzania reklamami. Facebook umożliwia różne metody promocji, poczynając na promocji danego posta lub kampanii większych rozmiarów. Narzędzie do zarządzania reklamami pozwala na ustalanie dziennego budżetu oraz zawężenie grupy odbiorców na podstawie miejsca zamieszkania, wieku czy płci.Marketing internetowy pozwala na wykorzystywanie bardzo pożytecznych narzędzi promocyjnych. Jakie są zalety reklamowania się na portalach społecznościowych? Najważniejszym plusem jest koszt. Biorąc pod uwagę szybkość tworzenia reklam, dostęp do potencjalnych klientów to cena za kampanię będzie nieporównywalna od marketingu tradycyjnego. Do reklamy internetowej nie trzeba nic drukować, naklejać, wywieszać. Dotarcie do grupy docelowej jest także o wiele prostsze, bo na podstawie precyzyjnie określonych parametrów. Dużym atutem jest wszechstronność i różnorodność kampanii reklamowych.Marketing internetowy to bardzo szeroka dziedzina, a media społecznościowe są tylko jedną częścią składową. Każda młoda firma powinna zacząć właśnie od social media. Pozwoli to osiągnąć najlepsze rezultaty przy stosunkowo niskim nakładzie pieniężnym.