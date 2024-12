Dziennikarz i technologia. Jak gazety w Indiach walczą o przetrwanie

25.11.2024 Rynek medialny

KFi

Pandemia COVID-19 stała się katalizatorem transformacji indyjskiego przemysłu prasowego. Tradycyjna prasa, zmuszona do walki o przetrwanie, przyjęła nowoczesne technologie, od analizy danych po sztuczną inteligencję. Jak dziennikarze adaptują się do nowych ról, a media redefiniują swoją przyszłość w cyfrowym świecie? Sprawdzili to badacze z Symbiosis Institute of Media & Communication.

ilustracja: Bing AI

Spadek nakładu gazet: 2% w 2020 roku.

Wzrost konsumpcji mediów online: 123% w tym samym okresie.

Zmniejszenie przychodów z reklam drukowanych: z 2,74 mld USD w latach 2018–2019 do 1,2 mld USD w 2019–2020.

Nowe role dziennikarzy w newsroomie cyfrowym

Aspekt Tradycyjny dziennikarz Nowoczesny dziennikarz Narzędzia pracy Długopis, maszyna AI, platformy cyfrowe, aplikacje Zakres kompetencji Pisanie i raportowanie Analiza danych, storytelling, SEO Główne kanały dystrybucji Druk Social media, strony internetowe

Wyzwania i nowe modele biznesowe

Koszt papieru wzrósł o 20% w 2020 roku.

Branża prasowa straciła około 1878 mln USD w pierwszych ośmiu miesiącach pandemii.

Liczba zwolnień w sektorze medialnym przekroczyła 3 miliony w całym kraju.

Wpływ na społeczeństwo i przyszłość mediów

72% respondentów badania korzystało z wiadomości online, ale tylko 40% używało gazet drukowanych.

Aplikacje telewizji i gazet stanowiły główne źródło informacji dla 86% użytkowników internetu.

Znaczenie sztucznej inteligencji w newsroomach

Generowanie raportów kwartalnych (np. przez Associated Press).

Personalizacja wiadomości na podstawie preferencji użytkowników.

Automatyczne tłumaczenia na języki regionalne, co zwiększa dostępność informacji.

Przyszłość dziennikarstwa w Indiach

Rozwój technologiczny od lat zmienia różne aspekty życia społecznego i gospodarczego, a branża medialna nie jest wyjątkiem. W Indiach te zmiany przyspieszyły pod wpływem pandemii COVID-19, która wymusiła szybsze wdrożenie nowych technologii i przejście na platformy cyfrowe. Pandemia spowodowała, że dziennikarze, redaktorzy i całe zespoły medialne musiały dostosować się do pracy zdalnej, wykorzystując nowe narzędzia, takie jak analiza danych, wizualizacja i sztuczna inteligencja (AI).Szczegółowo opisuje to raport z badań, przeprowadzonych przez, badaczy zw Indiach, opublikowanych w Nature Humanities and Social Sciences Communications.Autorzy wykorzystali podejście jakościowe, opierając się na teorii procesu pracy (Labor Process Theory), która analizuje relacje między technologią a kapitałem w kontekście przemian zawodowych. W ramach badań przeprowadzono półstrukturalizowane wywiady z 30 dziennikarzami i redaktorami z największych anglojęzycznych gazet w Indiach, takich jak The Hindu czy Times of India W trakcie badania 100% respondentów uznało zdobycie nowych kompetencji technologicznych za niezbędne. Umiejętności takie jak obsługa narzędzi do analizy danych, tworzenie multimediów czy zarządzanie treściami online stały się kluczowe dla ich codziennej pracy.Jednym z najbardziej znaczących efektów technologizacji branży medialnej jest wzrost znaczenia dziennikarstwa danych. Dzięki analizie statystycznej i wizualizacji dziennikarze mogą przedstawić skomplikowane tematy w prostszy i bardziej przystępny sposób. Przykładem jest wdrożenie przez Associated Press narzędzi AI, które pozwoliły zwiększyć liczbę kwartalnych raportów z 300 do 3700, co znacznie poprawiło wydajność produkcji treści.Pandemia zmusiła dziennikarzy do zmiany sposobu pracy. Ich rola ewoluowała od tradycyjnego raportowania do tworzenia treści multimedialnych, interakcji z publicznością na platformach społecznościowych oraz optymalizacji materiałów pod kątem algorytmów wyszukiwarek i mediów społecznościowych.Jednym z głównych wyzwań jest potrzeba wszechstronności. Dziennikarze muszą teraz pełnić role autorów tekstów, fotografów i twórców wideo, co wymaga nie tylko szerokich kompetencji technicznych, ale także zdolności do efektywnego zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie. Z danych wynika, że aż 93% respondentów musiało opanować nowe narzędzia cyfrowe, aby sprostać wymaganiom nowej rzeczywistości.Respondenci badania podkreślali, że zmiana ról wymagała intensywnych szkoleń i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Na przykład umiejętność tworzenia wideo i prowadzenia transmisji na żywo stała się nieodzowną częścią codziennej pracy.Pandemia uwidoczniła słabości tradycyjnych modeli finansowych opartych na reklamie drukowanej. Przychody z reklam drukowanych w Indiach spadły dramatycznie, zmuszając wydawców do poszukiwania nowych źródeł dochodu. Modele subskrypcyjne, publikacja sponsorowanych treści czy organizacja wydarzeń online stały się nieodzownym elementem strategii biznesowych.Niektóre publikacje, takie jak "The Hindu" czy "Mumbai Mirror", przeszły w całości na format cyfrowy, rezygnując z wydań drukowanych. Inne, jak "Indian Express", musiały zmniejszyć liczbę stron i ograniczyć działalność lokalnych edycji.Transformacja mediów wpłynęła na dostęp do informacji, ale także ujawniła nierówności społeczne. Choć ponad 751 milionów osób w Indiach ma dostęp do internetu, znaczna część społeczeństwa, szczególnie na obszarach wiejskich, pozostaje wykluczona z cyfrowej rewolucji.Wykluczenie cyfrowe w Indiach ma głęboki wymiar społeczny i klasowy. Media coraz częściej skupiają się na odbiorcach z wyższych grup dochodowych, co prowadzi do marginalizacji biedniejszych społeczności.AI w indyjskim dziennikarstwie pozostaje w fazie wczesnych wdrożeń, ale już teraz zmienia sposób pracy redakcji. Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji dziennikarze mogą lepiej analizować trendy, personalizować treści dla odbiorców i automatyzować rutynowe zadania, takie jak tłumaczenie czy edycja tekstów.Jednak wraz z korzyściami AI pojawiają się także wyzwania. Wielu dziennikarzy obawia się, że automatyzacja może prowadzić do utraty miejsc pracy. Jednocześnie podkreślają, że ludzki aspekt dziennikarstwa, taki jak interpretacja wydarzeń czy empatia w reportażach, jest nie do zastąpienia przez maszynę.Indyjski sektor medialny stoi w obliczu wielu wyzwań, ale także ogromnych możliwości. Wzrost liczby użytkowników internetu, rozwój regionalnych platform cyfrowych i wdrażanie nowych technologii stwarzają szanse na dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie, aby transformacja cyfrowa była inkluzywna i dostępna dla wszystkich, niezależnie od statusu ekonomicznego czy lokalizacji.Dziennikarze w Indiach muszą nie tylko dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku, ale także stać się strażnikami prawdy w świecie zdominowanym przez algorytmy i dezinformację.***Raport został opracowany przez, badaczy z Symbiosis Institute of Media & Communication w Indiach. Próba obejmowała osoby z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, które zajmowały stanowiska kierownicze lub były liderami zespołów redakcyjnych. Wywiady prowadzono zdalnie, w formie rozmów telefonicznych, czatów online oraz korespondencji e-mailowej, co umożliwiło dokładne zrozumienie zmian w newsroomach w okresie pandemii COVID-19. Analiza materiału obejmowała kodowanie danych oraz identyfikację czterech głównych tematów, takich jak zmiany w rolach dziennikarzy, relacje pracownicze, wpływ technologii na strukturę organizacyjną mediów oraz strategie zarządzania wydawnictwamiWyniki badania, opublikowane zostały w listopadzie 2024 w Nature Humanities and Social Sciences Communications: