Jak tworzyć skuteczne opisy produktów w sklepie internetowym?

25.04.2018 Marketing i PR

sky-shop.pl

Nawet w przypadku posiadania w ofercie swojego sklepu internetowego produktów od renomowanych producentów w dobrej cenie nie ma gwarancji, że klienci złożą zamówienie właśnie u nas. Dlaczego? Otóż winne mogą być nieciekawe opisy produktów, które nie zachęcają do skorzystania z oferty danego sklepu. Z całą pewnością należy poświęcić trochę więcej czasu na ich poprawienie, czyli na stworzenie unikatowych i spersonalizowanych opisów produktów, dzięki którym możliwe będzie nawiązanie interakcji z odbiorcą. Pojawia się wobec tego pytanie - jak tworzyć opisy produktów w sklepie internetowym?

fot. sky-shop.pl

Ciekawy i unikalny opis produktu, dlaczego to takie ważne?

Jak stworzyć opisy produktów zwiększające sprzedaż?

Skopiowanie czyichś opisów produktów z całą pewnością mija się z celem i może nawet przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Trzeba pamiętać o tym, że nie tylko zdjęcia są ważne, gdyż samą grafiką nie zachęcimy potencjalnego klienta do zakupu, jeśli na stronie nie pojawią się dodatkowo odpowiednie opisy produktów. Jest jeszcze jeden problem z nieodpowiednio przygotowanymi opisami produktów – roboty wyszukiwarki mogą uznać daną stronę za mało wartościową, przez co niestety Internauci mogą wręcz przestać trafiać z wyszukiwarki Google do naszego e-sklepu. To oczywiście przekłada się na mniejszy ruch na witrynie i mniejszą sprzedaż, a więc w efekcie na mniejsze zyski.Niewystarczająco wyczerpujące informacje o danym produkcie w opisie sprawią, że Internauta opuści witrynę i zacznie szukać informacji o interesującym go produkcie w innym serwisie i prawdopodobnie też tam sfinalizuje swój zakup. Konieczne jest zatem przygotowanie skutecznych opisów produktów , dzięki którym generowany będzie większy ruch z wyszukiwarki i zwiększy się sprzedaż.Podczas tworzenia skutecznych opisów produktów należy zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne. Zamiast używania ogólnych przymiotników, warto odnieść się do cech produktów. Warto także umieszczać producencki kod/nr produktu w opisie produktu. Opis powinien być tak opracowany, aby zawierał informacje poszukiwane przez klientów. Jeśli chodzi zaś o dobór słów kluczowych pod wyszukiwarkę Google, to najlepiej jest korzystać z fraz nawiązujących do parametrów technicznych produktów.Nie można zapomnieć również o korzyściach płynących z zakupu wybranego produktu przez klienta. Opis ma zachęcać do zakupu, prezentując wartość, jaką uzyska klient. Niezwykle ważne jest także zadbanie o to, aby nie powielać informacji. Zaleca się także tworzyć proste i krótkie zdania, dzięki czemu łatwiej będzie dotrzeć do odbiorców. Istotne jest także przekazywanie informacji o produkcie w przejrzystej formie. Najlepiej jest zatem podzielić tekst na sekcje oraz wpleść w nie grafiki i ikony.