Reklama zewnętrzna w Polsce. Ekrany, autobusy i rynek OOH w liczbach

Tablica czy ekran? Rynek się cyfryzuje

Segment reklamy zewnętrznej Wartość (mln PLN) Wzrost rok do roku Klasyczne OOH 521,73 -0,08% City Transport 52,46 +29,6% Digital OOH 231,85 +32,2% Razem 806,04 +9,7%

Autobus jako billboard i cyfrowa ofensywa

Wśród głównych klientów znalazły się marki z branży telekomunikacyjnej, handlowej, spożywczej i medialnej.

Nowością były kampanie lokalnych samorządów oraz rosnące znaczenie systemów monitorujących trasy pojazdów, co pozwala precyzyjniej targetować komunikaty.

DOOH odpowiada już za 28,8% całego rynku.

W IV kwartale 2024 roku ten udział sięgnął rekordowych 32,6%.

Ekrany są zarządzane w czasie rzeczywistym dzięki technologii programmatic, co umożliwia dynamiczną personalizację treści.

Kto inwestuje w OOH?

W 2024 roku reklama zewnętrzna (OOH) w Polsce odnotowała silny wzrost, osiągając wartość 806 mln zł. To o 9,7% więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu "Reklama OOH w Polsce" OOHlife Izby Gospodarczej . Szczególnie dynamicznie rozwijał się segment Digital OOH, którego wartość wzrosła aż o 32,2%, osiągając 231,85 mln zł. Rynek wszedł w nową fazę rozwoju, w której cyfryzacja, automatyzacja i integracja z innymi kanałami komunikacji zaczynają odgrywać główną rolę.Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce opiera się na trzech głównych segmentach: klasycznym OOH, reklamie w transporcie miejskim oraz Digital OOH (DOOH). Choć klasyczne nośniki nadal dominują pod względem udziału w rynku, to właśnie cyfrowa forma reklamy rośnie najszybciej . W 2024 roku udział DOOH w rynku sięgnął niemal 29%, podczas gdy jeszcze pięć lat temu wynosił tylko 11,3%.Mimo spadku udziału procentowego klasycznych nośników (z 69,1% do 64,7%), ich wartość utrzymała się na stabilnym poziomie . Przeważają tu billboardy 18 m² i podświetlane citylighty, które generują blisko 70% przychodów w tym segmencie.Zaskakująco dobrze poradził sobie segment reklamy w transporcie miejskim. Wartość kampanii prowadzonych na zewnętrznych i wewnętrznych nośnikach w autobusach, tramwajach i metrze wzrosła o blisko 30%. Wpływ na to miało większe zainteresowanie reklamodawców mniejszymi miastami oraz łączenie klasycznych powierzchni z cyfrowymi ekranami LCD.Reklama w komunikacji publicznej staje się zatem nie tylko elementem krajobrazu, ale również narzędziem analitycznym. Cyfrowe nośniki rozwijały się najdynamiczniej. Wzrost o 32,2% to wynik m.in. coraz większej liczby ekranów w przestrzeni publicznej - wiaty przystankowe, galerie handlowe, lotniska, a także pojazdy komunikacji miejskiej i kolejowej.Dzięki temu DOOH staje się atrakcyjnym wyborem dla marek, które chcą łączyć precyzyjne targetowanie z szerokim zasięgiem.Wydatki reklamowe w 2024 roku koncentrowały się w kilku kluczowych sektorach:W przypadku Digital OOH struktura jest podobna, z nieco większym udziałem sektora żywności i mniejszym handlu. Dla porównania, w klasycznym OOH wciąż dominują handel i media. Zdaniem autorów raportu, rok 2025 zapowiada się równie dynamicznie. Wpływ na to mogą mieć wybory prezydenckie, dalsza cyfryzacja i rozwój narzędzi analitycznych oraz rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju - coraz więcej firm inwestuje w energooszczędne nośniki i ekologiczne technologie.