Zatrucie SEO. Hakerzy wykorzystują wyszukiwarki do ataków na firmy

14.04.2025 Prawo w mediach

Piotr Rozmiarek, Marken Systemy Antywirusowe

Wyszukiwarki pomagają nam szybko znaleźć informacje, ale mogą być również wykorzystywane przez cyberprzestępców. Zatruwanie SEO to taktyka, w której atakujący manipulują rankingami wyszukiwarek, aby umieścić szkodliwe witryny na szczycie wyników wyszukiwania. Te strony są najbardziej wiarygodne.

ilustracja: DALL-E

Czym jest zatrucie SEO?

Dlaczego zatruwanie SEO ma znaczenie dla właścicieli małych firm?

AUTOPROMOCJA. Patronat Reporterzy.info. #MAMYNATORADĘ Posłuchaj podcastu dla rodziców

Taktyki zatruwania SEO: jak cyberprzestępcy manipulują wynikami wyszukiwania?

Manipulacja słowami kluczowymi (wypychanie słów kluczowych) Atakujący zalewają swoje fałszywe strony internetowe popularnymi słowami kluczowymi, aby oszukać wyszukiwarki i sprawić, by wyżej je oceniły. Często naśladują legalne tematy, branże lub często wyszukiwane pytania. Dzięki temu ich strony wydają się istotne, ale zamiast przydatnych informacji odwiedzający spotykają się z oszustwami, fałszywymi pobraniami lub próbami phishingu.

Atakujący zalewają swoje fałszywe strony internetowe popularnymi słowami kluczowymi, aby oszukać wyszukiwarki i sprawić, by wyżej je oceniły. Często naśladują legalne tematy, branże lub często wyszukiwane pytania. Dzięki temu ich strony wydają się istotne, ale zamiast przydatnych informacji odwiedzający spotykają się z oszustwami, fałszywymi pobraniami lub próbami phishingu. Przejmowanie zaufanych witryn Cyberprzestępcy atakują renomowane witryny — takie jak witryny rządowe, uniwersyteckie lub biznesowe — i wykorzystują słabości zabezpieczeń, aby wstawiać złośliwe linki lub przekierowania. Ta metoda jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ użytkownicy ufają tym witrynom i mogą nie zauważyć, że zostali przekierowani na szkodliwą stronę.

Cyberprzestępcy atakują renomowane witryny — takie jak witryny rządowe, uniwersyteckie lub biznesowe — i wykorzystują słabości zabezpieczeń, aby wstawiać złośliwe linki lub przekierowania. Ta metoda jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ użytkownicy ufają tym witrynom i mogą nie zauważyć, że zostali przekierowani na szkodliwą stronę. Malvertising (złośliwa reklama) Zamiast polegać wyłącznie na organicznych wynikach wyszukiwania, przestępcy płacą za fałszywe reklamy, które pojawiają się obok legalnych wyników wyszukiwania. Te reklamy często naśladują znane marki lub usługi, kierując użytkowników do witryn phishingowych lub pobrań złośliwego oprogramowania. Podczas gdy tradycyjne złośliwe reklamy obejmowały reklamy banerowe, atakujący teraz wykorzystują sponsorowane wyniki wyszukiwania, aby zwabić ofiary.

Zamiast polegać wyłącznie na organicznych wynikach wyszukiwania, przestępcy płacą za fałszywe reklamy, które pojawiają się obok legalnych wyników wyszukiwania. Te reklamy często naśladują znane marki lub usługi, kierując użytkowników do witryn phishingowych lub pobrań złośliwego oprogramowania. Podczas gdy tradycyjne złośliwe reklamy obejmowały reklamy banerowe, atakujący teraz wykorzystują sponsorowane wyniki wyszukiwania, aby zwabić ofiary. Typosquatting (domeny podobne) Typosquatting polega na rejestrowaniu błędnie napisanych wersji popularnych domen stron internetowych (np. „amaz0n.com” zamiast „amazon.com”). Cyberprzestępcy wykorzystują te fałszywe domeny, aby nakłonić użytkowników do wprowadzania poufnych informacji lub pobierania złośliwego oprogramowania.

Typosquatting polega na rejestrowaniu błędnie napisanych wersji popularnych domen stron internetowych (np. „amaz0n.com” zamiast „amazon.com”). Cyberprzestępcy wykorzystują te fałszywe domeny, aby nakłonić użytkowników do wprowadzania poufnych informacji lub pobierania złośliwego oprogramowania. Fałszywe oferty firm (lokalne zatrucie SEO) Oszuści tworzą fałszywe lokalne oferty firm w Mapach Google i innych katalogach, sprawiając wrażenie, że są to legalne firmy. Nieświadomi użytkownicy, którzy szukają pobliskich usług, mogą zostać przekierowani na fałszywe numery obsługi klienta, strony phishingowe lub do operacji oszustwa.

Oszuści tworzą fałszywe lokalne oferty firm w Mapach Google i innych katalogach, sprawiając wrażenie, że są to legalne firmy. Nieświadomi użytkownicy, którzy szukają pobliskich usług, mogą zostać przekierowani na fałszywe numery obsługi klienta, strony phishingowe lub do operacji oszustwa. Promowanie mediów społecznościowych Atakujący wykorzystują media społecznościowe do rozprzestrzeniania linków do swoich zatrutych stron internetowych, często zamaskowanych jako trendy lub pilne wiadomości. Im częściej te linki są udostępniane i klikane, tym bardziej wyszukiwarki mogą je uznać za istotne, zwiększając ich rankingi.

Atakujący wykorzystują media społecznościowe do rozprzestrzeniania linków do swoich zatrutych stron internetowych, często zamaskowanych jako trendy lub pilne wiadomości. Im częściej te linki są udostępniane i klikane, tym bardziej wyszukiwarki mogą je uznać za istotne, zwiększając ich rankingi. Farmy linków i sieci fałszywego ruchuCyberprzestępcy wykorzystują farmy linków i sieci botów, aby sztucznie zawyżać popularność witryny w rankingach wyszukiwarek. Sieci te składają się z setek lub tysięcy niskiej jakości witryn, które linkują do siebie lub kierują ruch do złośliwej witryny. Niektórzy atakujący zatrudniają również boty lub płatnych użytkowników do wielokrotnego odwiedzania tych witryn, oszukując wyszukiwarki, aby uwierzyły, że są popularne i godne zaufania.

REKLAMA

Jak chronić swoją firmę przed zatruciem SEO?

Zabezpiecz swoją witrynę internetową i obecność online

Cyberprzestępcy mogą atakować Twoją własną witrynę w ataku SEO poisoning. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej witryny dzięki:

Regularnym kontrolom bezpieczeństwa – sprawdź swoją witrynę pod kątem luk w zabezpieczeniach, zwłaszcza pod kątem przestarzałego oprogramowania, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów.

– sprawdź swoją witrynę pod kątem luk w zabezpieczeniach, zwłaszcza pod kątem przestarzałego oprogramowania, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów. Certyfikaty SSL i narzędzia bezpieczeństwa sieci Web – Użyj szyfrowania SSL, zapór aplikacji internetowych (WAF) i zasad bezpieczeństwa treści (CSP), aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Monitorowaniu rankingów wyszukiwania – Nagłe spadki w rankingach wyszukiwania Twojej witryny lub nietypowe zmiany ruchu mogą sygnalizować atak SEO. Google Search Console może pomóc Ci śledzić te zmiany.

Używaj narzędzi ochrony w czasie rzeczywistym

„Nowoczesne systemy antywirusowe oferują zaawansowaną ochronę przed atakami malware, ransomware, oszustwami phishingowymi i niebezpiecznymi reklamami. Będąc o krok przed cyberprzestępcami, możesz chronić zarówno swoją firmę, jak i klientów przed zostaniem ofiarą ataku SEO Poisoning” – mówi Krzysztof Budziński z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

Wzmocnij swoją kulturę cyberbezpieczeństwa

Nawet przy użyciu silnych narzędzi bezpieczeństwa, błąd ludzki pozostaje słabym punktem. Edukuj pracowników na temat bezpiecznych nawyków przeglądania i jak rozpoznawać podejrzane wyniki wyszukiwania.

Przeszkol swój zespół – naucz pracowników rozpoznawać witryny phishingowe i fałszywe reklamy. Użyj symulacji phishingu, aby przetestować świadomość.

– naucz pracowników rozpoznawać witryny phishingowe i fałszywe reklamy. Użyj symulacji phishingu, aby przetestować świadomość. Zachęcaj do bezpiecznego przeglądania – unikaj klikania nieznanych reklam lub linków, nawet jeśli pojawiają się na górze wyników wyszukiwania. Zawsze sprawdzaj adresy URL przed wprowadzeniem danych logowania.

Ta metoda nie jest niebezpieczna tylko dla osób fizycznych - może mieć również wpływ na firmy. Na przykład oszustwa mogą obejmować fałszywe sklepy e-commerce, które obiecują zniżki, ale nigdy nie dostarczają produktów. Inne przechwytują ruch z legalnych stron internetowych, niszczą reputację lub rozpowszechniają fałszywe informacje.Zatrucie SEO to metoda cyberataku, w której przestępcy manipulują rankingami wyszukiwarek, aby umieścić szkodliwe witryny na szczycie wyników wyszukiwania. Te witryny często wyglądają na godne zaufania, ale są zaprojektowane tak, aby kraść dane logowania, rozprzestrzeniać złośliwe oprogramowanie lub nakłaniać użytkowników do oszustw finansowych.Ta taktyka opiera się na założeniu, że najlepsze wyniki wyszukiwania są najbardziej wiarygodne. Wiele osób nie sprawdza dwukrotnie linków przed kliknięciem, co ułatwia atakującym ich oszukanie. Gdy użytkownik trafi na zatrutą stronę internetową, może nieświadomie wprowadzić poufne informacje, pobrać złośliwe oprogramowanie lub paść ofiarą oszustwa.Dla właścicieli małych firm zatrucie SEO to coś więcej niż tylko zagrożenie cyberbezpieczeństwa — może bezpośrednio wpłynąć na Twoją firmę, klientów i reputację. Kiedy atakujący wykorzystują zatrucie SEO, aby przejąć nazwę Twojej marki, słowa kluczowe produktu lub wyszukiwania związane z branżą, mogą przekierować potencjalnych klientów do fałszywych witryn, które udają Twoją firmę. Te fałszywe witryny mogą oszukiwać użytkowników, kraść poufne informacje lub infekować ich urządzenia złośliwym oprogramowaniem, ostatecznie niszcząc Twoją wiarygodność i zaufanie.Ponadto, jeśli Twoja własna witryna internetowa zostanie naruszona i nieświadomie będzie hostować złośliwą zawartość lub przekierowania, wyszukiwarki mogą ukarać lub umieścić Twoją witrynę na czarnej liście. Może to utrudnić klientom znalezienie Cię w Internecie, co doprowadzi do utraty przychodów, zmniejszenia ruchu i długiego procesu odzyskiwania zaufania.Zatrucie SEO to nieustanna walka między cyberprzestępcami a wyszukiwarkami. Atakujący stosują mieszankę oszukańczych technik, aby umieścić szkodliwe strony internetowe na szczycie wyników wyszukiwania, sprawiając, że wydają się bezpieczne i legalne. Oto niektóre z najczęstszych taktyk stosowanych przez przestępców:Walka z zatruciem SEO wymaga połączenia narzędzi cyberbezpieczeństwa i bezpiecznych nawyków online. Oto, jak możesz chronić swoją firmę: