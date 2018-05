Dlaczego CS GO stał się tak bardzo popularny?

28.05.2018

Są takie <a href="https://www.bananki.pl/gry/" target="_blank">gry</a>, które stają się legendami - bez wątpienia jedną z nich jest Counter Strike Global Offensive. Jeżeli ktoś choć trochę orientuje się w świecie gier komputerowych, to na pewno wie, jak wielką popularność zdobył ten tytuł. Dziś spróbujemy przyjrzeć się jej przyczynom.

fot. Pixabay/CC0/Pexels.com

Krew i igrzyska

Skąd ta sława?

Zabawa, która staje się sposobem na zarobek

Counter Strike GO jest grą z gatunku FPS, czyli First Person Shooter. Oznacza to, że gracz wciela się tutaj w osobę posługującą się bronią na ostrą amunicję i widzi świat jej oczami. Pozwala to na duże emocjonalne zaangażowanie w przebieg rozgrywki - w końcu my nie tylko widzimy swojego bohatera - my się nim stajemy! Naszym zadaniem jest przyłączenie się do oddziału terrorystów, którzy dążą do detonacji ładunków wybuchowych w strategicznych miejscach na mapie, natomiast antyterroryści - w których wcielamy się podczas drugiej połowy meczu, czyli trwającej do półtorej godziny rozgrywki - mają za cel udaremnienie planów złoczyńców. Inną opcją meczu jest walka o odbicie lub zatrzymanie zakładników, których pojmał oddział terrorystyczny.Popularność CS GO z pewnością bierze się z tego, że gra jest niezwykle emocjonująca - w ciągu meczu wszystko może się wydarzyć! Gra angażuje także użytkowników poprzez dawanie im możliwości spotykania graczy z różnych miast i krajów - rozgrywka toczy się w pięcioosobowych drużynach, których składy dobierane są losowo lub za pomocą "poczekalni". Mamy więc poczucie, że przez cały czas rywalizujemy z realnymi osobami. Gracze mogą też nieustannie komunikować się ze sobą - pozwala to na rozwijanie umiejętności działania w zespole oraz podejmowania decyzji najlepszych dla całej drużyny.W jakimś stopniu popularność CS GO na pewno wiąże się również z tym, że stanowi on kontynuację wcześniejszego hitu CS Source z 2004 roku. W CS GO obowiązuje także system banowania, dzięki któremu nieuczciwi gracze muszą pożegnać się z grą i… kupić nową kopię, jeśli chcą kontynuować swoją przygodę. Podczas zabawy mamy do wyboru bardzo wiele map, które czasami trafiają do oficjalnych map turniejowych. Miłośnicy tego tytułu cenią go także z uwagi na jego dopracowaną grafikę, która umożliwia lepsze wczucie się w klimat. Fani mają także możliwości udoskonalenia broni, jaką się posługują - dzięki zakupowi specjalnych skinów ich karabiny prezentują się wyjątkowo, co zwiększa prestiż danego gracza.Oczywiście, większość osób traktuje CS GO jako sposób na dobrą zabawę. Z racji niezwykle dużej popularności gry na całym świecie, możliwe jest jednak także zarabianie na tym hobby! W wielu krajach - a więc także w Polsce - istnieją liczne turnieje, w których biorą udział zawodowi gracze. Członkowie najlepszych zespołów wygrywają podczas takich turniejów pokaźne sumy pieniędzy! Transmisje tych zawodów można oglądać w telewizji, Internecie, a nawet... na stadionach.CS GO to strzelanka, obok której nie da się przejść obojętnie - jeżeli lubisz solidną dawkę emocji i jesteś gotów do działania w większej grupie, już teraz spróbuj swoich sił!