ogłoszenie ważne do 5.01.2022

Reporter TV

Telewizja Republika

Telewizja Republika to polski kanał telewizyjny o profilu publicystyczno – informacyjnym. Rzetelne wiadomości, publicystyka na najwyższym poziomie i filmy dokumentalne, których nie zobaczysz nigdzie indziej. Serwisy informacyjne, audycje na żywo, cykliczne magazyny, programy kulturalne i reportaże. Telewizja Republika to kanał nadający program 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.



w związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:



REPORTER



Czym będziesz się zajmował?



• przygotowanie materiałów reporterskich

• dbanie o poprawność merytoryczną przygotowywanie materiałów

• udział w kolegiach redakcyjnych

• uczestniczyć w wydarzeniach, konferencjach, briefingach na terenie Warszawy



Czego oczekujemy na początek?



• zainteresowanie pracą reportera

• dobry głos oraz dykcja

• zainteresowanie wydarzeniami politycznymi i kulturalnymi

• kreatywność i ciekawe prezentowanie tematów

• bardzo dobra znajomość języka polskiego (interpunkcja, stylistyka, ortografia)

• praca w zespole oraz pod presją czasu



Co oferujemy?



• elastyczna forma zatrudnienia

• możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego

• niezbędne narzędzia do wykonywania pracy



Aktualne CV wraz z klauzulą RODO prosimy przesłać na adres:

rekrutacja@telewizjarepublika.pl