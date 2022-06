6.06.2022 Prawo w mediach

Webinary a prywatność uczestników. Badanie ClickMeeting

Czy chcesz, żeby podczas webinaru, wideoszkolenia albo konferencji online ktoś Cię nagrywał? Czy twoje dane osobowe powinny być jawne dla pozostałych uczestników? Większość z nas na oba pytania odpowie "NIE!". Tymczasem większość z nas nie wie czy organizator webinaru o naszą prywatność dba właściwie.

fot. ar130405/CC0/Pixabay



Wydarzenia online, w tym m.in. webinary i wideokonferencje, stały się codziennością i częścią nowej rzeczywistości. Według danych



Prywatność podczas webinarów według Polaków

Niemal 74 proc. Polaków zależy na tym, by organizatorzy webinarów dbali o ich prywatność - wynika z badania „Prywatność online. Opinie użytkowników i dobre praktyki”:



42 proc. bardzo chciałoby, aby podczas trwania wydarzeń online ukryte zostały ich prywatne dane. Kiedy logują się na wydarzenie, zdecydowanie najchętniej podają wyłącznie nick i adres e-mail,

21 proc. podaje organizatorom jedynie imię i adres e-mail,

15 proc. podaje swoje dane w różnych konfiguracjach, w zależności od wydarzenia,

4 proc. decyduje się na podanie pełnych danych – imienia, nazwiska i adresu e-mail,

5 proc. nie przywiązuje do tej kwestii uwagi, podając jakiekolwiek dane.



- Webinary, ze względu na możliwości jakie dają, szczególnie w dwóch ostatnich latach stały się bardzo popularnym narzędziem zarówno do prowadzenia szkoleń, jak i też prezentacji online. Jak wynika z danych ClickMeeting, w zeszłym roku na platformie wzięło w nich udział 22,3 miliona użytkowników - mówi Dominika Paciorkowska, członkini zarządu i dyrektor zarządzająca ClickMeeting. - Jednak, technologiczny postęp sprawia, że użytkownicy cyfrowych rozwiązań oczekują od ich twórców dbałości o kwestie związane z prywatnością. Według badania ClickMeeting, jest to kwestia istotna aż dla ponad 70 proc. Polaków. Nie możemy jej zatem lekceważyć.



Chcemy wiedzieć, czy jesteśmy nagrywani

Nagrywanie wydarzeń online daje zarówno organizatorowi, jak i ich uczestnikom, wiele możliwości. Przede wszystkim materiał tuż po jego zakończeniu może być rozdystrybuowany pomiędzy uczestników, a także osoby, które nie pojawiły się na wydarzeniu, lub może pojawić się na różnych innych kanałach realizatora.



Jednak, jak wynika z badania ClickMeeting:



niemal 90 proc. respondentów chciałaby być o tym wcześniej poinformowana, zwłaszcza jeśli widoczne jest ich imię i nazwisko w okienku czatu, lub - w przypadku spotkań z włączoną kamerką - wizerunek.

Nie ma to znaczenia jedynie dla 4,5 proc. ankietowanych,

5 proc. odpowiedziało przecząco.

Przed wzięciem udziału w wydarzeniu online warto upewnić się, czy narzędzie zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych. Jednak wiele leży także po stronie organizatora - to on ma decydujący wpływ na budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników wydarzenia.



- Jeśli organizator chce, by jego wydarzenie przyciągało słuchaczy, musi o tę kwestię szczególnie zadbać - mówi Dominika Paciorkowska, z ClickMeeting. - Wybierając odpowiednią platformę, dobrze jest zwrócić uwagę na to, czy umożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, które pozwolą poczuć się uczestnikom komfortowo. Na przykład ukrycia tożsamości uczestników (np. w oknie czatu, sesji pytań i odpowiedzi), czy zabezpieczenia wydarzenia hasłem lub jednorazowym tokenem. Wydarzenia online, w tym m.in. webinary i wideokonferencje, stały się codziennością i częścią nowej rzeczywistości. Według danych platformy ClickMeeting w minionym roku zorganizowanych zostało na niej na niej ponad 1,9 mln wydarzeń online, w których wzięło udział 26,6 mln uczestników. W porównaniu do roku 2019 – okresu poprzedzającego pandemię – było to o ponad o 320 proc. więcej. W związku z tym ClickMeeting postanowił sprawdzić, czy i jak Polacy zwracają uwagę na kwestię swojej prywatności – także podczas uczestnictwa w wydarzeniach online.Niemal 74 proc. Polaków zależy na tym, by organizatorzy webinarów dbali o ich prywatność - wynika z badania „Prywatność online. Opinie użytkowników i dobre praktyki”:- Webinary, ze względu na możliwości jakie dają, szczególnie w dwóch ostatnich latach stały się bardzo popularnym narzędziem zarówno do prowadzenia szkoleń, jak i też prezentacji online. Jak wynika z danych ClickMeeting, w zeszłym roku na platformie wzięło w nich udział 22,3 miliona użytkowników - mówi, członkini zarządu i dyrektor zarządzająca ClickMeeting. - Jednak, technologiczny postęp sprawia, że użytkownicy cyfrowych rozwiązań oczekują od ich twórców dbałości o kwestie związane z prywatnością. Według badania ClickMeeting, jest to kwestia istotna aż dla ponad 70 proc. Polaków. Nie możemy jej zatem lekceważyć.Nagrywanie wydarzeń online daje zarówno organizatorowi, jak i ich uczestnikom, wiele możliwości. Przede wszystkim materiał tuż po jego zakończeniu może być rozdystrybuowany pomiędzy uczestników, a także osoby, które nie pojawiły się na wydarzeniu, lub może pojawić się na różnych innych kanałach realizatora.Jednak, jak wynika z badania ClickMeeting:Przed wzięciem udziału w wydarzeniu online warto upewnić się, czy narzędzie zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych. Jednak wiele leży także po stronie organizatora - to on ma decydujący wpływ na budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników wydarzenia.- Jeśli organizator chce, by jego wydarzenie przyciągało słuchaczy, musi o tę kwestię szczególnie zadbać - mówi, z ClickMeeting. - Wybierając odpowiednią platformę, dobrze jest zwrócić uwagę na to, czy umożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, które pozwolą poczuć się uczestnikom komfortowo. Na przykład ukrycia tożsamości uczestników (np. w oknie czatu, sesji pytań i odpowiedzi), czy zabezpieczenia wydarzenia hasłem lub jednorazowym tokenem.

