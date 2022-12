Charytatywny maraton gier na Youtube. Pograjmy, żeby pomóc dzieciom

8.12.2022 Rynek medialny

Już 17 i 18 grudnia Paweł „Kronos” Maliszewski, youtuber ze Starachowic, poprowadzi charytatywny stream, czyli internetową transmisję z grania w gry z widzami. Celem, oprócz dobrej zabawy, jest zebranie pieniędzy na uruchomienie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. Reporterzy.info są partnerem wydarzenia.

Paweł „Kronos” Maliszewski. fot. fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty

Transmisja będzie dostępna:

Na Youtube: https://www.youtube.com/c/KronosGra

Na stronie fundacji: https://operator.edu.pl/pl/stream-charytatywny/

Świąteczny Stream Charytatywny. Wspieramy Wirtualną Poradnię Pedagogiczną

17 grudnia | godz. 10.00-16.00: Rocket League

17 grudnia | godz. 16.00-22.00: Snow Runner

18 grudnia | godz. 10.00-16.00: FIFA 23

18 grudnia | godz. 16.00-22.00: Minecraft

Przez dwa dni, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, starachowicki youtuber kolejny raz zaprasza fanów gier komputerowych i internetowych streamów gamingowych przed ekrany komputerów i laptopów. Przez cały weekend będzie można oglądać i dołączać do internetowej rozgrywki w grach:- Będziemy grać, rozmawiać z widzami i gośćmi, żartować i doskonale się bawić – zapowiada. - A ponieważ to już prawie święta, na pewno nie zabraknie śpiewania kolęd. Tak, jak co roku!„Kronos” od wielu lat znany jest w internetowej społeczności z organizowania maratonów grania w gry i wspierania ważnych inicjatyw. Jego streamy – czyli internetowe transmisje z grania w gry z widzami – pomogły dotąd zebrać ponad 50 tysięcy złotych na pomoc dla dzieci walczących z rakiem i wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem Paweł postanowił wesprzeć projekt uruchomienia Wirtualnej Poradni Pedagogicznej, którą tworzy fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty.- Będzie to internetowa, bezpłatna platforma, na której przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu rodzice znajdą profesjonalne porady, opracowane przez doświadczonych pedagogów, psychologów dziecięcych i terapeutów, podpowiedzi skutecznych i sprawdzonych rozwiązań, które można zastosować samodzielnie w pracy z dzieckiem – tłumaczy fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty . - Będzie również możliwość zadania pytania, także anonimowo, na które odpowie kompetentny i doświadczony specjalista.– Robimy to, bo wiemy jaka jest potrzeba, i dzięki temu możemy wiele problemów rozwiązać. Pozwolić dzieciom cieszyć się życiem i sprawić żeby to życie nabrało kolorytu – tłumaczy. - Bądźcie z nami w te dni i pomóżcie nam stworzyć dla dzieci lepszy, bezpieczniejszy świat!Przez cały czas maratonu widzowie będą mogli wpłacać niewielkie datki – tak zwane donejty – które trafią bezpośrednio do fundacji. Aktualny stan zbiórki będzie można w czasie rzeczywistym śledzić podczas transmisji i na stronie internetowej fundacji Nie koniec jednak na tym. Przy okazji streamu fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty, wspólnie z partnerami, zorganizowała charytatywne licytacje na platformie Allegro. Już od 7 grudnia wylicytować można prawie 50 wyjątkowych fantów i gadżetów, podarowanych przez przyjaciół i partnerów fundacji. Od charytatywnych licytacji nie są pobierane prowizje, a cała kwota trafi na wsparcie Wirtualnej Poradni Pedagogicznej. Co więcej – każdy widz i uczestnik streamu ma możliwość wystawienia własnego przedmiotu, żeby wesprzeć ten ważny cel.- Jesteśmy wdzięczni Pawłowi za zaangażowanie i wielkie serce dla dzieci. Cieszymy się, że w tym roku wspiera nasz projekt i pomoże nam dotrzeć z cenną, profesjonalną wiedzą pedagogiczną do rodziców, którzy jej potrzebują – cieszy się Bartłomiej Dwornik, koordynujący wydarzenie po stronie fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty. - Zapowiada się niesamowity weekend. Postaramy się, żeby wrażenia były niezapomniane i dla graczy i dla widzów.Charytatywne licytacje dostępne są pod adresem: https://allegro.pl/charytatywni/ogolnopolski-operator-oswiaty Wydarzenie na Facebooku: https://fb.me/e/3116Ec9uq Partnerami i patronami Świątecznego Streamu Charytatywnego są:Fundacjaod ponad 21 lat wspiera samorządy w realizacji zadań i projektów oświatowych. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzi bezpłatne przedszkola i szkoły w całej Polsce. W 63 fundacyjnych placówkach uczy się obecnie ponad 7500 dzieci.