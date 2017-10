Prowadzenie firmowego bloga. Poradnik dla początkujących

23.10.2017 Warsztat reportera

Bloger to nie tylko pasjonat piszący w wolnej chwili o tym, co lubi. Bloger to również jedna z wielu oczekiwanych kompetencji zawodowych PR-owca i marketera. Oprócz oficjalnych komunikatów i tekstów sprzedażowych, musi on też umiejętnie mówić w imieniu firmy, pokazywać jej pracę "od kuchni", ale nie zdradzać jej sekretów, być szczerym i obiektywnym, ale nie szkodzić jednocześnie reprezentowanej marce. Sprawdź, jak i o czym pisać, by blog działał w jak największym stopniu na korzyść firmy, dla której jest prowadzony.Najlepiej już na początku tworzenia bloga zdecydować o jego charakterze. Czy będziesz tam pisać o nowych produktach, aktualnościach z życia firmy, reagować na trudne dla marki sytuacje, czy publikować ciekawostki z branży - przemyśl to już na samym początku. Problem się w pewnym stopniu sam rozwiązuje, gdy blog firmowy prowadzi kilka osób, piszących o dziedzinach, na których się znają.Po pewnym czasie widać pewną specjalizację w publikowanych artykułach – każda z tworzących osób wybiera sobie swoją niszę i prowadzi już jakby osobnego bloga. To daje szansę na zachowanie spójnej treści bloga, zapewniając jednocześnie różnorodność tematyczną. Pamiętaj, że również komunikacja w imieniu firmy na blogu musi być spójna ze strategią PR Twojej firmy.Nie ma większego sensu zakładać bloga, na którym nie będą pojawiać się teksty. Bardzo szybko okaże się, że pisanie raz w miesiącu to za mało. Ilekroć ktoś odwiedzi Twojego bloga (o ile w ogóle na niego trafi), na pewno zechce spojrzeć, czy jest on regularnie aktualizowany. Czytanie o jakichś ważnych zdarzeniach z branży na blogu publikującym notki co najmniej raz w tygodniu (idealna sytuacja jest wtedy, gdy publikujesz codziennie), wygląda o niebo lepiej niż na tych, z niewielką liczbą już dość zamierzchłych informacji. Taka jest specyfika medium – blog musi żyć.Zapewne każdy bloger marzy właśnie o tym, żeby nawiązać dyskusję z czytelnikami swojego bloga, a każdy z nich korzystał z opcji „dodaj komentarz”. Wbrew pozorom osiągnięcie tego jest dziś o wiele trudniejsze niż kiedyś – teraz opinie o wywodach autora i dyskusje na temat poruszonego przez niego tematu szybciej i efektywniej publikuje się i prowadzi w mediach społecznościowych. Nie zmienia to jednak faktu, że możliwość komentowania artykułów musi być niekwestionowanym prawem czytelnika, tak samo jak uzyskanie odpowiedzi na zadane przez niego pytanie.Pamiętaj: nie kasuj pochopnie komentarzy, które w jakiś sposób Ci nie odpowiadają. Trzeba stawiać czoła konstruktywnej krytyce. Jeśli potrzebujesz czasu do zastanowienia zanim odpowiesz na komentarz, najlepiej wcześniej ustaw konieczność moderacji komentarzy przed ich publikacją.Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie bloga jest oczywiście optymalizacja treści. Oprócz optymalizacji warto jednak pamiętać o społecznościach i intensywnym promowaniu treści. Facebook, serwisy branżowe czy nawet Twitter to świetne miejsca dla Twoich tekstów. Jeśli zależy Ci, by blog znaleźli również Twoi klienci i kontrahenci, możesz umieścić odnośnik w swojej stopce mailowej lub na wizytówkach. Możesz również wysyłać odnośniki do swoich tekstów jako profesjonalne odpowiedzi na pytania.Po co pisać rozbudowane maile poruszające popularne w branży problemy, skoro można to zrobić raz na swoim blogu i do niego każdorazowo odsyłać? Wyeksponowany na blogu odnośnik do rss-a bloga, znacznie ułatwia jego subskrypcję, promocję i śledzenie nowych wpisów.Nie zapomnij również umożliwić Twoim czytelnikom samodzielne propagowanie Twoich tekstów. Zainstaluj na blogu wtyczkę pozwalającą na publikowanie linków do wpisów na Facebooku, Google+, nk, Wykop, Twitter, czy przez Gmail - internauci chętnie z tego korzystają.