menu
tygodnik internetowy
ISSN 2544-5839
zamknij
MediaHisttory Podcast

23.02.2026 Rynek medialny

Freelancerzy 2025, czyli wolni strzelcy w mediach i reklamie. Raport Useme

Krzysztof Fiedorek

Współczesny rynek mediów i komunikacji stawia przed niezależnymi twórcami zupełnie nowe wyzwania. Tradycyjne usługi ustępują miejsca bardziej złożonym formom przekazu. Najpopularniejsze branże, w których działają polscy freelancerzy, koncentrują się wokół obecności firm w sieci oraz treści wizualnych.
Read this article English edition in Global Edition

Freelancerzy 2025, czyli wolni strzelcy w mediach i reklamie. Raport Usemeilustracja: DALL-E

Wydawcy oraz firmy poszukują dziś specjalistów, którzy potrafią łączyć słowo z obrazem i nowoczesną technologią. Freelancing w 2025 roku częściej kojarzy się ze spokojem niż z niepewnością, ponieważ liczba zleceń i poziom dochodów pozostają dla większości badanych na stabilnym poziomie. 

Najnowsze dane na ten temat prezentuje raport "Freelancing w Polsce 2025. Między stabilnością a adaptacją", opublikowany przez Useme.

Nowe oblicze usług kreatywnych i komunikacyjnych


Najpopularniejsze branże, w których działają polscy freelancerzy, koncentrują się wokół obecności firm w sieci oraz treści wizualnych. Największą grupę stanowią specjaliści od stron internetowych oraz twórcy wideo i animacji. Zauważalny jest natomiast spadek zainteresowania prostym copywritingiem, który cieszył się znacznie większą popularnością jeszcze dwa lata temu. Firmy oczekują obecnie wsparcia, które realnie przekłada się na widoczność w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych.

Freelancerzy nie ograniczają się już tylko do jednej czynności, lecz oferują kompleksowe strategie promocji. Poniższa tabela przedstawia rozkład popularności poszczególnych specjalizacji wśród niezależnych ekspertów zajmujących się komunikacją i mediami

Specjalizacja Udział w rynku
Fotografia, wideo i animacja 26%
Grafika 2D i 3D 22%
Copywriting 15%
Analityka i kampanie reklamowe 14%
Tłumaczenia 14%
SEO 7%


W dobie algorytmów i rosnącej konkurencji w sieci przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po wsparcie niezależnych ekspertów. Pozwala to firmom elastycznie dopasować strategię promocji bez konieczności rozbudowy stałych zespołów. Freelancerzy stają się więc naturalnym przedłużeniem działów marketingu i PR, dostarczając specjalistyczną wiedzę w modelu projektowym.

Przemiana rynku mediów wymusza na twórcach również dbałość o własny wizerunek. Sam profesjonalizm w realizacji zleceń już nie wystarcza, aby skutecznie konkurować o najlepsze projekty. Eksperci podkreślają, że budowanie rozpoznawalnej marki osobistej staje się niezbędnym elementem pracy każdego freelancera w sektorze komunikacji.

Stabilność finansowa w cieniu dużych korporacji


Sytuacja ekonomiczna osób pracujących na własny rachunek w branży mediów zależy w dużej mierze od typu obsługiwanych klientów. Największą stabilność i najwyższe dochody gwarantuje współpraca z dużymi firmami oraz korporacjami. To właśnie ten segment rynku najchętniej korzysta z usług zewnętrznych specjalistów, aby uzupełnić kompetencje lub skalować działania bez tworzenia nowych etatów.


Freelancer nie jest już rozwiązaniem doraźnym, lecz stałym elementem modelu biznesowego wielu przedsiębiorstw. Firmy świadomie utrzymują relacje z wybranymi ekspertami, co przekłada się na ciągłość zleceń i regularność płatności. Strategia ta pozwala obu stronom na lepsze planowanie budżetów i działań komunikacyjnych. 

Oto najważniejsze powody, dla których branża mediów i komunikacji stawia na współpracę z freelancerami:

  • Potrzeba szybkiego dostępu do niszowych kompetencji, których nie posiada stały zespół.
  • Elastyczność w zarządzaniu kosztami projektów marketingowych i wizerunkowych.
  • Możliwość skalowania działań w okresach wzmożonej aktywności rynkowej.
  • Świeże spojrzenie z zewnątrz na komunikację marki i jej obecność w mediach.

Taki model współpracy doskonale wpisuje się w obecne realia, ponieważ łatwiej dopasowuje się do zmian koniunktury niż praca na etacie. Freelancing pełni funkcję stabilizatora rynku, pozwalając na płynne przesuwanie zasobów tam, gdzie są one w danej chwili najbardziej potrzebne. Jest to szczególnie ważne w dynamicznej branży mediów, gdzie trendy zmieniają się z miesiąca na miesiąc.

Budowanie marki osobistej jako fundament sukcesu


W świecie nadmiaru informacji sama oferta usługowa często ginie w tłumie podobnych propozycji. Dlatego tak ważna staje się autentyczna historia i wartości, które stoją za konkretnym twórcą. Klienci szukają dziś nie tylko sprawnego wykonawcy, ale partnera, z którym mogą się utożsamić i któremu mogą zaufać w kwestiach wizerunkowych.


Reporterzy.info polecają. Posłuchaj słowiańskich legend:

Proces budowania widoczności wymaga od niezależnych ekspertów opanowania kilku ważnych umiejętności:

  • Precyzyjne definiowanie swojej niszy rynkowej i unikalnej wartości dla klienta.
  • Regularne dzielenie się wiedzą ekspercką w mediach społecznościowych i branżowych.
  • Dbanie o spójny przekaz wizualny i merytoryczny we wszystkich kanałach komunikacji.
  • Aktywne nawiązywanie relacji biznesowych podczas wydarzeń i konferencji.

To nie jest już tylko dodatek do pracy twórczej, lecz podstawa zdobywania wartościowych kontraktów. Osoby, które potrafią skutecznie zarządzać własnym wizerunkiem, znacznie rzadziej narzekają na brak zleceń. W branży mediów marka osobista stanowi swoisty certyfikat jakości, który otwiera drzwi do współpracy z najbardziej prestiżowymi markami.

Rola sztucznej inteligencji w pracy twórczej


Pojawienie się zaawansowanych algorytmów wywołało w branży mediów spore poruszenie. Część specjalistów obawiała się, że technologia zastąpi ich w codziennych obowiązkach. Jednak rzeczywistość pokazuje, że nowoczesne narzędzia działają raczej jako wzmocnienie potencjału twórczego niż jako konkurencja. Większość badanych postrzega je jako wsparcie, które pozwala na zwiększenie efektywności i produktywności.


Specjaliści, którzy odważnie wdrażają rozwiązania oparte na automatyzacji i algorytmach, osiągają lepsze wyniki finansowe. Wynika to z faktu, że potrafią oni realizować projekty szybciej lub oferować klientom zupełnie nową jakość usług.

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w wielu obszarach pracy mediowca:

  • Szybka analiza dużych zbiorów danych rynkowych i zachowań odbiorców.
  • Generowanie pomysłów na treści i tworzenie wstępnych szkiców projektów.
  • Automatyzacja powtarzalnych zadań w administracji i zarządzaniu projektami.
  • Personalizacja przekazu komunikacyjnego na niespotykaną wcześniej skalę.

Dla wielu niezależnych specjalistów technologia staje się okazją do rozwoju, pod warunkiem, że nauczą się oni czerpać z niej realne korzyści. Ważne jest, aby freelancerzy płynęli z prądem zmian, zamiast z nim walczyć. Umiejętność szybkiego uczenia się i gotowość do zmiany kierunku działalności to cechy, które odróżniają zwycięzców obecnej transformacji od osób, które zostają w tyle.

Cały raport pobrać można bezpłatnie na stronie
https://useme.com/pl/blog/raport-freelancing-w-polsce-2025/

Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ
Czytaj prasę w PDF

Najnowsze w dziale Rynek medialny:

Treści wideo w Polsce. Co, jak, gdzie i na czym oglądamy

Paweł Sobczak
Treści wideo oglądane zdalnie, ale usługi streamingowe głównie w domowym zaciszu. Tak można podsumować to, w jaki sposób konsumowali kontent audiowizualny w 2025 Polacy. To wynik analizy badania przeprowadzonego przez SW Research oraz danych firmy MEGOGO.

Jak sztuczna inteligencja przeinacza wiadomości. Analiza PBC

Sylwia Markowska
W wiadomościach streszczanych przez najpopularniejsze modele w języku polskim aż 46% odpowiedzi zawierało co najmniej jeden istotny błąd, 27% miało poważne problemy ze źródłami (brakujące, wprowadzające w błąd lub nieprawidłowe), a 19% zawierało halucynacje i nieaktualne informacje.

Dzieci i komunikacja z maszynami. Eksperyment naukowców z SWPS

SWPS
Jak uczniowie podstawówek traktują roboty humanoidalne? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS wykazali, że dzieci w większości przypadków odnoszą się do robotów grzecznie, a młodsze z nich i dziewczynki częściej postrzegają je jako posiadaczy cech ludzkich.

Podobne artykuły:

Wojna i komunikacja. Edycja specjalna badania Kryzysometr

Dagmara Gac
Aż 9 na 10 organizacji uczestniczących w specjalnej edycji badania „Kryzysometr” miało od czasu inwazji Rosji na Ukrainę do czynienia z różnego rodzaju trudnościami, które wymagały wprowadzenia specjalnych działań komunikacyjnych. Dużym wyzwaniem jest również walka z fake newsami i hejtem.

Pro Sieben Sat 1 - gigant telewizyjny

Robert Susło
Niemiecki koncern telewizyjny przejął europejskiego konkurenta SBS. Powstanie drugi największy koncern medialny w Europie.

Reklama prasowa w Polsce. Analiza Polskich Badań Czytelnictwa

BARD
Analitycy Polskich Badań Czytelnictwa przygotowali zestaw danych statystycznych, prezentujących dotarcie, zaangażowanie i opinie na temat kampanii reklamowych w prasie drukowanej. Danych przydatnych marketerom w przygotowaniu i optymalizacji budżetów reklamowych.

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Raport Allot Telco Security Trends

NSB
54% konsumentów na świecie uważa, że bezpieczeństwo jest dla nich najważniejszą częścią oferty operatorów telefonii komórkowej. Dopiero na drugim miejscu jest mobilna rozrywka, która została wskazana przez 13% konsumentów na świecie.

więcej w dziale: Rynek medialny

praca w mediach

Wydawca, redaktor
praca stacjonarna i online Dziennikarz, reporter
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Grafik, Social Media, SEO, reklama
Warszawa • Białystok • Bydgoszcz • Gdańsk • Katowice • Kielce • Kraków • Lublin • Łódź • Olsztyn • Opole • Poznań • Rzeszów • Szczecin • Toruń • Wrocław • Zielona Góra • Praca zdalna Więcej

reklama

webePartnres

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter TikTok Instagram Threads Youtube Google News Blue Sky Social RSS

Reporterzy.info - internetowy magazyn medioznawczy. Świat komunikacji od kuchni. Media, dziennikarstwo, PR i marketing. Dane, raporty, analizy, porady. Historia i rynek, prawo, fotografia, oferty pracy.




Sklep reportera

Sklep reportera

Niedrogie laptopy, notebooki i netbooki
Niedrogie laptopy, notebooki i netbooki
do pisaniaCyfrowe lustrzanki i aparaty kompaktowe
Cyfrowe lustrzanki i aparaty kompaktowe
dla fotoreporteraKsiążki i e-booki o mediach
Książki i e-booki o mediach
do czytaniaDrony wideo i latające kamery
Drony wideo i latające kamery
dla pilotaGimbale do stabilizacji wideo
Gimbale do stabilizacji wideo
dla operatoraOprogramowanie i aplikacje
Oprogramowanie i aplikacje
dla twórców więcej produktów


reklamaMedia Review 24/7
gazety w PDF i epub

Czytaj gazety w PDF i EPUB

Okładka Fakt
FaktOkładka Lotnictwo
LotnictwoOkładka O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą
O Czym Lekarze Ci Nie PowiedząOkładka Puls Biznesu
Puls BiznesuOkładka Świat Motocykli
Świat MotocykliOkładka Wiedza i Życie
Wiedza i Życie więcej e-gazet

Reporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o26