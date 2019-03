Jak optymalizować strony mobilne pod SEO?

25.02.2019 Marketing i PR

Aneta Świderska, Account Executive w agencji Mobile Rockets

Co należy zrobić, żeby witryna była jak najlepiej widoczna w Google? Jakie działania SEO wpisać w stały element działań marketingowych?

fot. MobileRockets.pl

Od czego zacząć?

Video, linkowanie, AMP

Co jeszcze?

Istnieje szereg działań, które pozwolą skutecznie pozycjonować się na istotne z puntu wyszukiwania frazy. Pozycja strony w SERP’ach (z ang. search engine results page) uzależniona jest od wielu czynników, ale co ważne działania SEO należy prowadzić systematycznie i dynamicznie w celu uniknięcia przykrych niespodzianek.W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na content. Merytoryczny, gramatycznie poprawny i graficznie opracowany tekst na stronie to podstawa. Można zastosować ciekawe zdjęcia, infografiki, podcasty, quizy odpowiednio umieszczone w tekście. Należy pamiętać, żeby nich waga nie zakłócała szybkości wczytywania się strony. Strona powinna być skalowalna, czytelna i funkcjonalna oraz składać się z nieskomplikowanych, prostych szablonów, które wykluczają niepotrzebne elementy. Jeśli użytkownik zatrzyma się na dłużej, to strona uzyska znacznie lepsze wyniki i automatycznie wywinduje wyżej w wyszukiwarce. Google najchętniej kieruje do treści zbudowanej z ok. 2000 wyrazów. Słowa kluczowe powinny być integralną, merytoryczną częścią tekstu, istotną z punktu widzenia użytkownika. Najlepszą praktyką jest napisanie kliku artykułów, które opiszą poszczególne zagadnienia z danej kategorii. Publikacja jednego, obszernego artykułu okaże się raczej męcząca w odbiorze dla czytelnika. Użytkownicy rzadko szukają ogólnych zagadnień, częściej koncentrują się na konkretnej tematyce.W celu maksymalizacji funkcjonalności witryny pod kątem UX (user experience) warto zamieścić na niej video. Ten format jest coraz częściej wyszukiwanym elementem na YouTube – drugiej, zaraz po Google najważniejszej wyszukiwarce na świecie. Bardzo istotne jest również linkowanie. Jakościowe linki do filmów, opisów, informacji kontaktowych z pewnością podniosą ocenę strony w oczach użytkowników. Linkowanie wewnętrzne znacznie ułatwi znajdowanie kluczowych treści, oraz poprawi widoczność starszych artykułów, jeżeli zostaną tematycznie powiązane z nowymi. Odpowiednia optymalizacja tytułów i opisów stron (max. 230 znaków w meta tagach) zwiększy współczynnik CTR. Aby zatrzymać czytelnika na swojej stronie jak najdłużej należy skrócić kody HTML, CSS, JS, co przełoży się na szybkość ładowania serwisu. Można również skorzystać z rozwiązania open source od Google, czyli z funkcji AMP (Accelerated Mobile Pages), która pozwoli przekształcić statyczną stronę w łatwo i szybko dostępną dla usera.Warto uwzględnić w strategii SEO „voice search”. Według prognoz, do 2020 roku wybieranie głosowe będzie stanowić 50% wszystkich wyszukiwań. Aby dopasować treść do tego modelu działania, najlepiej dostarczać w tekście odpowiedzi na pytania: jak, gdzie, kiedy, dlaczego, po co oraz zoptymalizować tzw. long tail czyli wielowyrazowe frazy kluczowe.Należy zadbać o szyfrowane połączenie HTTPS. Komunikaty typu „niebezpieczna”, „niezabezpieczona” zwiększają współczynnik odrzuceń strony. Coraz większe znaczenie mają także informacje lokalne. Pozytywne opinie o firmie w wizytówkach Google Moja Firma zwiększą wiarygodność. Warto zastosować na witrynie lokalne słowa kluczowe oraz dodać możliwość bezpośredniej rezerwacji usługi/wizyty. Użytkownicy mobile cenią sobie szybki kontakt, dlatego należy dodać aktywny numer telefonu, który po kliknięciu połączy klienta.Aby witryna była widoczna dla użytkowników mobilnych, należy działać w całym systemie Google, a nie koncentrować się tylko na pozycjonowaniu strony. Dodaj biznes do Google Maps, stwórz stronę w Google+, nagrywaj filmy i dodawaj je na YouTube, zbuduj kampanię reklamową w Google AdWords. Nawet jeśli grupą docelową nie są mobilni userzy, Millenialsi, osoby, które większość spraw załatwiają na smartfonach, ważne jest posiadanie funkcjonalnej strony mobilnej. Zgodnie z mobile-first-indexing z 2018 roku, Google w pierwszej kolejności sprawdza mobilną wersję witryny i to ona decyduje o pozycji w wyszukiwarce, zarówno dla mobile jak i komputerów stacjonarnych.