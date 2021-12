Sztuka dobrego mówienia. Mirosław Oczkoś radzi, jak nie przynudzać

17.11.2021 Rynek medialny

Jak dobrze mówić i przemawiać? Jak przygotować dobry występ w internecie? Najlepiej nauczą tego ćwiczenia, rady i podpowiedzi jednego z najlepszych w Polsce ekspertów w tej dziedzinie. Do sprzedaży trafia właśnie trzecie wydanie książki dr Mirosława Oczkosia "Sztuka dobrego mówienia. Bez bełkotania i przynudzania". Patronem medialnym jest tygodnik Reporterzy.info.

Pierwszy trzask - ludzie widzą,

drugi trzask –-ludzie słyszą,

trzeci trzask - niektórzy rozumieją, co się do nich mówi.

Prask, i po pierwszym wrażeniu.

"Trzask, prask i po wszystkim", jak mawiał pewien dziadek w pewnym słuchowisku radiowym. I podobnie jest z postrzeganiem człowieka przez człowieka w sytuacjach publicznych:Można, a nawet trzeba wpłynąć na to, na co wpływ mamy, np. oddziaływanie głosem. Jak jest to istotna sprawa, doceniliśmy w czasie pracy zdalnej. Okazuje się, że dużo więcej rozmawiamy przez komunikatory internetowe, przez telefon, mówimy dużo więcej niż kiedyś.Tak o trzecim już wydaniu swojej książki do nauki poprawnego mówienia pisze autor, dr Mirosław Oczkoś. W najnowszej edycji adepci trudnej sztuki wystąpień przed publicznością znajdą wiele nowej, wartościowej wiedzy praktycznej.- W "Sztuce dobrego mówienia" znajdziecie ćwiczenia rozluźniające, oddechowe, głosowe, zabawne przykłady błędów wymowy i łamańce językowe. Nauczycie się dobrze i przekonywająco mówić, przemawiać, rozmawiać i dyskutować. Razem ze mną przygotujecie się również do wystąpień w internecie - zachęca autor.Dla mówców realizujących się w świecie online powstał bowiem całkiem nowy rozdział pod tytułem "Zanim zostaniesz Królową lub Królem internetu, czyli zestaw ćwiczeń przydatnych przed wystąpieniami w sieci".- Żyjemy w świecie pełnym słów. Co zrobić, żeby nasze słowa były słyszane i zostały wysłuchane? Mirosław Oczkoś zajmuje się w tej książce kwestiami tylko z pozoru marginalnymi, bo w gruncie rzeczy - fundamentalnymi: kwestiami związanymi z formą mówienia. Powinien ją przeczytać każdy, kto w jakikolwiek sposób operuje mową: w przestrzeni prywatnej, publicznej czy w internecie. Czyli - jak się dobrze zastanowić - właściwie każdy z nas - poleca dr hab. Michał Rusinek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ceniony literaturoznawca, pisarz i tłumacz.Premiera najnowszej książki dr Mirosława Oczkosia zaplanowana została na 17 listopada 2021 roku. Kupić ją można w internetowej księgarni Wydawnictwa RM:Dr Mirosław Oczkoś jest trenerem biznesu, wykładowcą akademickim, aktorem, specjalistą od wystąpień publicznych, budowania wizerunku i pracy głosem. Współpracuje z wieloma stacjami radiowymi i telewizyjnymi. Prowadzi zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.Książkę "Sztuka dobrego mówienia. Bez bełkotania i przynudzania" wydało Wydawnictwo RM , znane z publikowania tytułów o tematyce poradnikowej, hobbystycznej i przewodników. Patronat medialny nad książką sprawują