Etykieta online. Co wiemy o uczestnikach spotkań przez internet

20.06.2022 Rynek medialny

Marta Wujek

Jest poprawa. Rok temu 73 proc. ankietowanym zdarzało się podczas spotkań online zajmować swoimi sprawami w tle spotkania, dziś 69 proc. osób podczas spotkania wycisza telefon i inne urządzenia elektroniczne - wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting.

53 proc. ankietowanych zauważyło przez ostatni rok poprawę w zachowaniu uczestników online – dokładnie tyle samo badanych, którzy rok wcześniej deklarowali potrzebę wprowadzenia zasad etykiety online;

18 proc. respondentów nie zauważyło zmiany;

29 proc. powiedziało, że nie zwraca uwagi na te kwestie.

Solidniej przygotowujemy się do spotkań online

Rok temu 45 proc. respondentów twierdziła, że najbardziej przeszkadza im, kiedy osoba udostępniająca ekran nie ma przygotowanych materiałów i szuka ich w trakcie spotkania online.

Obecnie 70 proc. ankietowanych deklaruje, że przed rozpoczęciem spotkania przygotowuje notatki i pliki, które będą potrzebne.

Czasami zdarza się to 22 proc. ankietowanych.

Tylko 8 proc. odpowiedziało, że nie przygotowuje się w ten sposób do spotkań online.

Spotkania online z coraz ważniejsze

Obecnie 85 proc. ankietowanych uważa punktualność za ważną,

3 proc. osób nie ma w tym temacie zdania.

Metodologia

Według nowych danych 70 proc. badanych przed wydarzeniem online przygotowuje notatki, a 60 proc. sprawdza, czy sprzęt działa poprawnie. A co najważniejsze obecnie ponad połowa uczestników badania przyznaje, że zauważa poprawę w zachowaniu uczestników spotkań online.Według badania do poradnika Savoir-vivre w czasie spotkań online i webinarów , jakie przygotował polski ClickMeeting platforma do spotkań online i webinarów, w czerwcu zeszłego roku, wynikało, że 53 proc. ankietowanych widziało potrzebę wprowadzenia jasnych zasad etykiety podczas spotkań online. Natomiast 29 proc. ankietowanych uważało wtedy, że uczestnicy spotkań online częściej zapominają o dobrych manierach niż w trakcie spotkań na żywo.Czy coś się zmieniło przez ostatni rok? Z najnowszego badania ClickMeeting wynika, że:- Wnioski są jednoznaczne: ponad połowa ankietowanych widzi poprawę w zachowaniu uczestników online. Widzimy, że uczestnicy znacznie częściej skupiają się na wydarzeniach, co potwierdza, że darzą większym szacunkiem spotkania online - komentuje, communications and outreach manager w ClickMeeting . - Jednocześnie wierzymy, że rozwiązania pomagające skrócić dystans między uczestnikami spotkań oraz poprawić jakość interakcji online, które wprowadzamy na naszej platformie, pomogły użytkownikom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.Jednocześnie 21 proc. ankietowanym zdarzyło się zakłócić przebieg spotkania, ponieważ zapomnieli o potrzebnym pliku lub dokumencie – 79 proc. ankietowanych powiedziało, że nigdy nie miało takiej sytuacji. Respondenci sprawdzają też pulpit przed udostępnianiem ekranu, aż 66 proc. ankietowanych powiedziało, że zanim udostępni swój ekran, sprawdza, jakie ma otwarte okna w przeglądarce i widoczne pliki na komputerze. Natomiast 18 proc. osób nie robi tego, a 16 proc. czasami.Utrudnieniem bywa również niedziałający sprzęt, który może skutecznie zakłócić przebieg spotkania online. Jak wynika z badania ClickMeeting 60 proc. ankietowanych deklaruje, że sprawdza poprawne działanie sprzętu zawsze, przed każdym spotkaniem.Pozostałe odpowiedzi udzielone przez respondentów na to pytanie to: robię to czasami (26 proc.), tylko przed ważniejszymi spotkaniami (10 proc.), nigdy tego nie robię (3 proc.). Zaledwie 1 proc. ankietowanych powiedziało, że planuje to zrobić, ale zwykle o tym zapomina.W zeszłorocznym badaniu ClickMeeting blisko 35 proc. osób deklarowało, że zdarzyło im się podczas spotkania online zajmować jedzeniem, gotowaniem, sprzątaniem, odpisywaniem na maile czy przeglądaniem mediów społecznościowych, a 38 proc. ankietowanych powiedziało, że zdarza im się to, kiedy spotkanie jest nudne. W tym roku 69 proc. Polaków deklaruje, że podczas spotkań wycisza telefony i inne urządzenia elektroniczne, 12 proc. osób nie robi tego, a 19 proc. czasami.Cały czas ważna jest dla nas również punktualność. Rok temu 87 proc. respondentów odpowiedziało, że według nich punktualne przybycie na spotkanie online i pozostanie na nim do końca, jest ważne. Zaledwie 8 proc. powiedziało wtedy, że ma to znaczenie tylko w przypadku prowadzącego. Jak się okazuje, respondenci w tej kwestii nie zmienili zdania.Dokładnie tak samo jak rok temu 8 proc. ankietowanych uważa, że punktualność jest ważna tylko w przypadku prowadzącego, a dla 4 proc. osób punktualność nie jest ważna.W badaniu udział wzięło 500 osób, z czego 52 proc. to kobiety, a 48 proc. to mężczyźni. Ankietowani to mieszkańcy miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców (28 proc.), 50-500 tys. mieszkańców 41 proc. i do 50 tys. mieszkańców 31 proc.. Jeśli chodzi o wykształcenie, to 63 proc. badanych posiada wykształcenie wyższe, 32 proc. średnie, 3 proc. zawodowe, a 2 proc. podstawowe. Ankietowani byli w wieku do 25 lat (13 proc.), między 26 a 40 rokiem życia (43 proc.), 41 – 55 (35 proc.) i powyżej 55 roku życia 9 (proc.).