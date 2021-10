4.10.2021 Rynek medialny

Reklama w podcastach. Badanie Tandem Media

Paulina Rydzek

Podcasty to nie tylko rosnące medium, z którego w 2020 r. korzystało już 9 milionów internautów w Polsce. Coraz chętniej po ofertę podcastową sięgają też reklamodawcy - tym bardziej, że zdecydowana większość słuchaczy podcastów akceptuje związane z nimi reklamy i odwiedza wymieniane w audycjach strony internetowe, a także chętnie śledzi działalność podcasterów w mediach społecznościowych.

Takie wnioski płyną z drugiej edycji najobszerniejszego badania polskich słuchaczy podcastów przygotowanego przez Tandem Media z Grupy Radiowej Agory.



Raport z badania Tandem Media „Słuchacz podcastów w Polsce”, zrealizowanego z Publicis Groupe w listopadzie 2020 r., przyniósł wiele ważnych informacji na temat osób korzystających z oferty podcastowej w Polsce. Przede wszystkim potwierdził, że jej zasięg w naszym kraju rośnie - w 2020 r. wyniósł 31%, co oznacza, że podcastów słucha już niemal co trzeci internauta, czyli prawie 9 milionów osób!



- Dla bardzo dużej części odbiorców pod względem wiarygodności i eksperckości treści dostępnych w mediach to właśnie podcasty są numerem jeden. Wyprzedzają one doniesienia z portali informacyjnych, a także popularne wideo online i nadal chętnie słuchane radiostacje. Potwierdzają to też dane globalne, które dodatkowo wskazują powody takich decyzji - podcasty są oceniane jako bardziej wnikliwe i zapewniające lepsze zrozumienie złożonych zagadnień. Dają też, jak wskazywali respondenci w badaniu Reuters Institute "Digital News Report 2020", szerszą perspektywę niż inne media - wyjaśnia Michał Dobrzański, dyrektor działu analiz i wsparcia biznesu Tandem Media.



W obliczu konieczności wyboru internauci chętnie stawiają na audycje internetowe na żądanie:



W przypadku 58% ankietowanych w badaniu Tandem Media słuchanie podcastów sprawia, że poświęcają oni mniej czasu na inne media.

W tym 25% słuchaczy poświęca mniej uwagi na oglądanie tradycyjnej telewizji,

a 18% - na przeglądanie internetu.

Takie dane cieszą nie tylko twórców podcastów, ale też reklamodawców, którzy coraz bardziej interesują się ofertą tego medium i stopniowo decydują się na realizację działań promocyjnych swoich marek związanych właśnie z podcastami. W badaniu Tandem Media dotyczącym 2020 r. prawie połowa ankietowanych zadeklarowała kontakt z reklamami bezpośrednio w tym medium - to nieco mniej niż w 2019 r., gdy zrobiło to 53% badanych.



Analiza pokazuje jednak, że wzrosła liczba kontaktów z innymi niż reklama w podcaście formami promocji:



45% osób miało do czynienia z podcastem lub odcinkiem sponsorowanym przez markę (vs 40% z 2019 r.)

39% - z poleceniem przez twórcę lub podcastera konkretnej marki we współpracy z nią (vs 33% z 2019 r.).

Podobnie, jak przed rokiem - co czwarty badany zetknął się z odcinkiem stworzonym przez daną markę.

Istotne dane przynosi analiza poziomu akceptacji reklam przez słuchaczy podcastów - medium to ma najwyższe obecnie wskazania w tym zakresie:



69% odbiorców oferty podcastowej akceptuje odcinki czy cykle sponsorowane,

68% polecenia zawarte w audycjach,

63% tworzenie ich we współpracy z markami,

49%, czyli niemal połowa respondentów, jest gotowa wysłuchać reklam w podcaście - to więcej o 11pp niż w poprzedniej edycji badania Tandem Media.

Podcasty mają też ogromny wpływ na swoich odbiorców - aż 86% z nich odwiedza strony internetowe wymieniane w audycjach internetowych. 43% śledzi działalność podcastera w mediach społecznościowych, a więcej niż co czwarty użytkownik jest skłonny kupić produkt reklamowany przy podcastach.



- To wszystko sprawia, że intensywnie rozwijają się oferty reklamowe związane z podcastami - jak nasza w Tandem Media. A jednocześnie rośnie cały europejski rynek reklamy digital audio - np. zgodnie z prognozami IAB Europe w 2023 r. ma on osiągnąć wartość ok. 1,5 mld euro, czyli będzie ponad trzykrotnie większy niż w 2020 - dodaje Radek Sączek, creative group head działu produkcji komercyjnych treści audio Tandem Media.



