Konferencje prasowe w oczach dziennikarzy. Raport PAP

8.11.2021 Rynek medialny

PAP

Atrakcyjność konferencji prasowych podnoszą: możliwość zadawania pytań, dopytywania w sytuacji braku odpowiedzi, udział osób kompetentnych w temacie spotkania oraz dostęp do internetu. To wnioski z ankiet dziennikarzy portali internetowych, prasy drukowanej, radia i telewizji, zebranych przez Polską Agencję Prasową

źródło: PAP

REKLAMA



REKLAMA



Przeszło 60 proc. dziennikarzy ankietowanych przez Polską Agencję Prasową uważa, że formuła hybrydowa konferencji prasowych – z możliwością uczestnictwa zarówno stacjonarnego, jak i zdalnego – jest bardzo atrakcyjna i powinna być utrzymana nawet po okresie ograniczeń wynikających z pandemii.- Ponad 70 proc. dziennikarzy zaobserwowało, że w ostatnim roku przeważały konferencje prasowe online. To ogromna zmiana sytuacji w tej tak tradycyjnej sferze działalności public relations - ocenia Łukasz Świerżewski, wiceprezes Polskiej Agencji Prasowej. - Ten skutek pandemii będzie widoczny i odczuwalny jeszcze przez długi czas. Jest pewien konsensus w branży, że w przyszłości organizatorzy konferencji prasowych będą się koncentrować na formule hybrydowej.Jednocześnie aż 70 proc. dziennikarzy, którzy odpowiedzieli na internetową ankietę PAP, preferuje stacjonarną, tradycyjną formułę konferencji.- To może mieć związek z tym, że w trakcie konferencji online dziennikarze czują się za bardzo moderowani. Ponieważ w takich sytuacjach to wyłącznie organizator decyduje, które pytanie zostanie zadane i komu udzielić głosu - uważa Łukasz Świerżewski. Jak podkreślił, tradycyjna formuła stwarza bardziej równoważną relację.Ankietowani przedstawiciele mediów podkreślają bowiem, że o przydatności i atrakcyjności konferencji prasowych decyduje przede wszystkim możliwość zadawania pytań (tak deklaruje aż 92 proc. dziennikarzy) oraz możliwość szczegółowego dopytania osób występujących na spotkaniu z prasą (84 proc. wskazań).- To właśnie interakcja i nawiązanie relacji z prelegentami są tymi aspektami, które sprawiają, że dziennikarz uznaje konferencję prasową za wartą jego obecności - podkreśla wiceprezes PAP. - To buduje atmosferę zrozumienia i dobrej dyskusji.Łukasz Świerżewski zwrócił uwagę, że organizatorzy konferencji prasowej często skupiają się przede wszystkim na przygotowaniu głównej prezentacji i wystąpień. Tymczasem ogromnej pracy wymaga również przygotowanie prelegentów na potencjalne pytania oraz rozeznanie, jakie sprawy spoza głównego tematu będą dziennikarzy interesować.Ponadto wg dziennikarzy, wartość konferencji podnosi udział liderów (np. prezesów lub ministrów) oraz merytorycznych specjalistów (83 proc. odpowiedzi).Ważne dla respondentów są również m.in. dostęp do internetu w miejscu konferencji prasowej (78 proc.), opieka ze strony rzecznika prasowego lub innego przedstawiciela organizatora (78 proc.) oraz otrzymanie mailem press-packa z najważniejszymi informacjami (74 proc. wskazań).Ponadto z badania wynika, że dla dwóch trzecich (66 proc.) przedstawicieli mediów jest bardzo przydatne, jeżeli po zakończeniu konferencji mogą skorzystać z nagrania z jej zapisem.W ankiecie dziennikarze oceniali też treść zaproszeń, jakie otrzymują od organizatorów. Okazało się, że – zdaniem ankietowanych – do najczęściej występujących braków w zaproszeniach należą: niepodanie przewidywanego czasu trwania konferencji (58 proc. wskazań) oraz jej harmonogramu (40 proc.).Badaniem, przeprowadzonym w lipcu i sierpniu 2021 roku techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez PAP i Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, objęto 103 dziennikarzy z mediów internetowych, prasy drukowanej, radia i telewizji. Działania badawcze realizowano na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku, przede wszystkim wśród osób korzystających z mailingów i serwisów informacyjnych Polskiej Agencji Prasowej.