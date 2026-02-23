23.02.2026 Rynek medialny

Freelancerzy 2025, czyli wolni strzelcy w mediach i reklamie. Raport Useme

Krzysztof Fiedorek

Współczesny rynek mediów i komunikacji stawia przed niezależnymi twórcami zupełnie nowe wyzwania. Tradycyjne usługi ustępują miejsca bardziej złożonym formom przekazu. Najpopularniejsze branże, w których działają polscy freelancerzy, koncentrują się wokół obecności firm w sieci oraz treści wizualnych.

ilustracja: DALL-E



Wydawcy oraz firmy poszukują dziś specjalistów, którzy potrafią łączyć słowo z obrazem i nowoczesną technologią. Freelancing w 2025 roku częściej kojarzy się ze spokojem niż z niepewnością, ponieważ liczba zleceń i poziom dochodów pozostają dla większości badanych na stabilnym poziomie.



Najnowsze dane na ten temat prezentuje raport "Freelancing w Polsce 2025. Między stabilnością a adaptacją", opublikowany przez Useme.



Nowe oblicze usług kreatywnych i komunikacyjnych

Najpopularniejsze branże, w których działają polscy freelancerzy, koncentrują się wokół obecności firm w sieci oraz treści wizualnych. Największą grupę stanowią specjaliści od stron internetowych oraz twórcy wideo i animacji. Zauważalny jest natomiast spadek zainteresowania prostym copywritingiem, który cieszył się znacznie większą popularnością jeszcze dwa lata temu. Firmy oczekują obecnie wsparcia, które realnie przekłada się na widoczność w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych.



Freelancerzy nie ograniczają się już tylko do jednej czynności, lecz oferują kompleksowe strategie promocji. Poniższa tabela przedstawia rozkład popularności poszczególnych specjalizacji wśród niezależnych ekspertów zajmujących się komunikacją i mediami



Specjalizacja Udział w rynku Fotografia, wideo i animacja 26% Grafika 2D i 3D 22% Copywriting 15% Analityka i kampanie reklamowe 14% Tłumaczenia 14% SEO 7%



W dobie algorytmów i rosnącej konkurencji w sieci przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po wsparcie niezależnych ekspertów. Pozwala to firmom elastycznie dopasować strategię promocji bez konieczności rozbudowy stałych zespołów. Freelancerzy stają się więc naturalnym przedłużeniem działów marketingu i PR, dostarczając specjalistyczną wiedzę w modelu projektowym.



Przemiana rynku mediów wymusza na twórcach również dbałość o własny wizerunek. Sam profesjonalizm w realizacji zleceń już nie wystarcza, aby skutecznie konkurować o najlepsze projekty. Eksperci podkreślają, że budowanie rozpoznawalnej marki osobistej staje się niezbędnym elementem pracy każdego freelancera w sektorze komunikacji.



Stabilność finansowa w cieniu dużych korporacji

Sytuacja ekonomiczna osób pracujących na własny rachunek w branży mediów zależy w dużej mierze od typu obsługiwanych klientów. Największą stabilność i najwyższe dochody gwarantuje współpraca z dużymi firmami oraz korporacjami. To właśnie ten segment rynku najchętniej korzysta z usług zewnętrznych specjalistów, aby uzupełnić kompetencje lub skalować działania bez tworzenia nowych etatów.





Freelancer nie jest już rozwiązaniem doraźnym, lecz stałym elementem modelu biznesowego wielu przedsiębiorstw. Firmy świadomie utrzymują relacje z wybranymi ekspertami, co przekłada się na ciągłość zleceń i regularność płatności. Strategia ta pozwala obu stronom na lepsze planowanie budżetów i działań komunikacyjnych.



Oto najważniejsze powody, dla których branża mediów i komunikacji stawia na współpracę z freelancerami:



Potrzeba szybkiego dostępu do niszowych kompetencji, których nie posiada stały zespół.

Elastyczność w zarządzaniu kosztami projektów marketingowych i wizerunkowych.

Możliwość skalowania działań w okresach wzmożonej aktywności rynkowej.

Świeże spojrzenie z zewnątrz na komunikację marki i jej obecność w mediach.

Taki model współpracy doskonale wpisuje się w obecne realia, ponieważ łatwiej dopasowuje się do zmian koniunktury niż praca na etacie. Freelancing pełni funkcję stabilizatora rynku, pozwalając na płynne przesuwanie zasobów tam, gdzie są one w danej chwili najbardziej potrzebne. Jest to szczególnie ważne w dynamicznej branży mediów, gdzie trendy zmieniają się z miesiąca na miesiąc.



Budowanie marki osobistej jako fundament sukcesu

W świecie nadmiaru informacji sama oferta usługowa często ginie w tłumie podobnych propozycji. Dlatego tak ważna staje się autentyczna historia i wartości, które stoją za konkretnym twórcą. Klienci szukają dziś nie tylko sprawnego wykonawcy, ale partnera, z którym mogą się utożsamić i któremu mogą zaufać w kwestiach wizerunkowych.





Reporterzy.info polecają. Posłuchaj słowiańskich legend

Proces budowania widoczności wymaga od niezależnych ekspertów opanowania kilku ważnych umiejętności:



Precyzyjne definiowanie swojej niszy rynkowej i unikalnej wartości dla klienta.

Regularne dzielenie się wiedzą ekspercką w mediach społecznościowych i branżowych.

Dbanie o spójny przekaz wizualny i merytoryczny we wszystkich kanałach komunikacji.

Aktywne nawiązywanie relacji biznesowych podczas wydarzeń i konferencji.

To nie jest już tylko dodatek do pracy twórczej, lecz podstawa zdobywania wartościowych kontraktów. Osoby, które potrafią skutecznie zarządzać własnym wizerunkiem, znacznie rzadziej narzekają na brak zleceń. W branży mediów marka osobista stanowi swoisty certyfikat jakości, który otwiera drzwi do współpracy z najbardziej prestiżowymi markami.



Rola sztucznej inteligencji w pracy twórczej

Pojawienie się zaawansowanych algorytmów wywołało w branży mediów spore poruszenie. Część specjalistów obawiała się, że technologia zastąpi ich w codziennych obowiązkach. Jednak rzeczywistość pokazuje, że nowoczesne narzędzia działają raczej jako wzmocnienie potencjału twórczego niż jako konkurencja. Większość badanych postrzega je jako wsparcie, które pozwala na zwiększenie efektywności i produktywności.





Specjaliści, którzy odważnie wdrażają rozwiązania oparte na automatyzacji i algorytmach, osiągają lepsze wyniki finansowe. Wynika to z faktu, że potrafią oni realizować projekty szybciej lub oferować klientom zupełnie nową jakość usług.



Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w wielu obszarach pracy mediowca:



Szybka analiza dużych zbiorów danych rynkowych i zachowań odbiorców.

Generowanie pomysłów na treści i tworzenie wstępnych szkiców projektów.

Automatyzacja powtarzalnych zadań w administracji i zarządzaniu projektami.

Personalizacja przekazu komunikacyjnego na niespotykaną wcześniej skalę.

Dla wielu niezależnych specjalistów technologia staje się okazją do rozwoju, pod warunkiem, że nauczą się oni czerpać z niej realne korzyści. Ważne jest, aby freelancerzy płynęli z prądem zmian, zamiast z nim walczyć. Umiejętność szybkiego uczenia się i gotowość do zmiany kierunku działalności to cechy, które odróżniają zwycięzców obecnej transformacji od osób, które zostają w tyle.



Cały raport pobrać można bezpłatnie na stronie

https://useme.com/pl/blog/raport-freelancing-w-polsce-2025/ Wydawcy oraz firmy poszukują dziś specjalistów, którzy potrafią łączyć słowo z obrazem i nowoczesną technologią. Freelancing w 2025 roku częściej kojarzy się ze spokojem niż z niepewnością, ponieważ liczba zleceń i poziom dochodów pozostają dla większości badanych na stabilnym poziomie.Najnowsze dane na ten temat prezentuje raport "Freelancing w Polsce 2025. Między stabilnością a adaptacją", opublikowany przez Useme.Najpopularniejsze branże, w których działają polscy freelancerzy, koncentrują się wokół obecności firm w sieci oraz treści wizualnych. Największą grupę stanowią specjaliści od stron internetowych oraz twórcy wideo i animacji. Zauważalny jest natomiast spadek zainteresowania prostym copywritingiem, który cieszył się znacznie większą popularnością jeszcze dwa lata temu. Firmy oczekują obecnie wsparcia, które realnie przekłada się na widoczność w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych.Freelancerzy nie ograniczają się już tylko do jednej czynności, lecz oferują kompleksowe strategie promocji. Poniższa tabela przedstawia rozkład popularności poszczególnych specjalizacji wśród niezależnych ekspertów zajmujących się komunikacją i mediamiW dobie algorytmów i rosnącej konkurencji w sieci przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po wsparcie niezależnych ekspertów. Pozwala to firmom elastycznie dopasować strategię promocji bez konieczności rozbudowy stałych zespołów. Freelancerzy stają się więc naturalnym przedłużeniem działów marketingu i PR, dostarczając specjalistyczną wiedzę w modelu projektowym.Przemiana rynku mediów wymusza na twórcach również dbałość o własny wizerunek. Sam profesjonalizm w realizacji zleceń już nie wystarcza, aby skutecznie konkurować o najlepsze projekty. Eksperci podkreślają, że budowanie rozpoznawalnej marki osobistej staje się niezbędnym elementem pracy każdego freelancera w sektorze komunikacji.Sytuacja ekonomiczna osób pracujących na własny rachunek w branży mediów zależy w dużej mierze od typu obsługiwanych klientów. Największą stabilność i najwyższe dochody gwarantuje współpraca z dużymi firmami oraz korporacjami. To właśnie ten segment rynku najchętniej korzysta z usług zewnętrznych specjalistów, aby uzupełnić kompetencje lub skalować działania bez tworzenia nowych etatów.Freelancer nie jest już rozwiązaniem doraźnym, lecz stałym elementem modelu biznesowego wielu przedsiębiorstw. Firmy świadomie utrzymują relacje z wybranymi ekspertami, co przekłada się na ciągłość zleceń i regularność płatności. Strategia ta pozwala obu stronom na lepsze planowanie budżetów i działań komunikacyjnych.Oto najważniejsze powody, dla których branża mediów i komunikacji stawia na współpracę z freelancerami:Taki model współpracy doskonale wpisuje się w obecne realia, ponieważ łatwiej dopasowuje się do zmian koniunktury niż praca na etacie. Freelancing pełni funkcję stabilizatora rynku, pozwalając na płynne przesuwanie zasobów tam, gdzie są one w danej chwili najbardziej potrzebne. Jest to szczególnie ważne w dynamicznej branży mediów, gdzie trendy zmieniają się z miesiąca na miesiąc.W świecie nadmiaru informacji sama oferta usługowa często ginie w tłumie podobnych propozycji. Dlatego tak ważna staje się autentyczna historia i wartości, które stoją za konkretnym twórcą. Klienci szukają dziś nie tylko sprawnego wykonawcy, ale partnera, z którym mogą się utożsamić i któremu mogą zaufać w kwestiach wizerunkowych.Proces budowania widoczności wymaga od niezależnych ekspertów opanowania kilku ważnych umiejętności:To nie jest już tylko dodatek do pracy twórczej, lecz podstawa zdobywania wartościowych kontraktów. Osoby, które potrafią skutecznie zarządzać własnym wizerunkiem, znacznie rzadziej narzekają na brak zleceń. W branży mediów marka osobista stanowi swoisty certyfikat jakości, który otwiera drzwi do współpracy z najbardziej prestiżowymi markami.Pojawienie się zaawansowanych algorytmów wywołało w branży mediów spore poruszenie. Część specjalistów obawiała się, że technologia zastąpi ich w codziennych obowiązkach. Jednak rzeczywistość pokazuje, że nowoczesne narzędzia działają raczej jako wzmocnienie potencjału twórczego niż jako konkurencja. Większość badanych postrzega je jako wsparcie, które pozwala na zwiększenie efektywności i produktywności.Specjaliści, którzy odważnie wdrażają rozwiązania oparte na automatyzacji i algorytmach, osiągają lepsze wyniki finansowe. Wynika to z faktu, że potrafią oni realizować projekty szybciej lub oferować klientom zupełnie nową jakość usług.Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w wielu obszarach pracy mediowca:Dla wielu niezależnych specjalistów technologia staje się okazją do rozwoju, pod warunkiem, że nauczą się oni czerpać z niej realne korzyści. Ważne jest, aby freelancerzy płynęli z prądem zmian, zamiast z nim walczyć. Umiejętność szybkiego uczenia się i gotowość do zmiany kierunku działalności to cechy, które odróżniają zwycięzców obecnej transformacji od osób, które zostają w tyle.Cały raport pobrać można bezpłatnie na stronie

PRZERWA NA REKLAMĘ

Najnowsze w dziale Rynek medialny:

Paweł Sobczak

Treści wideo oglądane zdalnie, ale usługi streamingowe głównie w domowym zaciszu. Tak można podsumować to, w jaki sposób konsumowali kontent audiowizualny w 2025 Polacy. To wynik analizy badania przeprowadzonego przez SW Research oraz danych firmy MEGOGO.

Sylwia Markowska

W wiadomościach streszczanych przez najpopularniejsze modele w języku polskim aż 46% odpowiedzi zawierało co najmniej jeden istotny błąd, 27% miało poważne problemy ze źródłami (brakujące, wprowadzające w błąd lub nieprawidłowe), a 19% zawierało halucynacje i nieaktualne informacje.

SWPS

Jak uczniowie podstawówek traktują roboty humanoidalne? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS wykazali, że dzieci w większości przypadków odnoszą się do robotów grzecznie, a młodsze z nich i dziewczynki częściej postrzegają je jako posiadaczy cech ludzkich.

Podobne artykuły:

Dagmara Gac

Aż 9 na 10 organizacji uczestniczących w specjalnej edycji badania „Kryzysometr” miało od czasu inwazji Rosji na Ukrainę do czynienia z różnego rodzaju trudnościami, które wymagały wprowadzenia specjalnych działań komunikacyjnych. Dużym wyzwaniem jest również walka z fake newsami i hejtem.

Robert Susło

Niemiecki koncern telewizyjny przejął europejskiego konkurenta SBS. Powstanie drugi największy koncern medialny w Europie.

BARD

Analitycy Polskich Badań Czytelnictwa przygotowali zestaw danych statystycznych, prezentujących dotarcie, zaangażowanie i opinie na temat kampanii reklamowych w prasie drukowanej. Danych przydatnych marketerom w przygotowaniu i optymalizacji budżetów reklamowych.

NSB

54% konsumentów na świecie uważa, że bezpieczeństwo jest dla nich najważniejszą częścią oferty operatorów telefonii komórkowej. Dopiero na drugim miejscu jest mobilna rozrywka, która została wskazana przez 13% konsumentów na świecie.

więcej w dziale: Rynek medialny