5.02.2024 Marketing i PR

Optymalizacja w retargetingu. Czym jest Multiple Retargeting Strategy

Przemysław Wójcicki, senior business development manager w RTB House

Istnieje wiele strategii, które mają na celu zwiększanie skuteczności reklam. Jedną z nich jest Multiple Retargeting Strategy, który opiera się na współpracy z więcej niż jednym dostawcą retargetingu. W jaki sposób ta zaawansowana metoda może pomóc osiągać lepsze wyniki?

Współpraca z zaufanym dostawcą retargetingu ma wiele korzyści. Zapewnia dogłębne zrozumienie oferowanych produktów, grupy docelowej, pozwala optymalizować kampanie w oparciu o wcześniejsze wyniki, testy czy budżety. Jedną z nowych, zaawansowanych metod optymalizacji kampanii jest także współpraca z kilkoma dostawcami. Pozwala ona na skoncentrowaniu się na różnych aspektach kampanii.



Mimo że dane dostawców często są wspólne, różnorodność metodologii i podejść partnerów prowadzi do unikalnej personalizacji komunikacji z klientami. Dzięki wykorzystaniu zróżnicowanych algorytmów i zasobów różnych partnerów można osiągać lepsze wyniki.



Jakie korzyści można osiągnąć dzięki Multiple Retargeting Strategy?

Konkurencja i motywacja: Współpraca z wieloma partnerami stymuluje zdrową konkurencję, prowadzącą do osiągania lepszych wyników. To pozwala firmom wyznaczyć najlepszych graczy w różnych kanałach marketingowych, co z kolei napędza tworzenie innowacyjnych strategii.



Unikalna wiedza: Każdy dostawca ma swoje doświadczenia i wiedzę. Współpraca umożliwia korzystanie z różnorodnych perspektyw, co może skutkować bardziej zróżnicowanymi i skutecznymi strategiami targetowania.



Lepsza personalizacja: Współpraca z różnymi partnerami pozwala na wykorzystanie ich unikalnych możliwości targetowania i dostępu do danych. To z kolei umożliwia lepszą personalizację komunikatów i segmentację na podstawie preferencji i zachowań klientów.



Optymalizacja kampanii: Dzięki dostępowi do różnych danych, firmy mogą skutecznie identyfikować zarówno udane kampanie, jak i obszary wymagające poprawy. To prowadzi do stałej optymalizacji działań marketingowych.



Szerszy zasięg: Współpraca z wieloma partnerami daje dostęp do różnych platform, sieci i grup odbiorców, co zwiększa widoczność i szanse na dotarcie do różnych klientów.



Więcej konwersji: Współpraca z różnymi partnerami, dzięki ich różnorodnemu doświadczeniu i unikalnej wiedzy może prowadzić do zwiększenia kliknięć i konwersji, co przekłada się na efektywność kampanii.



Lepszy wskaźnik ROAS: Porównanie skuteczności różnych partnerów pozwala na strategiczne alokowanie budżetów, co może znacząco poprawić wskaźnik zwrotu z inwestycji.



Choć dla niektórych firm, strategia ta może okazać się korzystna, na rynku istnieje wiele mitów dotyczących tego podejścia. Omówimy je poniżej:



MIT: Nakładanie się reklam : Marketerzy obawiają się, że przy korzystaniu z kilku dostawców, reklamy mogą wyświetlać się tym samym użytkownikom. Ważne jest jednak ustalenie odpowiednich założeń. Reklamy są dopasowywane do użytkowników i ich szerszy zasięg w tym przypadku może zwiększać szansę na konwersję.

: Marketerzy obawiają się, że przy korzystaniu z kilku dostawców, reklamy mogą wyświetlać się tym samym użytkownikom. Ważne jest jednak ustalenie odpowiednich założeń. Reklamy są dopasowywane do użytkowników i ich szerszy zasięg w tym przypadku może zwiększać szansę na konwersję. MIT: Zbyt częsta obecność reklam : Marketerzy obwiają się, że użytkownicy będą zbyt często widzieli ich reklamy. Poprzez kontrolowanie limitów wyświetleń i śledzenie kampanii można jednak efektywnie zarządzać częstotliwością reklam.

: Marketerzy obwiają się, że użytkownicy będą zbyt często widzieli ich reklamy. Poprzez kontrolowanie limitów wyświetleń i śledzenie kampanii można jednak efektywnie zarządzać częstotliwością reklam. MIT: Większe koszty: Korzystanie z tej formy współpracy nie musi oznaczać wyższych kosztów. Można je skutecznie kontrolować poprzez określenie celów kampanii, budżetów i monitorowanie wydajności.

Czy warto przetestować to podejście?

Dane z raportu RTB House "2023 Guide to Multiple Retargeting Strategy" pokazują, że Multiple Retargeting Strategy stanowi innowacyjne i efektywne narzędzie, które pozwala firmom osiągać znaczące rezultaty w kampaniach reklamowych. Jest więc jednym z podejść do retargetingu, które warto rozważyć, myśląc o dalszej optymalizacji wskaźników zwrotu z inwestycji.



