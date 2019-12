Czy tanie pozycjonowanie strony firmowej ma sens?

2.12.2019 Marketing i PR

O konieczności pozycjonowania strony w wyszukiwarce Google słyszał już chyba każdy właściciel firmy poszukujący klientów w Internecie. Zdecydowana większość przedsiębiorców będzie poszukiwała do współpracy agencji SEO i wybierać najtańsze oferty pozycjonowania. Zanim zaczniesz rozglądać się za firmą pozycjonerską koniecznie zobacz ten wideo poradnik.Z teoretycznego punktu widzenia tanie pozycjonowanie stron jest możliwe, ale wiąże się ono z bardzo dużym zagrożeniem wizerunkowym dla firmowej strony.W praktyce okazuje się, że pozycjonowanie w abonamencie za 200 zł / mies. kończy się często nałożeniem filtra od Google za linki niskiej jakości i SPAM. A czasami dochodzi nawet do zbanowania strony, jeżeli pozycjonowanie opierało się na rażącym łamaniu wytycznych dla webmasterów Google i czarnych działań, określanych jako BLACK HAT SEO. Dokładnie jest to omówione w najdłuższym artykule o pozycjonowaniu w internecie - kliknij W nieco bardziej optymistycznym wariancie płacisz mniej uczciwej agencji SEO, która w praktyce nie będzie wykonywała żadnych prac pozycjonerskich, pobierając skromny abonament, który w skali roku przyniesie już całkiem pokaźną sumę pieniędzy.Decydując się na pozycjonowanie oczekujesz skuteczności i efektów w postaci nowych klientów.Warto wspomnieć również i o tym, że tanie pozycjonowanie stron przy cięciu kosztów było możliwe kilkanaście lat temu.Kiedyś można było zdobywać hurtowe ilości słabych linków, które szybko dawały efekty. Od 2014 roku Google bardzo mocno zmieniło swoje algorytmy, dlatego też w dzisiejszych czasach wysokie pozycje można zdobyć jedynie dzięki dobrej optymalizacji strony, rozbudowie strony pod kątem treści z nasyconymi frazami kluczowymi i "mocnym linkom zewnętrznym", które oczywiście kosztują niemałe pieniądze – tutaj można o tym poczytać: projektmarketing.pl/oferta/pozycjonowanie-stron-www/ Bezpieczne i efektywne pozycjonowanie strony internetowej wymaga nie tylko mocnych linków zewnętrznych, ale również porządnej optymalizacji strony i wspomnianej rozbudowy treści na stronie. Warto zatrudnić doświadczonego SEO copywritera, który przygotuje wysokiej jakości treści na stronę.Przed pozycjonowaniem należy wykonać również kompleksowy audyt SEO. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w sytuacji, kiedy to nasza strona była wcześniej pozycjonowana. Audyt bardzo dokładnie pokaże, co dokładnie należy zrobić, aby osiągnąć wzrost widoczności organicznej w wyszukiwarce Google.Dzięki audytowi można wykryć także wszelkie praktyki, które mogą obniżać pozycje naszej witryny. Kompleksowy i profesjonalny audyt SEO od A do Z to wydatek około 1500 zł lub więcej – w zależności od wielkości witryny czy tematyki strony.Zatrudniając agencje SEO płacimy za wiedzę seowców i regularne usługi, które oferują każdego miesiąca na stronie i poza stroną pozycjonowaną. Korzystając z usług specjalistów SEO można liczyć zawsze na profesjonalne doradztwo. Nie warto pozycjonować strony samemu. Samodzielne działania SEO wymagają czasu, wiedzy i doświadczenia, które przychodzi z upływem czasu.Doświadczona agencja podpowie nie tylko, jak dobrze przygotować witrynę do pozycjonowania, ale również jakie słowa kluczowe wybrać, aby wygenerować największy ruch na stronie. Wyznaczenie najbardziej konkurencyjnych słów kluczowych wcale nie jest prostym zadaniem i w wielu przypadkach niezbędne jest skorzystanie z pomocy specjalnych narzędzi SEO.Warto wspomnieć także i o tym, że agencje SEO muszą na bieżąco monitorować i analizować poszczególne pozycje w wyszukiwarce Google. Zaawansowane narzędzia SEO kosztują niemałe pieniądze za których użytkowanie także płaci się zwykle w comiesięcznym abonamencie.W dzisiejszych czasach nie wystarczy postawienie porządnej strony lub sklepu internetowego. Aby odnieść sukces potrzebna jest oczywiście solidna reklama, dzięki której będzie można pozyskać wielu nowych klientów. Według najnowszych statystyk z roku na rok, coraz więcej użytkowników dokonuje zakupu w sklepach internetowych, dlatego też warto jak najszybciej postawić na pozycjonowanie stron.Usługi SEO na pierwszy rzut oka mogą okazać się bardzo kosztowne, jednak inwestycja w pozycjonowanie w kontekście długofalowym jest bardzo opłacalna, ponieważ ruch organiczny wciąż jest najtańszym źródłem ruchu, jaki można pozyskać na stronę.