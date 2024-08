5.08.2024 Marketing i PR

Zazdrość, rywalizacja i kłótnie. Jak zaprowadzić pokój między rodzeństwem?

Więź między rodzeństwem jest niezwykle ważna, jednak czasami dochodzi do konfliktów. Jakie są przyczyny kłótni między dziećmi i co zrobić, aby takich spięć było w domu jak najmniej? Są na to sposoby. [#MAMYNATORADĘ pod patronatem Reporterzy.info]

Jedną z najczęstszych przyczyn kłótni jest porównywanie dzieci. Rodzice często stawiają starsze dzieci za wzór dla młodszych, co prowadzi do poczucia niższości i zazdrości. Często bywa też, że dziecku spokojniejszemu, które lepiej się uczy rodzice pozwalają na więcej. Takie sytuacje budzą sprzeciw rodzeństwa, gdyż jest to dla nich niesprawiedliwe.



– Ciężko jest samemu się zmienić, dlaczego zmuszamy do tego nasze dzieci? Zamiast porównywać dzieci należałoby pomyśleć o tym, dlaczego pociecha tak się zachowuje. Czy ma jakieś kłopoty? Jak możemy pomóc? - podpowiada pedagog Aleksandra Bielawa, nauczycielka wychowania przedszkolnego z publicznego przedszkola Krzyś w Gdańsku,



Zdarzają się sytuacje, kiedy jedno z dzieci wymaga szczególnej opieki. Kiedy jest malutkie, choruje albo ma trudności w nauce. Pozostałe często czują się wtedy pominięte. To uczucie może prowadzić do zazdrości, poczucia odrzucenia i rywalizacji o uwagę rodziców.



Jak właściwie reagować na kłótnie

Każde dziecko jest inne i ma własny charakter. Nie oczekujmy, że wszystkie będą się zachowywać tak samo. Akceptujmy ich indywidualność i wspierajmy w rozwoju.



– Jeżeli już dojdzie do kłótni, przeważnie próbujemy jak najszybciej rozwiązać sytuację i znaleźć winnego. Tu zachowajmy ostrożność i nie oceniajmy zbyt pochopnie – radzi Aleksandra Bielawa. – Zazwyczaj oskarżamy o zdarzenie dziecko, które na co dzień gorzej się zachowuje, jednak nie zawsze tak jest.



Ekspertka platformy #MAMYNATORADĘ podpowiada, aby łagodząc konflikt pamiętać o trzech zasadach:



Wysłuchaj obu stron, poznaj wszystkie wersje wydarzeń i racje.

obu stron, poznaj wszystkie wersje wydarzeń i racje. Nie oceniaj , nie podnoś głosu.

, nie podnoś głosu. Poznaj motywy i na koniec wyznacz konsekwencje.

Kłótnie są naturalną częścią życia, ale dzieci muszą nauczyć się je rozwiązywać pokojowo. Nauczmy je negocjować, wyrażać potrzeby i szanować innych. To nasza rola. Rodziców.



Jeśli jednak konflikty między dziećmi są częste i nasilone, warto rozważyć pomoc specjalisty. Psycholog lub pedagog może pomóc w zrozumieniu przyczyn i znaleźć odpowiednie rozwiązania.



Pomagaj dzieciom budować więź

Pamiętajmy, że każde dziecko potrzebuje uwagi, miłości i wspólnego spędzania czasu z rodzicami. Nawet, jeśli samo o tym nie mówi.



– Musimy pamiętać, aby każdemu z dzieci poświęcać tyle samo czasu, by poświęcać uwagę, choćby na chwilę – radzi Aleksandra Bielawa. – Organizujmy wspólne gry, zabawy i wycieczki. Pamiętajmy, że czas spędzony z dziećmi to inwestycja w ich przyszłość.



Budowanie dobrych relacji i więzi między rodzeństwem to proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Kłótnie i awantury mogą i będą się oczywiście zdarzać. Jednak możemy sprawić, że będzie ich znacznie mniej.



Podpowiedzi dla rodzica:

Nie porównuj i nie faworyzuj żadnego z dzieci.

Poświęcaj uwagę i czas dzieciom w możliwie równym stopniu.

Chwal pozytywne zachowania. Doceniaj, gdy dzieci współpracują i rozwiązują konflikty w pokojowy sposób.

Nie bój się szukać wsparcia. Jeśli masz problemy z utrzymaniem pokoju w domu, zwróć się o pomoc do specjalisty.

* * *



Porada jest częścią projektu społecznego #MAMYNATORADĘ, którego celem jest wspieranie rodziców w dbaniu o prawidłowy rozwój dzieci. Bezpłatne poradniki dla rodziców opracowują doświadczeni pedagodzy, psycholodzy dziecięcy i logopedzi z praktyką w szkołach i przedszkolach:



