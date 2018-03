Oprawianie książek - co należy wiedzieć?

28.03.2018 Marketing i PR

sowadruk.pl

Oprawa książki może być jej dobrą reklamą, bo choć nie powinno oceniać się książki po okładce - często to właśnie oprawa zwraca uwagę jako pierwsza.

fot. Sowa Druk

Oprawa książek kiedyś

Oprawa książek dziś

Czasem w muzeach zobaczyć można wyjątkowe egzemplarze książek sprzed kilkuset lat. Wyróżniają się wyjątkowymi oprawami, wykonanymi ze skóry, drogich kamieni. Taka książka to dziś unikat i na pewno służy bardziej do podziwiania jej niż do czytania. Zdarzały się też oprawy metalowe - złote, srebrne. Wykorzystanie cennego kruszcu sprawiało, że książka zdecydowanie zyskiwała na wartości i stawała się cennym składnikiem majątku. Ciekawe jest to, że kiedyś samą książkę kupowało się bez oprawy i wybierało się sposób jej zakończenia, w zależności od zamożności.Obecnie oprawa nie ma już podnosić wartości książki (choć zdarzają się wydawnictwa kolekcjonerskie), ale spinać egzemplarz w jedną całość, chronić go przed zniszczeniem i często, atrakcyjną okładką, zachęcać do zakupu. Obecnie stosuje się zasadniczo podział na dwa rodzaje opraw - szytą i klejoną. W szytej grzbiet stanowi krawędź, w klejonej - płaszczyznę. Oprawa szyta jest trwalsza. Zlecając oprawę książek warto zastanowić się nad wykorzystanym materiałem. Ostatnio do łask wracają oprawy płócienne, które przydają książce stylu. Dobierając oprawę, warto zastanowić się nad przeznaczeniem książki. Jeśli ma ona być albumem, lepsza będzie oprawa twarda, która po pierwsze lepiej się prezentuje, po drugie zapewnia większą wytrzymałość. Jeżeli natomiast oprawiamy na przykład wydanie kieszonkowe książki, najlepiej sprawdzi się oprawa broszurowa, która nie będzie dodawać wagi do egzemplarza.Obecnie, wydawnictwa online zajmują się całym procesem wydawania książek, od A do Z. Wydawnictwo takie jak Sowa Druk przygotuje książkę do druku i zajmuje się jej profesjonalną oprawą. W ofercie znajdują się książki w oprawie klejonej, klejonej PUR, szyto-klejonej oraz również w twardej-szytej.Dzięki pracy na nowoczesnych maszynach introligatorskich, wydawnictwo zapewnia doskonały efekt, spełniający oczekiwania wymagających klientów. Sowa Druk współpracuje także z księgarzami i dystrybutorami książek, tak aby działanie w tym biznesie było jak najłatwiejsze.