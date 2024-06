24.06.2024 Marketing i PR

Short social video. Raport IAB Polska o krótkich filmach w social mediach

Krzysztof Fiedorek

Według raportu IAB Polska z maja 2024 roku, krótkie filmy wideo stają się coraz bardziej popularne w Polsce. W 2023 roku 61% internautów w Polsce oglądało krótkie filmy wideo, a 23% z nich tworzyło je samodzielnie.





ilustracja: Bing/Copilot



Każdego dnia w Polsce oglądanych jest średnio 5 miliardów krótkich filmów wideo, a użytkownicy platform społecznościowych spędzają średnio 43 minuty dziennie na ich oglądaniu. W 2023 roku 61% internautów w Polsce oglądało short social video, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do 2022 roku. Odsetek twórców, nagrywających tekie formaty to 23% internautów. W skali roku wzrost wyniósł 10%.



Najpopularniejsze formaty krótkich filmów wideo to filmy humorystyczne, edukacyjne i muzyczne. Coraz więcej osób wykorzystuje również krótkie filmy wideo do promowania swoich produktów i usług.



Gdzie oglądać, gdzie publikować?

Najpopularniejsze platformy do oglądania i tworzenia krótkich filmów wideo to YouTube Shorts, TikTok i Instagram Reels. Filmy te są zazwyczaj kręcone w pionowym formacie i trwają do 60 sekund.



YouTube Shorts jest najpopularniejszą platformą do oglądania krótkich filmów wideo w Polsce, z 52% udziałem w rynku.

TikTok zajmuje drugie miejsce z 38% udziałem w rynku.

Instagram Reels jest na trzecim miejscu z 10% udziałem w rynku.

Kto ogląda najchętniej?

Odbiorcami krótkich filmów wideo są głównie osoby młode w wieku 18-34 lat. Są one zazwyczaj aktywne w mediach społecznościowych i chętnie korzystają z platform takich jak YouTube, TikTok i Instagram.



73% odbiorców krótkich filmów wideo to osoby w wieku 18-34 lat.

62% odbiorców krótkich filmów wideo to kobiety.

Odbiorcy krótkich filmów wideo są zazwyczaj aktywni w mediach społecznościowych i korzystają z wielu różnych platform.

Marketingowe perspektywy

Nic dziwnego, że tym zyskującym popularność formatem coraz chętniej posługuje się również branża reklamowa i marketingowa. Dotarcie do szerokiego grona odbiorców, budowanie świadomości marki, zwiększanie zaangażowania klientów czy generowanie leadów i sprzedaży to korzyści, obok których trudno przejść obojętnie.



80% marketerów planuje wykorzystywać krótkie filmy wideo w swoich kampaniach marketingowych w 2024 roku.

72% marketerów uważa, że krótkie filmy wideo są skutecznym sposobem na dotarcie do nowych odbiorców.

65% marketerów uważa, że krótkie filmy wideo są skutecznym sposobem na zwiększenie zaangażowania klientów.

Pełny raport IAB Polska pt. "Krótkie filmy społecznościowe - IAB Polska 052024" można znaleźć na stronie

