JedenOdeMnie. Kampania viralowa, promująca pomaganie

7.02.2022 Marketing i PR

Klaudia Smolarska-Kulej

Co piąty podatnik nie przekazuje 1% podatku potrzebującym. Najczęściej wynika to z braku wiary, że można w ten sposób realnie pomóc albo z niewiedzy, że ma się taką możliwość. Dlatego Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” po raz drugi zaprasza do udziału w wyzwaniu i kampanii społecznej #JedenOdeMnie.

Miłosz i Milenka Balsewicz zapraszają do udziału w kampanii #JEDENODEMNIE [fot. Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową]

najczęściej motywują to argumentem, że dzielenie się 1% podatku niczego nie zmieni (16% wskazań)

przekonaniem, że przekazywane w ten sposób środki są nieefektywnie gospodarowanie (11% wskazań).

aż 13% respondentów stwierdziło, że nie wie, że ma taką możliwość – ta tendencja się utrzymuje się od lat.

zrobić zdjęcie, grafikę albo filmik z napisem #JEDENODEMNIE,

zamieścić post z grafiką w mediach społecznościowych,

napisać, komu się pomaga i zachęcić do tego innych,

dodać do opisu hasztag #JEDENODEMNIE, nominować do wyzwania 5 znajomych – i już!

Blisko 20% uprawnionych wciąż nie przekazuje 1% podatku z PIT na wybrany cel charytatywny. Według danych z raportu KMPG „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020” osoby, które nie przekazują swojego 1% podatkuKampania #JedenOdeMnie ma za zadanie to zmienić. Organizatorzy stawiają sobie za cel edukację osób uprawnionych do pomocy – uświadamianie im tego, jak łatwo jest zostać dobroczyńcą oraz tego, że w przypadku przekazania 1% nic ich to nie kosztuje.– Doskonale wiemy, jak duże znaczenie ma pomoc w postaci 1% dla wszystkich organizacji pożytku publicznego – mówi Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową . – Nasza Fundacja pomaga dzieciom walczącym z rakiem. W dużej mierze jesteśmy w stanie ratować ich życie dzięki temu niepozornemu 1% podatku. Dzięki tej formie finansowania w zeszłym roku z Urzędów Skarbowych z całego kraju Fundacja uzyskała na pomoc dzieciom ponad 9 milionów złotych.Te pieniądze umożliwiają zakup nierefundowanych leków, opłacenie pacjentom terapii i rehabilitacji, a także finansowanie leczenia powikłań choroby nowotworowej. Każdego roku Fundacja ma pod opieką blisko 2 000 małych podopiecznych. Z jednej strony 1% to kropla w morzu potrzeb, z drugiej – każda przekazana przez podatnika suma ma ogromne znaczenie i realnie przekłada się na pomoc dzieciom.Statystycznie, najczęściej swojego 1% podatku nie przekazują najmłodsi Polacy, w wieku do 24 lat. Co drugi z nich przyznał, że tego nie robi. Dlatego wciąż tak ważne jest szerzenie wiedzy o tym, że w przypadku 1% podatku pomoc nie kosztuje ANI ZŁOTÓWKI, oraz budowanie świadomości, w jaki sposób wskazać organizację pożytku publicznego. Ze względu na profil osób, które 1% przekazują najrzadziej, najskuteczniejszym kanałem komunikacji wydają się media społecznościowe.Stąd pomysł na akcję społeczną #JedenOdeMnie. To ogólnopolski projekt angażujący liczne grupy społeczne, w tym: artystów, sportowców, influencerów, a także przedsiębiorstwa. W przeprowadzonej w zeszłym roku pierwszej edycji wyzwania udział wzięli między innymi: dziennikarz Mariusz Szczygieł, siatkarz reprezentacji Polski oraz ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Łukasz Kaczmarek, kabaret Paranienormalni, czy firma Łucznik, ale udział w kampanii może wziąć absolutnie każdy!Wystarczy:Szczegółowe informacje o akcji na stronie www.naratunek.org/jedenodemnie