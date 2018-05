Jak wybrać pierwszy wózek dziecięcy?

29.05.2018

babyland.pl

Spodziewając się dziecka, rodzice muszą podjąć jedną z ważniejszych decyzji, jaką jest zakup odpowiedniego wózka dziecięcego. Rodzice decydujący się na wybór odpowiedniego wózka koniecznie muszą ustalić, jaki wózek będzie potrzebny, by jak najlepiej wpasował się w potrzeby dziecka i rodziny. Idealny wózek powinien być praktyczny, ułatwiać codzienność młodych rodziców, który łatwo złożyć, przenosić, powinien zająć niewiele miejsca.

fot. babyland.pl

Popularne są wózki głęboko-spacerowe, które są bardziej praktyczne niż inne głębokie lub spacerówka. Wózek powinien być wydajny, solidny i sprawny nawet przez kilka lat użytkowania, szczególnie gdy z wózka ma korzystać rodzeństwo.Wózek Mutsy I2 to elegancki, nowoczesny wózek, stylowy minimalistyczny, wyposażony tylko w to co niezbędne. Jest to wózek niezawodny w każdym terenie w miejskim, wiejskim czy nawet na plaży. Wózek wyposażony jest w skrętne, solidne koła, które można wybrać wedle uznania, dostępne są koła pompowane z dobrą amortyzacją oraz koła z tworzywa sztucznego. Gondola wózka jest dość długa i szeroka, wygodna dla małego dziecka, posiada uchwyt, dzięki czemu łatwiej się ją przenosi.Spacerówka jest kubełkowa idealnie dopasowuje się do kształtu działa dziecka. Można regulować oparcie spacerówki, które jednocześnie reguluje podnóżek. Jest to wózek kompaktowy, który łatwo złożyć, nawet z siedziskiem. Budka wózka Mutsy I2 jest tak skonstruowana, żeby można było ją odpowiednio wentylować. Dzięki temu dziecko wygodnie podróżuje w spacerówce i w gondoli, co szczególnie jest ważne podczas gorących, letnich dni.Łatwo wyjąć dziecko z wózka, dzięki elastycznemu pałąkowi, nie trzeba dziecka za każdym razem dźwigać do góry, gdy chcemy je włożyć lub wyjąć z wózka. Spacerówkę można odwrócić przodem lub tyłem do kierunku jazdy, dzięki czemu dziecku łatwiej się podróżuje. Wózek dostępny jest w czterech ciekawych wersjach tapicerki, do których należą: tapicerka Pure, Urban Nomad, Heritage, Farmer, każda z nich jest niezwykle atrakcyjna i każdy rodzic może ją dopasować do własnych potrzeb. Wózek Mutsy I2 przystosowany jest do stworzenia systemu podróżnego 3 w 1, do którego można zamontować fotelik samochodowy.