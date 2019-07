Reklama responsywna. Wszystko co musisz wiedzieć

22.07.2019 Marketing i PR

Paweł Treściński, wiceprezes i dyrektor sprzedaży YieldRiser

Format responsywny to typ reklamy, który dostosowuje lub przekształca rozmiar, umożliwiając dopasowanie do szerszej liczby jednostek reklamowych i ekranów. Poprzez zastosowanie określonej technologii, tak skonfigurowana reklama idealnie dopasowuje się do dużej, średniej lub małej jednostki reklamowej.

Przewaga formatu

Reklama responsywna. Wskazówki dla reklamodawców

Stwórz jak najwięcej tytułów. Im więcej ich jest, tym większa szansa na trafniejsze reklamy i zwiększenie wydajności.

Wyróżnij dodatkowe korzyści związane z produktem lub usługą.

Twórz nagłówki o rożnych długościach. Nie należy maksymalizować liczby znaków.

Dodaj co najmniej dwa odrębne opisy.

Stwórz kanał dla produktów, których chcesz użyć w remarketingu.

Rozwiązanie dla wydawców i reklamodawców

Bardzo intuicyjne udogodnienie w kwestii tworzenia reklam responsywnych oferuje Google Display Network. Reklamodawca może dodać takie elementy jak: nagłówek, opis czy obraz. Google następnie wykorzystuje te informacje i przekształca rozmiar przekazu tak, aby pasował do prawie każdej przestrzeni reklamowej w swojej sieci, bez względu na to, czy jest wyświetlany na urządzeniu mobilnym lub desktopie.W przeważającej większości krajów odchodzi się od korzystanie z Internetu na komputerach stacjonarnych na rzecz urządzeń mobilnych. Reklama responsywna jest odpowiedzią na potrzeby nie tylko reklamodawców, ale również użytkowników. Obecnie to nie wydawcy i reklamodawcy narzucają format tylko muszą dostosować swój przekaz do różnej wielkości ekranów. W przeciwnym razie zarówno ci pierwsi, jak i drudzy stracą możliwość generowania przychodów.Dodatkowo, formaty responsywne zwiększają zasięg reklamy, dzięki czemu mogą wyświetlać się w różnych konfiguracjach i wielu jednostkach reklamowych. Coraz częściej wydawcom i reklamodawcom przychodzi z pomocą uczenie maszynowe, które jeszcze bardziej usprawnia proces doboru optymalnego rozmiaru reklamy pod każdą jednostkę reklamową.Aby w pełni wykorzystać potencjał możliwości formatów responsywnych należy je odpowiednio skonfigurować. Istnieją sprawdzone metody, które w oparciu o doświadczenie mogę przynieść jeszcze więcej korzyści. Oto kilka wskazówek:Reklama responsywna to przed wszystkim łatwiejsza aktualizacja i mniejsza inwestycja. To także większa liczba testów, bardziej przejrzysta kontrola wydajności oraz wygoda, co czyni go istotnym elementem sukcesu zarówno reklamodawców, jak i wydawców. W połączeniu z wiedzą ekspercką sieci reklamowych, ten format z pewnością pomoże w maksymalizacji przychodów z reklam, niezależnie od platformy czy urządzenia.