MediaHisttory Podcast

26.01.2026 Rynek medialny

Platformy streamingowe w Polsce. Jakie kryteria decydują o wyborze

Paweł Sobczak

Cena, którą wskazuje 54,2 proc. ankietowanych, oraz tematyka (54 proc. wskazań) to najważniejsze czynniki wpływające na wybór przez użytkowników treści w serwisach streamingowych - wynika z ostatniego badania SW Research na zlecenie platformy streamingowej MEGOGO. Markę serwisu wymienia 18,1 proc. ankietowanych.
Platformy streamingowe w Polsce. Jakie kryteria decydują o wyborze

Oprócz wymienionych: ceny (54,2 proc.) i tematyki treści (54 proc.), ankietowani w zakresie czynników, które decydują o wyborze serwisu wskazywali ponadto: dostępność/wygodę - 38,7 proc., jakość produkcji - 38,6 proc., popularność / rekomendacje / treści polecane przez znajomych - 25,2 proc., ekskluzywność - 22,6 proc., typ treści (na żywo, telewizja online) - 19,6 proc. oraz czas trwania - 19,3 proc. Na przedostatnim miejscu z 18,1 proc. znalazła się marka platformy. Najmniej istotna była dla użytkowników interaktywność, którą wskazało 7,3 proc. badanych.

- Wyniki mogą sugerować, że polscy użytkownicy dokonują pragmatycznych wyborów, kierując się ceną, trafnością treści i wygodą, a nie emocjonalnym przywiązaniem do jednej marki. Wybierając oglądany content, użytkownicy koncentrują się przede wszystkim na wymiernych korzyściach i codziennej użyteczności - komentuje Artur Pacuła, prezes MEGOGO Polska.

Streaming 80%, TV online - już połowa


- Oprócz zaskakującego, niskiego miejsca marki platform w jednym z pytań, zapytaliśmy użytkowników także o korzystanie ze streamingu wideo jako takiego. Okazuje się, że 80,4 proc. ankietowanych używa streamingu i płatnych usług, z czego 52,1 proc. robi to regularnie, a 28,3 proc. czasami - informuje Artur Pacuła z MEGOGO.

Wspólne badanie donosi także, że 19,6 proc. ankietowanych nie używa streamingu ani usług premium, ale 8,8 proc. rozważa korzystanie z tego typu możliwości. Natomiast 10,8 proc. badanych definitywnie przyznaje, że nie jest zainteresowanych takimi rozwiązaniami.

- Jako dostawcę telewizji online cieszy nas szczególnie odpowiedź na pytanie dotyczące płatności za tv internetową lub strumieniową. Już przeszło co drugi badany deklaruje, że zapłacił kiedykolwiek za tego typu rozwiązanie. Nie zrobiło tego 42,8 proc. ankietowanych. Natomiast 4,7 proc. nie wiedziało o takiej możliwości - wyjaśnia Artur Pacuła z MEGOGO.

Interpretując te wyniki, można wyciągnąć wniosek, że rośnie świadomość wśród Polaków na temat możliwości oglądania telewizji nie tylko w tradycyjny sposób, ale także przez internet.

O badaniu SW Research:


Badanie „Oglądanie treści audiowizualnych” zostało zrealizowane w dniach 29.08-08.09.2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na zlecenie firmy MEGOGO z okazji planowanego partnerstwa z YouTube Premium. Miało na celu zbadanie nawyków użytkowników w zakresie oglądania treści wideo. W ramach badania przeprowadzono 1060 ankiet z Polkami i Polakami w wieku 18-65 lat. Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez MEGOGO.

Żółta Plakietka. Dokument Jana Bluza o więźniach politycznych na Białorusi

BARD
Wyobraź sobie, że piszesz trzy posty na portalu społecznościowym. Za kilka kliknięć w klawiaturę dostajesz trzy lata kolonii karnej. Brzmi jak ponury żart? Dla więźniów politycznych na Białorusi to codzienność, którą Jan Bluz pokazuje w dokumencie "Żółta Plakietka", zrealizowanym przy wsparciu Centrum Pulitzera.

Rynek reklamy 2025. Polska na tle Europy i świata

Marcin Grządka
Globalny rynek reklamowy rośnie w 2025 roku w tempie 8,8% i osiągnie wartość 1.14 biliona dolarów. Wynik branży w Europie notuje nieco niższą dynamikę, na poziomie 5,8%. W tym zestawieniu Polska wypada wyraźnie powyżej średniej. Zanotujemy w tym roku wzrost o 8,9% i wartość 18,56 mld zł - szacuje WPP Media w dorocznym raporcie "This Year Next Year".

Rynek prasy drukowanej 2025. Trzy globalne trendy

Krzysztof Fiedorek
Wartość rynku to 359,53 miliarda dolarów, jednak erozję widać gołym okiem. Spadek dla gazet wyniesie -2,3 procent. Mimo to, druk zachowuje siłę: generuje 76 procent przychodów z subskrypcji i cieszy się 82-procentowym zaufaniem konsumentów. Przyszłość branży definiują hybrydowe strategie i niszowa specjalizacja.

Reporterzy.info - internetowy magazyn medioznawczy. Świat komunikacji od kuchni. Media, dziennikarstwo, PR i marketing. Dane, raporty, analizy, porady. Historia i rynek, prawo, fotografia, oferty pracy.




