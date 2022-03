Przyszłość mediów i telewizji. Raport The Future Laboratory i Sony

7.03.2022 Rynek medialny

Szybkie przechodzenie na rozwiązania cyfrowe sprawia, że media i telewizja wkraczają w okres eksperymentów i poszukiwań nowych pomysłów, mając bardzo mało ograniczeń. Dla konsumentów, którzy zyskują dostęp do mnóstwa nowych treści i wizji, jest to korzystne, ale dla branży rok 2022 będzie czasem ciężkiej próby.

Zamówione przez Sony Professional Solutions Europe studium „Media & Broadcasting Futures” (Przyszłość mediów i telewizji) zawiera spostrzeżenia i opinie europejskich ekspertów z branży. W raporcie firm The Future Laboratory i Sony wskazano cztery trendy, które kształtują rynek i tworzą „nową wyjątkowość” w branży eventowej, mediach i telewizji:Dzięki wirtualnym przestrzeniom powstałym w czasie pandemii i napędzanym rozwojem telefonii komórkowej 5G wykształca się nowa, uwolniona od fizycznych ograniczeń, hybrydowa przyszłość. Przyciągnie ona nową publiczność.Hybrydowe, technologie otworzą przed mediami i telewizją nowe możliwości społecznościowe, ponieważ konsumpcja rozrywki przeniesie się z wymiaru domowego do wspólnotowego. Aby w pełni wykorzystać najnowsze rozwiązania — takie jak technologie VR czy „cyfrowe bliźniaki” — trzeba projektować produkty, usługi i sprzęt z uwzględnieniem tych nowych realiów.Wytyczając drogę do świata mediów, w którym potrzebne narzędzia są dostępne dla każdego. Demokratyzacja tworzenia i publikowania treści oznacza, że pojawia się więcej historii opowiadanych przez twórców bez żadnego formalnego wyszkolenia. Są one zgodne z ich wizją i powstają w wybranych przez nich formatach i stylach, które przesuwają kolejne granice.Ta zdecentralizowana przyszłość mediów prowadzi do rozwoju trzech mikrotrendów: wspierania społeczności twórców, szerszego wykorzystania studiów telewizyjnych i powstawania intuicyjnej technologii, eliminującej konieczność posiadania szerokiej, specjalistycznej wiedzy.Ludzie będą robić więcej, wykorzystując więcej, i używać najnowszych technik cyfrowych, które przyjęły się w czasie lockdownu. Chociaż producenci i stacje telewizyjne, pragnąc przetrwać pandemię, chętniej wdrażali techniki cyfrowe, takie jak systemy chmurowe czy sztuczna inteligencja - to te zoptymalizowane rozwiązania mają jeszcze więcej zalet dla widzów.Elastyczne, cyfrowe rozwiązania będą coraz ważniejsze w produkcji medialnej. Doprowadzi to do połączenia dwóch elementów: inteligentnych procesów, które wykorzystują potencjał sztucznej inteligencji, analityki i automatyki jako motoru twórczej współpracy, oraz wirtualnej produkcji, zwiastującej nową erę pod znakiem elastyczności, płynności i szybkości.Biorąc pod uwagę najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu i COP26, miejsce nieaktualnych obietnic zastąpi nowe, całościowe podejście do zrównoważonego rozwoju. Wykreuje ono przyszłość, w której jedną z fundamentalnych praktyk rynkowych stanie się troska o środowisko i pokazywanie działań na jego rzecz.Ludzie stale domagają się od firm transparentności. W miarę wykształcania się nowych, ogólnobranżowych standardów zrównoważonego rozwoju media i stacje telewizyjne będą starały się wspólnie rozwiązywać problemy, które wymagają działań międzybranżowych.Marki różnej wielkości zaczęły rozumieć, jak ważne jest wyprzedzanie trendów. Za przykład może posłużyć sieć Ōma Cinema z Paryża, która prezentuje nową, radykalnie zmienioną wizję wnętrza kina, licząc na połączenie intymności domu z skalą kinowych doznań. Inny przykład to narzędzie do tworzenia gier wideo Unreal Engine, dzięki któremu producenci serialu „The Mandalorian”, dostępnego na platformie Disney+, mogli eksperymentować z nowymi narzędziami i metodami.