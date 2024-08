29.07.2024 Rynek medialny

Największe grupy i agencje mediowe w Polsce. Ranking COMvergence

Marcin Grządka

Ranking „Media Agency, Billings & Market Shares”, opublikowany przez COMvergence, podsumowuje rok 2023 pod względem obrotów i udziałów rynkowych. W kategorii grup mediowych pierwsze miejsce zajęła GroupM. W kategorii agencji liderem jest EssenceMediacom.

Największe grupy mediowe w Polsce

Polski oddział GroupM został zwycięzcą rankingu COMvergence za 2023 rok, osiągając na polskim rynku najlepszy wynik spośród wszystkich grup mediowych, z billingami na poziomie 752 mln dolarów (+33,7% w porównaniu z 2022 rokiem), dającymi jej udział w rynku wynoszący 26,4%. Publicis Media utrzymuje drugą pozycję (610 mln dolarów wydatków i 21,4% udziału w rynku). Natomiast Omnicom Media (OMG), sklasyfikowany na trzecim miejscu, odnotował w 2023 roku łączne wydatki na poziomie 252 mln dolarów (i 8,8% udziału w rynku).







– Jestem bardzo zadowolona z tegorocznej pozycji w raporcie COMvergence, chociaż muszę przyznać, że trochę się tego sukcesu spodziewaliśmy. Wiedzieliśmy przecież, że 2023 roku nasza grupa będzie już odczuwać efekty największych wygranych budżetów z końcówki 2022 r., takich jak L’Oreal czy SkyShowTime oraz efekty transformacji. Bo 2023 rok to był też czas głębszej integracji w obrębie grupy: „uwspólnienie” kolejnych strategicznych obszarów - takich jak oferta mediów addressable, advocacy, content marketing, e-commerce, dane czy technologie - doinwestowanie ich i powiększanie wyspecjalizowanych zespołów, które teraz działają na rzecz klientów wszystkich agencji GroupM – komentuje Izabela Albrychiewicz, CEO



Największe agencje mediowe w Polsce

Jednocześnie pierwsze miejsce w rankingu agencji mediowych w Polsce uzyskało EssenceMediacom, z łączną wartością wydatków szacowaną na 310 mln dolarów i stopą wzrostu na poziomie +22,2% rok do roku. EssenceMediacom wyprzedziło Starcom, który zajął drugie miejsce z wydatkami na poziomie 254 mln dolarów, oraz Zenith, uzupełniający podium z billingami na poziomie 243 mln dolarów.



- EssenceMediacom, podobnie jak cała GroupM, został numerem jeden i globalnie i w Polsce, zatem nasza satysfakcja jest podwójna. Cieszymy się, że nasze podejście przynosi tak dobre efekty biznesowe. Koncentrujemy się na tworzeniu przełomowych dla rynku kampanii oraz na zarządzaniu całościowym ekosystemem komunikacji. Stawiamy na zrozumienie efektów synergii i wpływu na sprzedaż. Oczywiście w oparciu o wiarygodne analizy twardych danych - mówi Joanna Okła, CEO polskiego oddziału







Agencja Wavemaker Polska, zarządzana przez Pawła Galę, uplasowała się na pozycji czwartej, z wydatkami szacowanymi na 221 mln dolarów i stopą wzrostu na poziomie 36,7%.



Mindshare Polska, której CEO jest Adrian Kawecki, zamyka agencyjny TOP5 z 172 milionami dolarów i wzrostem na poziomie aż 39%.



Mindshare i Wavemaker, podobnie jak EssenceMediacom, należą do GroupM, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii grup mediowych. Dodatkowo, zarówno GroupM, jak i EssenceMediacom, zajęły pierwsze miejsca również w globalnej odsłonie raportu COMvergence (odpowiednio wśród grup oraz agencji mediowych).

