14.05.2018 Marketing i PR

Jak wygenerować ruch na stronie internetowej

Krzysztof Kłosiński, Conture

Wysoki ruch w naszej witrynie to podstawa jej sprawnego funkcjonowania. Sprawia on, że potencjalni klienci mają możliwość zapoznania się z naszą ofertą. Ponadto jest on jednym z głównych elementów, które wyszukiwarka Google bierze pod uwagę w trakcie ustalania pozycji naszej strony w wynikach wyszukiwania.

fot. Mediamodifier/CC0/Pixabay.com



Media społecznościowe

Jednym z kanałów, który pomoże w generowaniu ruchu są media społecznościowe. Jeżeli stworzymy profil marki i zadbamy o regularną publikację treści, będziemy w stanie stworzyć całkiem sporą społeczność. Jak zebranych fanów przekierować na naszą stronę? Najlepszym sposobem jest linkowanie treści pojawiającej się na witrynie.





Tym samym każdy, kto będzie miał ochotę się z nią zapoznać, odwiedzi naszą stronę. Ponadto marki, które są właścicielami sklepów internetowych, wykorzystują social media do informowania o specjalnych promocjach, przeznaczonych tylko dla obserwatorów ich profilu. W ten sposób, chcąc skorzystać z rabatów, przeniosą się oni na naszą witrynę i wygenerują ruch.



Blog firmowy

To kolejny ważny element naszej układanki, który może pomóc w zwiększeniu ruchu na naszej stronie. Jeśli wypełnimy naszego bloga ciekawymi i wartościowymi tekstami, możemy być pewni, że przyciągną one wielu odbiorców. Osoby, które już trafią do naszych tekstów, będzie można zachęcić do pozostania na stronie i skierować je np. do sklepu internetowego lub newslettera. Jeśli chcemy, żeby blog był odpowiednio widoczny w sieci, musimy zadbać o kwestię jego pozycjonowania. Podejmując właściwe działania SEO i wykorzystując odpowiednie słowa kluczowe, sprawimy, że nasze teksty pojawią się wysoko w wynikach wyszukiwania. Pamiętajmy, aby frazy, które wybierzemy, realnie odpowiadały na potrzeby i problemy użytkowników.



Linkowanie

Warto zadbać o wartościowe linki kierujące do naszego serwisu. W tym celu możemy współpracować z serwisami czy blogami powiązanymi tematycznie z naszą witryną. W ten sposób wygenerujemy spory ruch, jednocześnie pozytywnie wpływając na pozycjonowanie. Pamiętajmy, że istotna jest siła serwisu, z którego linkujemy: jego wysoka pozycja zdecydowanie przełoży się na jakość linkowania, dlatego unikajmy niepotrzebnego spamu linkami.



Optymalizacja SEO i wysoka jakość contentu

Wspominaliśmy o optymalizacji SEO pod kątem bloga firmowego. Warto jednak zająć się tym w obrębie całego serwisu. Pamiętajmy o podstawowych zasadach, które wpływają na wysoką pozycję w wyszukiwarce: odpowiednie słowa kluczowe, wykorzystywanie nagłówków H1, H2, H3 czy używanie atrybutów alt. Nie zapominajmy o skłonności Google do promowania treści wysokiej jakości. Czas zapomnieć o tekstach-zapychaczach i postawić na wartościowy content: artykuły, infografiki, filmy czy podcasty z pewnością przysłużą się pozycjonowaniu i jednocześnie zaciekawią odbiorców. Pamiętajmy o SEO nawet w takich miejscach jak sklep internetowy: skuteczny opis produktu poza pozytywnym wpływem na klienta, poprawi nasze wyniki w wyszukiwarce, a tym samym przyczyni się do zwiększonego ruchu.



Płatne rozwiązania

