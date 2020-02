Spada widoczność reklam display. Raport Meetrics

10.02.2020 Marketing i PR

Paweł Usakowski

Jak wynika z najnowszego raportu „Viewability Benchmark Report”, wskaźnik Viewability reklam online w Polsce spadł w IV kwartale minionego roku o 2 punkty procentowe, do poziomu 54%. Średnia wartość Viewability dla wszystkich badanych rynków w Europie jest wyższa niż w Polsce o 4 punkty procentowe (wynosi 58%).

w czwartym kwartale 2019 w Polsce odsetek wyświetlonych banerów reklamowych spełniających minimalne wytyczne dotyczące widoczności spadł na polskim rynku do 54%, wobec 56% kwartał wcześniej

równocześnie średni czas kontaktu z reklamą display, czyli tzw. Viewable Viewtime, nieco na naszym rynku wzrósł

IV kwartał 2019 okazał się natomiast bardzo udany dla reklamy wideo w naszym kraju - Viewability reklam wideo wzrosło do poziomu 74% (wobec 69% w III kwartale)

REKLAMA



Jednocześnie na polskim rynku mocno wzrosły jednak wskaźniki Viewability dla reklam wideo, do poziomu 74% (wobec 69% w III kwartale).Rosnące zapotrzebowanie na powierzchnię reklamy digital w IV kwartale 2019 r. odbyło się kosztem widoczności reklam display, co potwierdzają dane z najnowszego raportu „Viewability Benchmark” publikowanego przez Meetrics, wiodącą europejską firmę zajmującą się pomiarem i analizą reklamy digital. Raport zawiera również szczegółowy przegląd poszczególnych formatów reklamowych i dane dla innych europejskich rynków. Raport pokazuje również najbardziej popularne przyczyny braku widoczności, którą jest głównie nieoptymalna pozycja wyświetlania reklamy, a tuż za nią przełączanie się użytkownika do innych zakładek w przeglądarce.- Wielu reklamodawców nie akceptuje wysokiego odsetka reklam, które nie są wyświetlane w sposób widoczny. Rosnąca liczba reklamodawców podejmuje zatem wysiłki mające na celu unikanie niewidocznego i nieefektywnego umieszczania reklam, poprzez weryfikację tych reklam i wynikające z umów gwarancje. Nasze dane dają rynkowi niezbędną orientację w zakresie wskaźników widoczności reklam digital oraz dostarczają podstaw do realistycznej ich optymalizacji - mówi Hubert Świtalski, Country Manager w Meetrics Poland.Jak wynika z raportu “Meetrics Benchmark Report Q4/2019”:- IV kwartał roku jest tradycyjnie najgorętszym okresem dla branży e-commerce oraz reklamy digital i dlatego zawsze średnia zajętości powierzchni reklamowych jest znacząco wyższa, co może negatywnie wpływać na wskaźniki widoczności - mówi Hubert Świtalski, Country Manager w Meetrics Poland - Jakby jednak nie oceniać IV kwartału ubiegłego roku, jeden fakt pozostaje niezmienny od dłuższego czasu - wskaźniki nadal dalekie są od poziomów, które reklamodawcy mogliby uznawać za satysfakcjonujące.Wciąż potrzebna jest praca u podstaw, by podnosić Viewability i co za tym idzie podnosić ROI związany z kampaniami internetowymi. Optymizmem napawa to, że marketerzy mają coraz większą świadomość tej potrzeby i coraz chętniej korzystają z narzędzi pozwalających im weryfikować jakość powierzchni reklamowej i unikać nieefektywnych kanałów komunikacji.- Polska na tle innych krajów w Europie wypada dość przeciętnie, ale nie można powiedzieć, że słabo. Aczlkolwiek sporo brakuje nam do poziomu do którego powinniśmy aspirować. Przykładem tutaj jest Austria, z Viewability w IV kwartale na poziomie 69%. – dodaje Hubert Świtalski.Pełny raport, zawierający szczegółową listę poszczególnych formatów bannerów reklamowych, jest dostępny do pobrania za darmo: https://www.meetrics.com/en/benchmark-reports/ W swoich kwartalnych raportach, Meetrics dostarcza przeglądu wskaźników widoczności oraz średniego czasu widoczności reklamy.