Kto ogląda telewizję lokalną w Polsce? Demografia i zasięgi według KIM

4.11.2024 Rynek medialny

Krzysztof Fiedorek

Chociaż ogólnopolskie stacje dominują na rynku, to wyniki najnowszej fali badania Krajowego Instytutu Mediów pokazują, że telewizje lokalne nadal mają znaczącą rolę, szczególnie na terenach mniej zurbanizowanych.

Oglądalność w poszczególnych województwach

Województwa w liczbach

Województwo Zasięg (%) Przykładowe Stacje Śląskie 17,9% TVT Zabrze, Sfera TV Wielkopolskie 15,2% TELEWIZJA WTK, TV Asta Dolnośląskie 11,5% Echo24, TV Bolesławiec Podlaskie 11,5% TV Podlasie, TV Narew Kujawsko-pomorskie 10,2% TV Toruń, Telewizja Kujawy Łódzkie 9,9% TV Toya, Telewizja Piotrków Zachodniopomorskie 9,1% Zachodniopomorska Telewizja, TV Max Podkarpackie 8,8% TVL Tarnobrzeg, TV Obiektyw Warmińsko-mazurskie 8,6% TV Olsztyn, Truso.TV Lubuskie 8,6% Teletop Telewizja Gorzów, TV Żagań Małopolskie 7,1% TVK Kraków, Krynica TV Pomorskie 6,4% TV Kaszuby, Twoja Telewizja Morska Lubelskie 6,3% Lubelska.tv, Master TV Łuków Świętokrzyskie 6,2% Lokalna.TV Ostrowiec Świętokrzyski, TKN24 Końskie Mazowieckie 4,8% TV Mazowsze, TV Dami Radom

Profil demograficzny widzów telewizji lokalnych

Najpopularniejsze stacje lokalne

Raport Krajowego Instytutu Mediów "Zasięgi Telewizji Lokalnych" z października 2024 roku ujawnia, że w okresie lipiec 2023 - czerwiec 2024 telewizje lokalne oglądało łącznie 3,1 miliona widzów, co stanowi 9,8% populacji powyżej 15. roku życia. W skali całego roku liczba ta wynosiła 3,8 miliona, co odpowiada 12% populacji.Popularność telewizji lokalnych wynika z ich specyficznego podejścia do treści – stacje te koncentrują się na lokalnych wiadomościach, wydarzeniach kulturalnych i sprawach społecznych, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców. Dzięki temu stanowią ważne źródło informacji i są preferowane przez osoby poszukujące treści związanych z ich najbliższym otoczeniem. Zasięg telewizji lokalnych wskazuje również na rosnącą potrzebę budowania więzi społecznych w czasach, gdy wiele wydarzeń pozostaje poza zainteresowaniem mediów ogólnopolskich.Raport pokazuje różnice w oglądalności lokalnych stacji między regionami. Najwięcej widzów lokalnych telewizji znajduje się w województwie śląskim, gdzie aż 17,9% mieszkańców wybiera te stacje. Drugim w kolejności jest województwo wielkopolskie, gdzie 15,2% oglądających sięga po programy lokalne. Na trzecim miejscu znajdują się województwa dolnośląskie i podlaskie, gdzie oglądalność wynosi po 11,5%. Taki rozkład pokazuje, że popularność telewizji lokalnych zależy od specyfiki regionu, a także jego kulturowej tożsamości.Na przeciwległym końcu skali znajdują się województwa mazowieckie, gdzie tylko 4,8% mieszkańców ogląda lokalne stacje, oraz świętokrzyskie, gdzie wskaźnik ten wynosi 6,2%. Niska oglądalność w Mazowszu może być związana z dominacją Warszawy, która jako stolica przyciąga ogólnopolskie media i bardziej różnorodne źródła informacji. W przypadku województw, gdzie odnotowano najwyższą oglądalność, dominują obszary, gdzie potrzeba lokalnych wiadomości i aktualnych wydarzeń jest większa.Profil widzów lokalnych telewizji wskazuje, że stacje te oglądają głównie kobiety, które stanowią aż 55% widowni. Najczęstszymi widzami są osoby w wieku 65 lat i więcej, które stanowią 39% widzów. Raport Krajowego Instytutu Mediów podkreśla również, że telewizje lokalne przyciągają osoby, które na co dzień mieszkają w mniejszych miastach lub na wsiach. Społeczność odbiorców tych stacji jest zdominowana przez osoby o średnim i niższym poziomie wykształcenia oraz te, które nie pracują zawodowo.Preferencje widzów mogą wynikać z charakterystyki programów telewizji lokalnych, które często koncentrują się na sprawach bliskich codziennemu życiu lokalnych społeczności. Osoby starsze i mieszkające w mniejszych miastach częściej niż mieszkańcy większych aglomeracji poszukują wiadomości, które dotyczą ich bezpośredniego otoczenia. Telewizje lokalne stają się dla nich głównym źródłem informacji na temat bieżących wydarzeń, lokalnych inicjatyw i spraw ważnych dla społeczności.Analiza najczęściej oglądanych stacji telewizji lokalnych ujawnia, że największą popularnością cieszy się TV REGIO, która osiągnęła 7,5% oglądalności wśród widzów telewizji lokalnych. Przekłada się to na około 235 699 osób w skali kraju. Wysoki wynik uzyskała również Regionalna TV Bielsko z oglądalnością na poziomie 1,2%, co oznacza 37 825 widzów. Kolejnymi popularnymi stacjami są TVT Zgorzelec i Regionalna TV Lubin z oglądalnością po 0,8%, co potwierdza, że stacje te zyskały silną pozycję wśród lokalnych społeczności.Stacje te przyciągają widzów dzięki ofercie programowej, która często różni się od propozycji mediów ogólnopolskich. TV REGIO oraz Regionalna TV Bielsko pokazują, że widzowie doceniają lokalne wiadomości i wydarzenia, które są bliskie ich codziennym realiom. Każda z tych stacji ma silne zakorzenienie w swojej społeczności, co pozwala im utrzymywać stałą i lojalną widownię.Dane z raportu Krajowego Instytutu Mediów ukazują, że telewizje lokalne zaspokajają potrzeby informacyjne lokalnych społeczności, zwłaszcza w mniejszych miastach i na wsiach. Wysoka oglądalność w regionach, takich jak Śląsk czy Wielkopolska, świadczy o dużej wartości, jaką te stacje wnoszą do lokalnej społeczności i jej codziennego życia.Cały raport "Zasięgi telewizji lokalnych" można pobrać bezpłatnie ze strony KIM:https://kim.gov.pl/wyniki-badan/