Reklama u influencerów. Nastolatek nie zawsze potrafi ją rozpoznać

Wzrost popularności treści promowanych przez influencerów wśród młodzieży rodzi problemy związane z ich zdolnością do identyfikacji komercyjnego charakteru tych treści. Subtelniejsze formy promocji są dla młodszych nastolatków często zupełnie nierozpoznawalne.

Rozpoznawanie treści reklamowych przez dzieci

Grupa wiekowa Średnia liczba rozpoznanych reklam (z 5) 10-11 lat 2,1 12-14 lat 3,9

Reakcje na treści reklamowe influencerów

Opublikowane wdane, zebrane przez hiszpańskie badaczki:pokazują, że przeciętny wiek pierwszego kontaktu dzieci z telefonem w Hiszpanii wynosi około 11 lat.Badanie przeprowadzono na grupie 35 dzieci w wieku 10-14 lat. Wyniki pokazują, że choć większość z nich potrafi rozpoznać reklamy oznaczone hasztagiem #ad, to wciąż mają trudności z rozpoznawaniem subtelniejszych form promocji. Wpływ, jaki influencerzy mają na młodszych odbiorców, sprawia, że dzieci postrzegają ich bardziej jako znajomych niż osoby współpracujące z markami.Dzieci w wieku 10–14 lat były w stanie rozpoznać średnio 3,25 elementu promocyjnego z pięciu zaprezentowanych w badaniu. Szczegółowe wyniki pokazują różnice w zależności od wieku i poziomu świadomości reklamowej.Kiedy reklamy były oznaczone #ad, rozpoznawalność wzrastała, szczególnie w starszych grupach wiekowych.Jak wskazują Erika Fernández-Gómez, Paula Neirę Placer i Beatriz Feijoo Fernández, pomimo rozpoznania komercyjnego charakteru wielu treści, dzieci zazwyczaj przyjmują neutralne lub pozytywne stanowisko wobec reklam, szczególnie gdy są one prezentowane przez ich ulubionych influencerów. Tylko około 40% badanych uważało, że reklamy zamieszczane przez influencerów są nieetyczne lub wprowadzające w błąd, co pokazuje stosunkowo niski poziom krytycyzmu wobec takich treści.Badanie podkreśla potrzebę wprowadzenia edukacji medialnej w zakresie rozpoznawania reklam w szkołach i domach. Wyniki sugerują, że młodsi odbiorcy mogą potrzebować większego wsparcia, aby zrozumieć intencje i techniki stosowane przez marketerów w mediach społecznościowych.***Badanie przeprowadziły Erika Fernández-Gómez (Universidad Internacional de la Rioja UNIR), Logroño), Paula Neira Placer (Xunta de Galicia, Santiago de Compostela) oraz Beatriz Feijoo Fernández (Universidad Villanueva, Madrid).Wyniki badania opublikowane zostały w listopadzie 2024 w Nature Humanities and Social Sciences Communications na licencji CC BY-NC-ND 4.0 . Można się z nimi zapoznać pod adresem