Technologie wizualne. Trendy i prognozy Panasonic Connect

15.04.2024

Chad Kunimoto, Panasonic Connect

Interaktywność staje się kluczowym elementem w różnych obszarach życia, takich jak handel, sztuka, rozrywka, muzea, lokalne atrakcje oraz występy na żywo. Wzrost zapotrzebowania na taki sposób zaangażowania publiczności przyciąga uwagę wielu projektantów atrakcji, którzy coraz częściej uwzględniają go w swoich pracach.

ilustracja: bing.com/create

Nowy wymiar rozrywki dzięki mapowaniu projekcji

Projekcja otaczająca kreuje uniwersa poprzez grę świateł

Zbliż się i poczuj osobisty kontakt

Sztuka utrzymania. Klucz do sukcesu atrakcji

Połącz to, co najlepsze z obu światów

Branża gier komputerowych, osiągając roczny obrót na poziomie 180 miliardów dolarów w 2021 roku, znacznie przewyższyła zarobki przemysłu filmowego i muzycznego razem wziętych. Wraz z dalszym rozwojem różnorodnych form rozrywki tematycznej przez studia gier, zainteresowanie interaktywnymi doświadczeniami zabawy wśród konsumentów staje się coraz bardziej zauważalne. Widzowie obecnie oczekują poziomu uczestnictwa w rozrywce, który jeszcze dekadę temu wydawał się niemożliwy.Interaktywność staje się kluczowym elementem w różnych obszarach życia, takich jak handel, sztuka, rozrywka, muzea, lokalne atrakcje oraz występy na żywo,. Dzieje się tak, ponieważ zjawisko to przyciąga ludzi, oferując im oderwanie się od rutyny i dając szansę zanurzenia się w tym doświadczeniu. Wzrost zapotrzebowania na taki sposób zaangażowania publiczności przyciąga uwagę wielu projektantów atrakcji, którzy coraz częściej uwzględniają go w swoich pracach. Wraz z postępem technologicznym oraz wzrostem wiedzy, możliwości integrowania treści w przestrzenne koncepcje rozwija się na tyle, że nawet najbardziej ambitne wizje twórcze stają się osiągalne.Projekcja immersyjna to skuteczny sposób tworzenia dynamicznych przestrzeni, które ożywają i wchodzą w interakcje z odbiorcami dzięki zaawansowanym technologiom. Wykorzystując specjalistyczne czujniki i oprogramowanie, możemy doświadczyć świata, który reaguje nie tylko na nasz ruch, ale potrafi także śledzić wzrok.Coraz częściej publiczność może również dodawać warstwy rozszerzonej rzeczywistości do obiektów lub cyfrowego tła za pomocą swoich urządzeń. Umożliwiają to technologie takie jak NFC, podczerwień, GPS, czy iBeacon, które działają jak mosty łączące nas bezpośrednio z nową przestrzenią. Projektory, dotychczas pełniły przeważnie rolę wsparcia, jednak dzięki innowacjom w dziedzinie projekcji śledzącej ruch oraz zaawansowanym obiektywom UST, zaczynają grać pierwsze skrzypce, przenosząc nas w sam środek powstałych światów.Zastosowanie techniki projekcji na dynamiczne obiekty nie jest niczym nowym, ale dopiero teraz, dzięki technologii Panasonic Connect, pojawiła się możliwość doświadczenia prawdziwej rewolucji w tej dziedzinie. Do tej pory tradycyjne metody często wymagały skomplikowanego ustawiania i precyzyjnej kalibracji, a ich potencjał był ograniczony. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie projekcji wysokiej prędkości zaowocowały modelami działającymi z szybkością 240 Hz oraz zestawem do programowania projekcji mapującej ruch w czasie rzeczywistym. To tworzy zupełnie nowe perspektywy dla połączenia cyfrowej treści z fizycznym ruchem, eliminując wszelkie opóźnienia.To intuicyjne oprogramowanie w mgnieniu oka przekształca ruchy rejestrowane przez kamerę IR w precyzyjne współrzędne dla projektora, osiągając szybkość reakcji w niecałe 5 ms. Dzięki ciągłej aktualizacji pozycji obiektu, nawet 240 razy na sekundę, wyświetlane obrazy płynnie podążają za obiektem bez rozmycia.Ten nowatorski system pozwala artystom podczas występu na scenie na spontaniczność i eliminuje potrzebę uczenia się skomplikowanych sekwencji. Treść wizualna dostosowuje się do ich ruchów, tworząc unikalne doświadczenie. Dodatkowo publiczność może zanurzyć się w przestrzeniach przypominających wirtualną rzeczywistość, bez konieczności zakładania specjalistycznych okularów czy hełmów. Co najlepsze, cały system jest niezwykle prosty w ustawieniu i nie wymaga skomplikowanej kalibracji.Zawsze wierzyliśmy, że nadchodzi era interaktywnych treści w czasie rzeczywistym. Pojęcie “treści interaktywnych” jeszcze się nie przyjął poza niektórymi rodzajami treści, takimi jak gry. Uważam, że aplikacje takie jak wystawa Meta Gallery w Centrum Sztuki w Seulu w Korei Południowej są owocem wyobraźni twórców i wykonawców, a dzięki temu wszystkie mają potencjał. Wierzę, że możemy być siłą napędową ery, w której 240 Hz ostatecznie stanie się normą,podkreśla Ken Mashitani, kluczowy inżynier zaangażowany w rozwój systemu immersyjnej projekcji wysokiej prędkości w Panasonic Connect.Możliwości, jakie otwiera technologia projekcji mapującej z częstotliwością 240 Hz, wydają się nieograniczone. Znajduje ona zastosowanie w najróżniejszych obszarach – od symulatorów sportowych, przez tajemnicze przejazdy pełne przygód, po pokazy sceniczne, koncertowe i wystawy galerii. Rynek ewoluuje od prostego konsumowania treści w kierunku pragnienia autentycznych doświadczeń, a możliwości wykorzystania technologii projekcji o niskim opóźnieniu będą tylko rosnąć. Może to nawet zainicjować narodziny nowych dyscyplin sportowych i form aktywności, otwierając zupełnie nowe ścieżki dla rozrywki i ekscytacji.Głębia, kolory i kontrast projekcji laserowej stały się tak realistyczne, że odwiedzający mogą teraz wchodzić w interakcje z miejscami, które dotąd wydawały się nieosiągalne, od dzikiej afrykańskiej dżungli aż po powierzchnię księżyca. Natywna projekcja 4K przekracza granice, tworząc niewiarygodnie realistyczne światy z pustej białej przestrzeni, przypominając magiczne transformacje znane z "Matrixa".Nowatorskie atrakcje Illuminarium w Las Vegas i Atlancie w Stanach Zjednoczonych to zachwycające przykłady tego, jak natywna projekcja 4K, elementy wielozmysłowe i interaktywna treść mogą zmienić pusty pokój w pełne życia miejsce.Tymczasem w Australii, ACMI (Australijskie Centrum Obrazu Ruchomego) wprowadziło podejście oparte na technologii cyfrowej podobne do wystawy „Wonderland”. Ta fascynująca ekspozycja przeniosła odwiedzających w magiczny świat interaktywnej rozrywki, gdzie cyfrowa treść ożywiła ściany, podłogi, meble i nawet zestawy do herbaty. Projekcja ta uczyniła to wydarzenie jednym z najbardziej popularnych na mediach społecznościowych, przyciągając tłumy osób chcących doświadczyć go na własnej skórze.Obiektywy o ultrakrótkim rzucie pozwalają gościom na interakcję z obrazem bez rzucania cienia na ekran. Specjaliści od montażu chętnie korzystają z nowoczesnych zoomów dostępnych dla platform 1-Chip i 3-Chip DLP oraz 3LCD, doceniając ich łatwość instalacji, możliwość zerowego przesunięcia obrazu i szeroki zakres dostosowań. Dzięki nim, uczestnicy mogą zbliżyć się do ekranu i wspólnie oddać się interakcji z projekcją, korzystając z imponującej wielkości obrazu oraz eliminacji cieni.Soczewki bez przesunięcia eliminują niepożądane przerwy na górze i dole obrazu, co podnosi poziom immersji. Dodatkowo, zawarte w nich szklane elementy zapobiegają zniekształceniom ogniskowym spowodowanym zmianami temperatury.Na całym świecie pojawiają się inspirujące przykłady wykorzystania tych soczewek w dziedzinie rozrywki edukacyjnej, chociażby Snowy Hydro Discovery Centre pod Sydney w Australiii. To miejsce oferuje unikalne doświadczenia, wykorzystując warstwy zdjęć satelitarnych, mapowanie wolumetryczne i interaktywne treści, aby umożliwić gościom odkrywanie fantastycznie szczegółowej i wciągającej projekcji obszaru zlewni.Co więcej, soczewki umożliwiają instalację projektorów nawet w najwęższych przestrzeniach, co otwiera nowe możliwości przekształcenia nieużywanych obszarów w atrakcyjne punkty spotkań i rozrywki.Po ustąpieniu pandemii, zainteresowanie symulacjami sportowymi gwałtownie wzrosło. Dzięki połączeniu czujników i zaawansowanego oprogramowania, projekcja dostarcza teraz całkowicie wciągające, interaktywne przeżycia, przy stosunkowo niewielkich kosztach.Operatorzy, którzy muszą zapewnić ciągłą pracę projektora przez długie okresy czasu, poszukują produktów, które oferują najlepszą wydajność, aby zminimalizować koszty eksploatacji i konserwacji, jednocześnie zapewniając odpowiednią jakość obrazu dla pełnego, angażującego doświadczenia.Świetnym przykładem jest symulacja golfa, która stała wielkim hitem. Niektórzy operatorzy zgłaszają pięciokrotny wzrost liczby zapytań podczas pandemii.Projekcja coraz częściej wzbogaca występy z udziałem aktorów na scenie lub wewnątrz samej atrakcji, aby zapewnić realistyczną i wciągającą zawartość, z którą można wchodzić w interakcje. Takie rozwiązanie wykorzystano podczas obchodów 175-lecia Zoo w Antwerpii, gdzie wirtualne reprezentacje zastąpiły żywe zwierzęta w rolach scenicznych, co przyniosło nowy wymiar wydarzeniu.Podobnie w Muzeum Zukan w Tokio projekcja umożliwiła dzieciom interakcję z egzotycznymi zwierzętami, ożywiając popularną serię encyklopedii zwierząt NEO.To tylko wierzchołek góry lodowej możliwości, jakie oferuje nowoczesna technologia projekcji. Jasne jest jednak, że ma ona potencjał do tworzenia wyjątkowych, angażujących doświadczeń, które przyciągają odwiedzających na głębszym poziomie.źródło: Newseria Biznes