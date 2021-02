Pomaganie jest sexi! Pierwsza taka kampania charytatywna na Tinderze

23.02.2021

Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" wystartowała z wyjątkową kampanią charytatywną, skierowaną do… użytkowników Tindera. Twórcy namawiają randkowiczów, żeby pokazali dobre serca i przekazali 1% podatku na leczenie małych pacjentów kliniki onkologicznej.

fot. Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

fot. OpenMobi

- To pierwsza w naszej historii kampania w tak nietypowym miejscu. Ale szukamy wszelkich możliwych sposobów dotarcia do osób, które mogą pomóc dzieciom chorym na raka w powrocie do zdrowia - tłumaczy Bartłomiej Dwornik z Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" . - A ponieważ użytkownicy aplikacji randkowych szukają uczuć, dlatego podpowiadamy im, że dobre serce i bezinteresowne pomaganie to argumenty, którymi można zrobić dobre pierwsze wrażenie.- Promocja Fundacji na Tinderze, choć w pierwszej chwili zaskakująca, idealnie wpisuje się w ideę samej aplikacji: skracania dystansu między ludźmi i łączenia osób o podobnej wrażliwości, oczekiwaniach czy zainteresowaniach - mówi Dominika Jurek z Open Mobi . - Wykorzystanie potencjału platformy to dobry krok także ze względu na grupę osób, do której docieramy z przekazem kampanii. Użytkownicy Tindera to przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, ludzie otwarci i nowocześni. Moim zdaniem „it’s a match”.Luty to czas, kiedy zaczynamy rozliczać PIT za 2020 rok i właśnie na tym skupia się kampania, realizowana przez fundację. Pod hasłem "Pomaganie jest sexi!" użytkownicy Tindera otrzymują informację, jak przekazać 1% podatku PIT na pomoc dla dzieci leczących się w klinice onkologii dziecięcej Przylądek Nadziei we Wrocławiu.- Liczymy na to, że w taki nieco nietypowy sposób zwrócimy uwagę internautów, którzy zupełnie nie spodziewają się takiej tematyki w aplikacji randkowej - tłumaczy Klaudia Smolarska-Kulej z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. - A jeśli pomysł okaże się sukcesem, będziemy mieli argument za tym, żeby przygotowywać podobnie zaskakujące zachęty do pomagania dla następnych grup odbiorców, których organizacje pomocowe dotąd nie brały pod uwagę.Kampania "Pomaganie jest SEXI!" realizowana jest przez Fundację "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" wspólnie z agencją Open Mobi. Kierowana jest do grupy docelowej 18+ w całej Polsce. Prowadzona będzie na Tinderze od 15 lutego do 14 marca 2021.