Pułapki myślenia. Poradnik dla tych, którzy nie lubią w nie wpadać

Seria ŻYJ LEPIEJ

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co chcesz zmienić w swoim życiu, powiedziałeś „tak” osobie, której chciałeś powiedzieć „nie”, lub nawet wmówiłeś sobie, że nie jesteś gotowy na realizację ważnego dla ciebie projektu, ta książka jest dla ciebie!Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo ograniczają nas schematy myślowe i uwarunkowania. Są to zespoły odruchów i nawyków, świadomych lub nieuświadomionych, które uniemożliwiają nam spojrzenie na daną sytuację z innej perspektywy. Poprzez uważną obserwację świata, zadawanie odpowiednich pytań i słuchanie odpowiedzi możesz uwolnić się od ograniczeń, zyskać wizję tego, czego naprawdę chcesz, i przełożyć to na działanie.Dzięki tej książce nauczysz się myśleć nieszablonowo, innowacyjnie, zyskasz skuteczność działania, skupisz się na swoich głębokich pragnieniach i odważysz się zrobić to, czego naprawdę chcesz!Autorem tego praktycznego poradnika jestfrancuski przedsiębiorca działający w obszarze nowych technologii i rozwoju osobistego. Na co dzień pomaga zarządom firm i korporacji oraz zespołom sprzedażowym lepiej sprzedawać i organizować się dzięki innowacyjnym, lecz prostym i skutecznym narzędziom i technikom. Prowadzi szkolenia, podczas których dzieli się swoimi doświadczeniami i przepisem na sukces. Wiele z nich zebrał w książce, której polska premiera zaplanowana jest na 23 października 2024.Wydawnictwo RM książkę Romaina Coique prezentuje w ramach serii. To książki z zakresu psychologii i motywacji, które łączy to, że pomagają czytelnikom pokonywać problemy i odnajdywać szczęście. Niezależnie od tego, czy ktoś boryka się z lękiem, chce się nauczyć radzić sobie ze stresem, szuka wycieszenia, czy pragnie poprawić relacje z innymi i stać się efektywniejszy w działaniu, książki z seriiwspierają, uczą i motywują.To pozycje dla każdego, kto chce rozumieć siebie i innych. Dzięki tym książkom czytelnik pozna meandry ludzkiej psychiki, nauczy się akceptować siebie i swoje emocje, a także radzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, dowie się, jak budować wartościowe relacje i cieszyć się życiem. Autorzy, zarówno zagraniczni, jak i polscy, to eksperci w swoich dziedzinach, a lekkie pióro i umiejętności przekazywania wiedzy sprawiają, że w swoich książkach prezentują praktyczne i ciekawe informacje w empatyczny, przystępny i atrakcyjny sposób.* * *