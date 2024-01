Tytuły prasowe w mediach społecznościowych. Raport PBC

15.01.2024 Rynek medialny

Sylwia Markowska, PBC

Polskie Badania Czytelnictwa przygotowały zestawienie pokazujące liczbę obserwatorów polskich marek prasowych w poszczególnych mediach społecznościowych. Na koniec 2023 roku prasowe tytuły w social mediach obserwowało 18,5 miliona użytkowników. Znamy też liderów na poszczególnych platformach społecznościowych.

ilustracja: bing.com/create

Prasa w mediach społecznościowych (udział poszczególnych platform w liczbie obserwatorów

platforma udział Facebook 55,9% X (dawny Twitter) 18,9% YouTube 12,6% Instagram 8,5% LinkedIn 2,7% Tik Tok 1,3% Pinterest 0,2

źródło: PBC

TOP10. Suma obserwatorów w mediach społecznościowych

źródło: PBC

Newsweek Polska: 979 152

Gazeta Wyborcza: 899 224

Rzeczpospolita: 346 678

Przegląd Sportowy: 282 567

Polityka: 256 036

Tygodnik Do Rzeczy: 146 347

Sieci: 78 935

Puls Biznesu: 63 603

Fakt Gazeta Codzienna: 62 172

Tygodnik Powszechny: 59 727

Super Express: 864 000

Fakt Gazeta Codzienna: 285 000

Przegląd Sportowy: 273 000

Sieci: 207 000

Murator: 78 200

Rzeczpospolita: 65 100

Top Agrar Polska: 58 600

Wieści Rolnicze: 48 800

Gazeta Polska: 33 400

Elle: 32 200

Gazeta Wyborcza: 186 000

Glamour: 143 000

Elle: 141 000

Wysokie Obcasy: 125 000

National Geographic Polska: 123 000

Viva: 121 000

Przegląd Sportowy: 78 000

Fakt Gazeta Codzienna: 74 000

Newsweek Polska: 60 000

Tygodnik Powszechny: 51 000

Forbes. Profit: 189 143

Puls Biznesu: 102 673

Sprawny,Marketing: 63 868

Dziennik Gazeta Prawna: 56 493

Rzeczpospolita: 30 889

Gazeta Wyborcza: 16 441

Polityka: 9914

Poradnik Handlowca: 6868

Miesięcznik Dealer: 6398

Hurt & Detal: 3992

Przegląd Sportowy: 59 300

Fakt Gazeta Codzienna: 56 600

Elle: 47 200

Top Agrar Polska: 23 300

Sprawny.Marketing: 14 600

Murator: 10 000

Viva: 9363

Gazeta Wyborcza: 6935

Gazeta Olsztyńska Tygodnik: 2790

Wieści Rolnicze: 665

Murator: 27 800

Weranda Country: 9400

Weranda: 1300

Elle: 966

Wróżka: 945

Newsweek Polska: 814

Rzeczpospolita: 616

Elle Decoration: 161

Gazeta Krakowska: 150

Glamour: 94

Według Eurobarometru Parlamentu Europejskiego liczba osób wybierająca media społecznościowe jako preferowaną formę czytania newsów wzrosła przez ostatni rok aż o 11 punktów procentowych, z 28% do 39%. W szczególności trendy te dotyczą osób w wieku 15-24 lata. Dla 59% osób w tej grupie wiekowej jest to główna forma dostępu do informacji.Polskie tytuły prasowe obserwuje w mediach społecznościowych 18,5 miliona osób. Najwięcej na Facebooku i X (dawnym Twitterze). Podium uzupełnia YouTube.Wśród marek, które mają najwięcej obserwatorów w mediach społecznościowych są dzienniki (Gazeta Wyborcza, Fakt Gazeta Codzienna, Przegląd Sportowy, Super Express i Rzeczpospolita), tygodniki opinii (Newsweek Polska, Polityka, Sieci) oraz magazyny (Forbes.Profit i National Geographic Polska)Poszczególne redakcje dobierają media społecznościowe do specyfiki swoich treści. Tytuły aktywne w mediach społecznościowych wybierają jako wiodącą platformę Facebook, dzienniki i tygodniki opinii są aktywne na X, dzienniki i magazyny zamieszczają treści video na YouTube i TikTok, marki newsowe i te dla których atrakcyjne zdjęcia są podstawową formą prezentacji treści wybierają Instagram i Pinterest. Największe profile w poszczególnych mediach społecznościowych pod względem liczby obserwatorów prezentujemy poniżej:.Wszystkie dane pochodzą z opracowania własnego PBC na dzień 30.12.2023 roku. Aplikacja umożliwiająca analizy według typów pism oraz rodzaju mediów dostępna jest na stronie www.pbc.pl/social-media . Będzie ona aktualizowana raz na kwartał.