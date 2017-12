Produkcja filmów promocyjnych. Sposób na skuteczną reklamę

28.12.2017 Rynek medialny

Od pewnego czasu coraz większą popularnością cieszą się reklamy w formie wideo. Docierają do szerokiego grona odbiorców i wyjątkowo skutecznie potrafią zaprezentować firmę oraz jej ofertę w korzystnym świetle. Produkcja filmów promocyjnych wymaga jednak starannego przygotowania, jeśli opracowane materiały mają zrobić pożądane wrażenie na potencjalnych klientach.

Produkcja filmów promocyjnych dla firm

Skuteczność reklamy a wybór studia filmowego

Przed rozpoczęciem prac nad filmem trzeba się zastanowić, czy ma on reklamować konkretny produkt, czy może raczej jego celem będzie przede wszystkim budowanie wizerunku firmy. Należy przy tym pamiętać, że obecnie zainteresowaniem ze strony odbiorców cieszą się w dużej mierze wideo, które koncentrują się na przekazywaniu emocji, zamiast skupiać się wyłącznie na ofercie danej marki.Niezbędne jest też określenie grupy odbiorców, do których ma być kierowany przekaz.okaże się opłacalnym rozwiązaniem tylko wtedy, gdy materiał będzie przygotowany z myślą o potencjalnych klientach, ich upodobaniach oraz wartościach. Przykładowo, kiedy grupą docelową jest młodzież, należy wziąć pod uwagę trendy ze świata ludzi młodych, język jakim się posługują i ich zwyczaje. Wtedy też można poeksperymentować z formą i zdecydować się na bardziej oryginalne sposoby montażu oraz efekty specjalne.Przy planowaniu, nie bez znaczenia jest również kanał dystrybucji. Ma on niemały wpływ na ostateczną formę reklamy. Materiały filmowe mogą być zamieszczane w wielu miejscach, np. na stronie internetowej firmy oraz na jej profilach w mediach społecznościowych. Warto się na to decydować, ponieważ jeśli wideo będzie interesujące i spodoba się internautom, będą go komentować i udostępniać innym osobom, co jeszcze zwiększy zasięg reklamy. Można też rozważyć realizację filmu, stworzonego głównie z myślą o emisji w telewizji. Duży wybór kanałów dystrybucji sprawia, że przekaz marki może trafiać do szerokiej liczby odbiorców i tym samym, zwiększać jej rozpoznawalność.Liczba firm, które decydują się naciągle wzrasta, dlatego też ważne jest stworzenie takiego wideo, które będzie się wyróżniać na tle konkurencji. W tym celu warto rozpocząć współpracę z profesjonalnym studiem, które kompleksowo zajmie się produkcją filmu, biorąc przy tym pod uwagę aktualne trendy w reklamie. Przed podjęciem decyzji o wyborze firmy, najlepiej zobaczyć jej portfolio i przekonać się, jak wyglądają jej wcześniejsze realizacje. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na ich jakość. Ciekawe projekty można obejrzeć, np. na stronie: https://www.nomono.eu/portfolio/produkcja-filmow-promocyjnych . Dobrym pomysłem jest też sprawdzenie, jakie opinie na temat studia można znaleźć w internecie.może się okazać niezwykle korzystnym rozwiązaniem, który przyczyni się do zwiększenia zainteresowania marką i pomoże budować jej pozytywny wizerunek. Warto się o tym przekonać i wziąć pod uwagę tę formę reklamy podczas planowania strategii marketingowej dla swojej firmy.