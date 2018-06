Media społecznościowe w PR. Przyszłość to sprawdzone informacje

4.06.2018 Marketing i PR

Branża Public Relations musi zrozumieć Twittera, Facebooka czy LinkedIn i Instagrama które stają się bardzo ważnym narzędziem dla klientów. Zdaniem przedstawicieli branży PR, za 10-15 lat tradycyjne media, prasa, radio, telewizja wciąż będą istnieć, ale to platformy społecznościowe będą głównym sposobem dotarcia do odbiorców ze swoim przekazem.

Media społecznościowe stały się ważnym narzędziem budowania wizerunku, komunikacji z dziennikarzami i bezpośrednimi odbiorcami. Zmieniły one radykalnie krajobraz branży public relations, ale na rynku wciąż jest miejsce dla tradycyjnej prasy, radia i telewizji - uważają eksperci i przedstawiciele agencji PR z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski i USA, którzy wzięli udział w debacie „Komunikacja - trendy. Perspektywa międzynarodowa”. Do kluczowych trendów, które wpłyną na przyszłość branży, zaliczyli też wiarygodność przekazu i coraz mocniejszy nacisk na weryfikowanie źródeł informacji.- Tradycyjne media są wciąż bardzo ważnym kanałem dla naszych klientów, ale dynamicznie rośnie znaczenie mediów cyfrowych i serwisów społecznościowych. Dla większości naszych klientów nowe media cyfrowe są równie ważne, co tradycyjne. To oznacza wielkie wyzwania i zmiany w sposobie, w jakim pracujemy - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes James Kelliher, chief executive oficer agencji PR Whiteoaks International. - Wcześniej pracowaliśmy bezpośrednio z dziennikarzami, czyli mieliśmy kontakty ze stosunkowo niewielką grupą odbiorców, którzy korzystali z naszego kontentu i publikowali informacje. Dziś, dzięki kanałom w mediach społecznościowych, trafiamy wprost do szerokiego grona odbiorców.Media społecznościowe są dla PR-owców ważnym narzędziem pracy, budowania wizerunku, sposobem komunikacji z dziennikarzami i influencerami. Niemal żadna kampania PR nie obejdzie się już bez zaangażowania social mediów.- Dziś PR nie może istnieć bez mediów społecznościowych, one stały się ważną częścią naszej oferty. Wyzwaniem dla nas, jako specjalistów od PR, jest dostosowanie się do zmian - podkreśla James Kelliher. - Musimy być elastyczni, cały czas się uczyć i mieć pewność, że używamy najbardziej skutecznych narzędzi, dzięki którym nasi klienci mogą dotrzeć ze swoim przekazem do grup docelowych.Maura FitzGerald, współzałożycielka i partner agencji Version 2.0 Communications podkreśla, że media społecznościowe pozwalają trafić z wybranym przekazem bezpośrednio do odbiorców, do liderów opinii i nawiązać z nimi dialog. To w radykalny sposób zmienia krajobraz branży public relations. Ocenia również, że PR i social media świetnie się uzupełniają, ale tradycyjne media, czyli prasa, radio i telewizja, wciąż docierają do szerokiego grona odbiorców i pozostają bardzo ważne dla pokazywania dłuższych, bardziej pogłębionych historii.- Przedstawiciele PR-u muszą nie tylko rozumieć i śledzić to, co dzieje się w tradycyjnych mediach, lecz także być aktywni w mediach społecznościowych. Musimy zrozumieć Twittera, Facebooka czy LinkedIn, który staje się bardzo ważnym narzędziem dla naszych klientów, a także Instagrama, który w USA przebił popularnością Facebooka - mówi Maura FitzGerald. - Za 10–15 lat tradycyjne media, prasa, radio, telewizja wciąż będą istnieć, ale coraz więcej ludzi będzie korzystać z platform społecznościowych, by dotrzeć do innych ze swoim przekazem. Ludzie będą rozumieli to medium lepiej i będą w stanie wykorzystywać je w sposób bardziej efektywny.- Zawód profesjonalisty PR mocno się zmienia, my, jako ludzie, którzy doradzają organizacjom, musimy wiedzieć, co się dzieje, które z nowinek warto wypróbować, w którym kierunku warto pójść. Musimy być cały czas na topie, żeby wiedzieć, w jaki sposób to wykorzystać dla naszych działań PR - dodaje Dorota Sapija, dyrektor zarządzająca Omega Communication. - Również firmy są coraz bardziej chętne, aby wchodzić w nowe narzędzia, w innowacje. Widzą, że nie da się działać starymi sposobami. Mamy nowy rynek i nowe pokolenie, które komunikuje się w zupełnie inny sposób. Nie da się stosować starych narzędzi do nowej rzeczywistości i firmy to widzą.Dziś firma - nawet jeżeli nie jest obecna w mediach społecznościowych - powinna uważnie śledzić, kto i co o niej pisze w tym kanale. Co istotne, dzięki komunikacji związanej z mediami społecznościowymi, z bezpośrednim dotarciem do grup docelowych - obecnie PR, który przez wiele lat był utożsamiany wyłącznie z media relations, zyskał na znaczeniu i może realnie pełnić strategiczną funkcję w organizacjach.- Powinniśmy dążyć do tego, żeby PR był uwzględniany w strategii firmy, w zarządzaniu reputacją. Reputacja zawsze była ważna dla firm, natomiast w tej chwili są one poddane dużo szerszej ocenie, dlatego że są oceniane przez klientów, przez wszystkie osoby, które mają kontakt z tą firmą - podkreśla Dorota Sapija. - Te osoby mogą natychmiast przekazać swoją opinię za pomocą social mediów czy komunikatorów. To sprawia, że firmy powinny zdecydowanie bardziej dbać o swój wizerunek i o to, w jaki sposób zarządzają swoimi relacjami - już nie tylko z mediami, lecz także z pojedynczymi osobami. Wiadomo, że krytyczna opinia w social media, może być naprawdę bardzo bolesna dla ogólnego wizerunku firmy i dla biznesu.Dyrektor Omega Communication ocenia, że obok wzrostu znaczenia mediów społecznościowych, ważnym trendem w branży PR będzie powrót do wiarygodności i do zaufanych źródeł informacji. Ludzie zaczynają coraz mocniej weryfikować informacje, sprawdzać źródła, są coraz bardziej wyedukowani w tym, w jaki sposób korzystać ze źródeł cyfrowych, i to jest dobra wiadomość dla PR.