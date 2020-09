VOD i usługi streamingowe. Raport Deloitte Digital Media Trends

21.09.2020 Rynek medialny

Magdalena Biedrzycka-Doliwa, Deloitte

Po wybuchu pandemii 23 proc. amerykańskich klientów zasubskrybowało co najmniej jedną nową płatną usługę wideo. W Polsce już 55 proc. dorosłych konsumentów korzysta z różnego rodzaju subskrypcji VOD.

Klienci coraz bardziej wybredni

Zbyt dużo subskrypcji i powrót do gier

Ekspansja VOD i usług streamingowych w Polsce

Więcej o raporcie Digital media trends

pokolenie Z (14-23 lata)

pokolenie milenialsów (24-37 lat)

pokolenie X (38-54 lata)

pokolenie „boomersów” (55-73 lata)

pokolenie matures – powyżej 74 lat.

Jeszcze przed pandemią COVID-19 amerykańscy użytkownicy subskrybowali średnio 12 usług z branży mediów i rozrywki. Lockdown spowodował wzmożone zainteresowanie serwisami streamingowymi. Z drugiej strony, obawy o domowy budżet powodują, że konsumenci szukają częściej promocji lub darmowych subskrypcji, nawet kosztem reklam. Niemal jedna czwarta konsumentów zadeklarowała, że usługi darmowe lub oferowane w obniżonej cenie w dużej mierze decydowały o wyborze płatnych dostawców. Eksperci firmy doradczej Deloitte w najnowszej edycji raportu Digital media trends zauważają, że wraz ze wzrostem popularności usług streamingowych, konsumenci częściej migrują pomiędzy poszczególnymi platformami.To już 14. edycja raportu Deloitte, omawiającego trendy w branży mediów i rozrywki oraz postawy amerykańskich konsumentów korzystających z usług cyfrowych. Badanie przeprowadzono kolejno w grudniu 2019 r. i w maju 2020 r., dzięki czemu można zaobserwować, jak pandemia wpłynęła na sposób korzystania z mediów, w szczególności platform streamingowych.Obecnie 80 proc. amerykańskich konsumentów subskrybuje co najmniej jeden płatny serwis wideo, w porównaniu do 73 proc. przed wybuchem pandemii. Usługi strumieniowe cieszą się popularnością niezależnie od wieku. Korzysta z nich 94 proc. przedstawicieli pokolenia Z (14-23 lata), po 88 proc. milenialsów (24-37 lat) i przedstawicieli pokolenia X (38-54 lata), a także aż 69 proc. tzw. „boomersów” (55-73 lata). Wyniki badania z okresu pandemii pokazały, że tempo pozyskiwania nowych klientów w płatnych serwisach transmisji wideo, muzyki oraz gier zdecydowanie przyspieszyło. Od czasu wybuchu pandemii 23 proc. wykupiło co najmniej jedną nową usługę wideo, 9 proc. zrezygnowało z co najmniej jednej, a 5 proc. dodało kilka, jednocześnie rezygnując z innych.Jednocześnie coraz trudniej dostawcom treści cyfrowych utrzymać klientów. Wyniki badania Deloitte wskazują, że coraz więcej konsumentów rezygnuje z subskrypcji. Na pytanie o powód rezygnacji z usługi wideo 36 proc. respondentów stwierdziło, że usługa była zbyt droga. Na drugim miejscu (35 proc.) klienci jako powód podawali koniec okresu próbnego, a 24 proc. z nich skończyło oglądać program, dla którego wykupili pakiet.– W okresie pandemii, kiedy dostęp do tradycyjnych form rozrywki tj. kina, teatru, koncertów lub innych imprez masowych jest ograniczony i wiąże się z obawą o zdrowie, nie dziwi fakt sięgania przez użytkowników po usługi streamingowe. Abonentów przyciągają, m.in. darmowe usługi lub promocyjne ceny, ale też atrakcyjne i oryginalne treści. Ponadto, rośnie i będzie rosła konkurencja wśród dostawców, a na naszym rynku w tym lub najbliższym roku miały, lub zgodnie z zapowiedziami, będą miały swój debiut nowe platformy streamingowe – mówi Jakub Wróbel, Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte.Badanie przeprowadzone przed wybuchem pandemii pokazało również, że amerykańscy konsumenci są zmęczeni subskrypcjami. Z jednej strony ponoszą wyższe koszty i posiadają dostęp do większej ilości treści, a z drugiej chcieliby zmniejszyć liczbę subskrybowanych usług. Wśród milenialsów aż 40 proc. czuje przytłoczenie liczbą swoich subskrypcji, a 43 proc. planuje ich ograniczenie. Wśród przedstawicieli pokolenia Z i X wyniki wahały się w okolicach 30 proc., co sugeruje, że wielu konsumentów subskrybuje usługi, z których de facto nie korzysta często lub wcale, ponosząc jednocześnie pełen koszt subskrypcji.Usługi streamingowe to jednak nie tylko filmy i seriale. Od początku kryzysu wzrosło wśród Amerykanów zainteresowanie grami wideo. Ankietowani przyznają, że chętnie sięgają po tę formę rozrywki – 34 proc. z nich zadeklarowało, że od wybuchu pandemii o wiele częściej wybierali grę wideo jako sposób na spędzenie czasu z rodziną. Z badania wynika również, że 29 proc. konsumentów amerykańskich zadeklarowało, że chętniej gra niż ogląda programy. Spośród wszystkich zapytanych 7 proc. wykupiło abonament na gry wideo po raz pierwszy właśnie w czasie pandemii.W Polsce serwisy VOD również cieszą się dużą popularnością. Jak wynika z badania Deloitte, Polacy chętnie subskrybują też platformy muzyczne. – Już 55 proc. dorosłych Polaków korzysta z różnego rodzaju subskrypcji usług VOD. Prym wiodą tutaj osoby w wieku 18-24 lat, które stanowią 78 proc. w tej grupie. Także ze streamingu muzyki korzysta prawie co trzeci dorosły Polak, a wśród osób w wieku 18-24 lat jest to aż 58 proc. – mówi Jakub Wróbel.Co ciekawe, 32 proc. dorosłych Polaków w wieku 18-75 lat zapytanych o to, czy chcieliby za usługi streamingowe wideo zapłacić połowę ceny i tym samym oglądać reklamy, odpowiedziało pozytywnie. Niewiele mniej, bo 28 proc. z nich woli zapłacić pełną cenę, bez przerw reklamowych. Z kolei 20 proc. dorosłych konsumentów w naszym kraju nie ma nic przeciwko reklamom, ale ich zdaniem powinny być dopasowane do użytkownika.Podobne trendy zaobserwować można na amerykańskim rynku. Badanie przeprowadzone już w trakcie pandemii wykazało, że 35 proc. konsumentów nie chce oglądać reklam i jest gotowa za to zapłacić. Brak reklam to właśnie jeden z powodów, dla których konsumenci decydują się na płatne platformy streamingowe. Z kolei 47 proc. amerykańskich ankietowanych korzystało z co najmniej jednej darmowej usługi wideo przerywanej reklamami.Jeśli chodzi o wybór płatnej subskrypcji, bez konieczności oglądania reklam, to największe różnice istnieją między pokoleniami. Przedstawiciele pokolenia Z (14 - 23 lata) i milenialsów (24 - 37 lat) częściej preferują model, z którym dorastali, w którym usługa dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów, natomiast przedstawiciele powojennego wyżu demograficznego wolą usługi zawierające reklamy, które bardzo przypominają tradycyjną telewizję. 14 edycja badania Digital media trends została przeprowadzona na grupie ponad 2 tysięcy konsumentów w Stanach Zjednoczonych, w dwóch okresach: przed pandemią COVID-19 grudzień 2019 – styczeń 2020 oraz w trakcie pandemii w maju 2020. Badanie przeprowadziła niezależna firma badawczą, na zlecenie Deloitte.Przekrój przedstawicieli konsumentów amerykańskich, którzy byli uwzględnieni w badaniu to reprezentanci 5 pokoleń: