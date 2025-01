Social media i komunikacja w związkach. Ciekawe badania z Palestyny

13.01.2025 Rynek medialny

Jak wygląda miłość w erze cyfrowej? Czy technologia bardziej zbliża, czy dzieli? W erze, gdy Facebook i Instagram zastępują rozmowy przy stole, media społecznościowe stały się nową przestrzenią relacji małżeńskich. Naukowcy z An-Najah National University sprawdzali, jak technologia może budować więzi, ale też siać niepewność.

Media społecznościowe budują mosty porozumienia

2,72 na 5 punktów w ocenie poprawy komunikacji między małżonkami za sprawą mediów społecznościowych.

3,16 punktu za możliwość utrzymania kontaktu w przypadku fizycznej separacji.

Wyzywania technologicznej intymności

3,73 punkta za odczuwalną ekspozycję na pokusy i zagrożenia dla relacji.

za odczuwalną ekspozycję na pokusy i zagrożenia dla relacji. 3,34 punkta za wzrost zazdrości i poczucia niepewności.

Wpływ czynników demograficznych

Kobiety częściej postrzegają media społecznościowe jako pozytywny element relacji.

Pary z obszarów wiejskich mają bardziej optymistyczne nastawienie w porównaniu do mieszkańców miast.



Lata małżeństwa 2-4 godziny dziennie 4-6 godzin dziennie Więcej niż 7 godzin Mniej niż 5 lat 56 36 12 6-10 lat 24 32 12 11-15 lat 28 16 0 Ponad 15 lat 48 28 12

Współczesne relacje małżeńskie przeszły niezwykłą transformację w erze mediów społecznościowych. Trójka badaczy: Oqab Jabali, Bilal Hamamra i Fayez Mahamid z An-Najah National University w Nablus w Palestyne zbadała wpływ mediów społecznościowych na komunikację w związkach. Wyniki opublikowali w magazynie Nature, Humanities and Social Sciences Communications.„Modern relationships and social media: exploring the digital dynamics of husband–wife interactions” pokazuje, jak cyfrowe platformy stają się integralną częścią życia codziennego, wpływając na sposoby komunikacji i wzajemnych interakcji. Badanie przeprowadzone wśród 388 palestyńskich par z Zachodniego Brzegu rzuca nowe światło na tę kwestię.Ponad 60% respondentów mieszka w obszarach wiejskich, co w znacznym stopniu wpływa na ich postrzeganie mediów społecznościowych. Pary z tych regionów charakteryzują się bardziej optymistycznym nastawieniem do wpływu technologii na ich związki. Warto również zauważyć, że 40,2% badanych korzysta z mediów społecznościowych od 2 do 4 godzin dziennie, co stawia ich w grupie umiarkowanych użytkowników.Jednym z najważniejszych aspektów badania jest analiza wpływu mediów społecznościowych na komunikację w związkach. Wyniki pokazują, że:Pomimo umiarkowanego wpływu na komunikację, platformy takie jak Facebook czy Instagram często pomagają w budowaniu mostów między partnerami, szczególnie w młodych związkach. W praktyce oznacza to częstsze interakcje i łatwiejszy dostęp do emocjonalnego wsparcia, co podkreśla potrzeby nowoczesnych par.Nie wszystko jednak wygląda różowo. Z raportu wynika, że media społecznościowe często stają się źródłem napięć:Przykładem mogą być sytuacje, w których partnerzy śledzą swoje aktywności online, co prowadzi do nieporozumień i napięć. W takich przypadkach brakuje otwartej komunikacji, co może potęgować konflikt.Ciekawym odkryciem badania jest różnica w postrzeganiu mediów społecznościowych w zależności od płci, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia:Tabela poniżej przedstawia zróżnicowanie użytkowania mediów społecznościowych w zależności od długości małżeństwa:Dane te wskazują, że młodsze małżeństwa częściej korzystają z mediów społecznościowych, co może być wynikiem większej biegłości technologicznej.Zgodnie z teorią wymiany społecznej (SET), relacje opierają się na równowadze między korzyściami a kosztami. W kontekście mediów społecznościowych korzyści, takie jak większa łączność i wsparcie emocjonalne, są zestawiane z kosztami, takimi jak zazdrość czy zakłócenie prywatności. Osiągnięcie równowagi wymaga świadomego zarządzania cyfrowymi nawykami oraz otwartej komunikacji między partnerami.* * *Badanie „Modern relationships and social media: exploring the digital dynamics of husband–wife interactions” przeprowadzone zostało w kwietniu 2023 roku. Autorzy przeanalizowali dane od 388 par z Zachodniego Brzegu. Respondenci reprezentowali różne grupy demograficzne, w tym mieszkańców obszarów miejskich i wiejskich, pary o różnym stażu małżeńskim oraz zróżnicowanym poziomie wykształcenia. Metodologia badania opierała się na kwestionariuszu obejmującym 23 pytania dotyczące korzystania z mediów społecznościowych i ich wpływu na takie aspekty relacji, jak komunikacja, zaufanie, intymność czy rozwiązywanie konfliktów. Skala ocen opierała się na pięciopunktowej skali Likerta.Pełny raport z badania przeczytać można na stronie: