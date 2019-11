Instagram Stories w komunikacji marki

11.11.2019 Marketing i PR

Michał Chrościcki, Analyst & Strategy Planner Mint Media

Na kanale jakim jest Instagram, dopiero Stories, a nie statyczne posty, stworzyły możliwość większej interakcji użytkowników z publikowaną treścią, a marketerom dostarczyły mierzalne dane. Na odbiór Stories przez użytkowników ma wpływ kilka czynników.

źródło: brandbay.pl

Czym właściwie są Stories?

Stories a komunikacja marek

Efektywne i atrakcyjne relacje

liczba wyświetleń;

liczba unikalnych profili, które zobaczyły relację (zasięg);

liczba akcji prześlij;

liczba akcji dalej;

liczba akcji wstecz;

liczba akcji wyjście.

Mowa tu o pewnego rodzaju szybkich historyjkach bazujących na zdjęciach lub wideo (obecnie wydłużonych z 15 do 60 sekund), które są modyfikowane do formy krótkich relacji. Format ten został zapoczątkowany przez Snapchat, a następnie zaimplementowany przez Facebooka oraz Instagram.Sukces Stories wynika z faktu, że odpowiadają one na potrzeby coraz bardziej mobilnych użytkowników mediów społecznościowych. Tworzona relacja jest unikalna, krótka, dynamiczna i interaktywna, co sprawia, że idealnie dostosowuje się do obecnych oczekiwań internautów, którzy coraz szybciej konsumują otrzymywane informacje.Stories są dla marek okazją do docierania do jej sympatyków oraz najbardziej aktywnych użytkowników. Idealnym modelem wykorzystania danego formatu są relacje z życia marki, real-time marketing (RTM), relacje na żywo, unikalne materiały oraz content stricte rozrywkowy. Na kanale jakim jest Instagram, dopiero Stories, a nie statyczne posty, stworzyły możliwość większej interakcji użytkowników z publikowaną treścią, a marketerom dostarczyły mierzalne dane.Nie zmienia to jednak faktu, że to wciąż poprzez feed łatwiej jest dotrzeć do użytkownika. Jak podaje firma Rival IQ w raporcie „2018 Instagram Stories Benchmark Report”, to właśnie posty osiągają największe zasięgi. Wynika to między innymi ze struktury danego formatu oraz zachowań odbiorców. Skrolowanie jest łatwe i bardziej przyjazne dla użytkowników oraz pozwala na szybsze zapoznanie się z interesującymi nas informacjami (tzn. najpierw duże zdjęcie, potem mały tekst).Na odbiór Stories przez użytkowników ma wpływ kilka czynników, a jednym z głównych jest liczba oglądanych relacji. Z analizy przeprowadzonej przez serwis Buffer (Instagram Stories Research) wynika, że już pierwsze Stories (czy nawet pierwsze cztery), decydują o atrakcyjności całego materiału. Jeśli autor nie przykuje uwagi użytkownika już na wstępie, to utrzymanie zainteresowania maleje z każdą kolejną relacją.Kluczem jest również dopasowanie treści do odbiorcy, czyli ponownie - Content is the King. Z doświadczenia wielu marketerów wynika, że treści powinny być jak najkrótsze. Zdarzają się jednak wyjątki – mowa tu o przekazie unikalnym i „zakulisowym”. Może być on dłuższy, bowiem wzbudza ciekawość przez co bardziej angażuje odbiorcę.W analizie efektywności opublikowanych Stories mamy do dyspozycji kilka zmiennych. Niezależnie od narzędzia, z którego korzystamy w statystykach, widzimy takie dane jak:Z czego, przy ocenie efektywności Stories jako relacji np. z wydarzeń, gdzie poszczególne Stories tworzą dłuższą narrację, kluczowa jest holistyczna analiza wyświetleń. Dane z elementu początkowego i końcowego stworzą obraz tego, ile osób udało się zainteresować daną treścią.Wszystko to mówi, że Instagram Stories stają się kanałem efektywnego docierania do użytkowników oczekujących unikalnego i dynamicznego przekazu. Dlatego też, strategia komunikacji marki powinna szybko adaptować nowe rozwiązania pojawiające się w mediach społecznościowych. Dotyczy to szczególnie odbiorców, którzy najczęściej korzystają ze społeczności za pomocą urządzeń mobilnych.