Polski rynek reklamy cyfrowej 2023/2024. Raport IAB Polska

Raport Strategiczny Internet 2023/2024 przygotowany przez IAB Polska przedstawia szczegółową analizę polskiego rynku reklamy cyfrowej, ukazując jego dynamiczny wzrost w 2023 roku. Wartość tego rynku sięgnęła prawie 7,8 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 870 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Wzrost wydatków na reklamę cyfrową

Polacy coraz więcej czasu spędzają online, co pokazują dane GUS. W 2023 roku średni Polak spędził korzystając z internetu, z czego na urządzeniach mobilnych. To stwarza doskonałe warunki dla reklamodawców, którzy chcą dotrzeć do swoich odbiorców w ich naturalnym środowisku. Rosnąca skuteczność reklamy cyfrowej: Reklama cyfrowa oferuje szereg możliwości precyzyjnego targetowania reklam do określonych grup odbiorców, co czyni ją wysoce skutecznym kanałem dotarcia do potencjalnych klientów. Badania IAB Polska pokazują, że aż 72% internautów uważa, że reklamy online są przydatne w dokonywaniu zakupów, a 65% twierdzi, że kieruje się nimi przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

Dominacja reklamy online wideo

Wzrost znaczenia programmatic buying

Programmatic buying automatyzuje wiele zadań związanych z zakupem reklamy online, co pozwala reklamodawcom zaoszczędzić czas i pieniądze. Transparentność rynku: Programmatic buying zapewnia większą transparentność rynku reklamy online, co ułatwia reklamodawcom kontrolowanie swoich wydatków i porównywanie ofert różnych dostawców.

Rozwój nowych formatów reklamowych

Wyzwania związane z ochroną prywatności

Reklamodawcy muszą uzyskać wyraźną zgodę użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych w celach reklamowych. Wzrost świadomości użytkowników: Użytkownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw dotyczących ochrony prywatności i mają większe oczekiwania co do tego, jak ich dane są wykorzystywane.

Internet stał się kluczowym motorem napędowym rynku mediów, odpowiadając za ponad dwie trzecie wzrostu całego segmentu komunikacji.Tempo wzrostu jest wyższe niż w latach poprzednich, co wskazuje na rosnącą wiarę reklamodawców w siłę tego kanału komunikacji. To imponujące tempo wzrostu plasuje PolskęPrognozy IAB Polska wskazują, że w 2024 roku rynek reklamy cyfrowej w Polsce osiągnie wartość. Reklamodawcy, którzy chcą odnieść sukces w dzisiejszym cyfrowym świecie, muszą uwzględnić reklamę cyfrową w swoich strategiach marketingowych i przeznaczyć na nią odpowiednie budżety.to bez wątpienia jeden z najszybciej rozwijających się segmentów polskiego rynku reklamy cyfrowej. W 2023 roku wydatki na ten rodzaj reklamy wzrosły o imponujące, osiągając poziom. To czyni reklamę online wideoPrognozy IAB Polska wskazują, że w 2024 roku wydatki na reklamę online wideo w Polsce osiągną poziom, czyli automatyczny zakup powierzchni reklamowej online, staje się coraz ważniejszym elementem polskiego rynku reklamy cyfrowej. W 2023 roku udział programmatic buying w rynku reklamy online display osiągnął, co oznacza wzrost ow porównaniu do roku poprzedniego.Prognozy IAB Polska wskazują, że w 2024 roku udział programmatic buying w rynku reklamy online display w Polsce osiągnieRynek reklamy cyfrowej w Polsce nieustannie ewoluuje, a wraz z nim pojawiają się nowe, innowacyjne formaty reklamowe. Reklamodawcy coraz częściej eksperymentują z tymi formatami, aby dotrzeć do swoich odbiorców w bardziej angażujący i efektywny sposób. Do najpopularniejszych nowych formatów reklamowych w Polsce należą:Ochrona prywatności staje się coraz ważniejszym wyzwaniem dla rynku reklamy cyfrowej w Polsce, a także na całym świecie. W 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wprowadziło szereg nowych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. RODO miało na celu zwiększenie kontroli użytkowników nad swoimi danymi osobowymi i ograniczenie możliwości ich wykorzystywania przez firmy bez zgody.IAB Polska to organizacja branżowa, która reprezentuje interesy rynku reklamy cyfrowej w Polsce. Raport Strategiczny Internet 2023/2024 jest dostępny do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej IAB Polska: https://raportstrategiczny.iab.org.pl/