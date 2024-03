25.03.2024 Rynek medialny

Rynek gier wideo w Polsce. Prognozy MarketHub

Katarzyna Kucia

Analizy przewidują, że do 2027 roku wartość światowego rynku gier wideo wzrośnie do kwoty 363,2 miliarda dolarów amerykańskich. Polska, z rosnącym tempem wzrostu o 8,56% rocznie, ma osiągnąć przychody na poziomie 990,1 miliona dolarów.

Te imponujące liczby odzwierciedlają nie tylko globalne trendy, ale także lokalne zaangażowanie w tworzenie gier, które przekraczają tradycyjne granice rozrywki.



Polska jako kluczowy gracz na rynku europejskim

Polskie studia, takie jak CD Projekt Red i Techland, są symbolem sukcesu w branży, promując polską kreatywność i innowacyjność na świecie.



W 2022 roku kraj liczył 490 producentów gier,

98 z nich było notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Autorzy z MarketHub, firmy specjalizującej się w dostarczaniu zaawansowanych analiz rynkowych podkreślają, że świadczy to o silnej pozycji Polski jako centrum technologicznego.



Innowacje i trendy kształtujące branże

Prognozy dla rynku gier wideo są obiecujące, z kilkoma kluczowymi trendami kształtującymi branżę:



Technologie Immersyjne: Gry VR i AR oferują graczom nowe, wciągające doświadczenia, przekształcając tradycyjne podejście do gier.

Gry VR i AR oferują graczom nowe, wciągające doświadczenia, przekształcając tradycyjne podejście do gier. Cloud Gaming i Subskrypcje: Przejście do modeli opartych na chmurze i subskrypcjach zmienia sposób, w jaki konsumenci mają dostęp do gier, oferując wygodę i nowe możliwości.

Przejście do modeli opartych na chmurze i subskrypcjach zmienia sposób, w jaki konsumenci mają dostęp do gier, oferując wygodę i nowe możliwości. E-sport i Gry Wieloosobowe: Te segmenty kontynuują swoją popularność, promując globalną rywalizację i kooperację.

Te segmenty kontynuują swoją popularność, promując globalną rywalizację i kooperację. Integracja z Mediami Społecznościowymi: Gry stają się bardziej społecznościowe, zacieśniając więzi między graczami a twórcami.

Gry stają się bardziej społecznościowe, zacieśniając więzi między graczami a twórcami. Innowacyjna Rozgrywka: Nowe podejścia do narracji i projektowania gier nadają kierunek przyszłym innowacjom w branży.

Optymizm i przyszłość

Polski sektor gier wideo, napędzany pasją i inwestycjami w nowe technologie, ma przed sobą jasną przyszłość. Znaczący wkład w rozwój globalnego przemysłu i ciągłe dążenie do doskonałości pozwalają Polsce utrzymać silną pozycję w świecie cyfrowej rozrywki.



