23.02.2026 Rynek medialny

Treści wideo w Polsce. Co, jak, gdzie i na czym oglądamy

Paweł Sobczak, MEGOGO

Treści wideo oglądane zdalnie, ale usługi streamingowe głównie w domowym zaciszu. Tak można podsumować to, w jaki sposób konsumowali kontent audiowizualny w 2025 Polacy. To wynik analizy badania przeprowadzonego przez SW Research oraz danych firmy MEGOGO.

ilustracja: DALL-E



1060 Polek i Polaków biorących udział w badaniu SW Research na zlecenie platformy MEGOGO deklarowało, na jakich urządzeniach najczęściej oglądają treści wideo.



Na pierwszym miejscu przez 73,9 proc. wskazany został smartfon. 68,6 proc. preferowało telewizor, podczas gdy przeszło co drugi badany (50,8 proc.) wybierał komputer stacjonarny lub laptop. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się: tablet - 17,1 proc., konsola do gier / VR - 5,9 proc. oraz rzutnik - 4,3 proc. Pytanie było wielokrotnego wyboru, więc ankietowani mogli wybrać kilka odpowiedzi, wskazując najbardziej preferowane urządzenia.



Deklaracje to jedno - twarde dane mówią co innego

Dane własne MEGOGO różnią się od wcześniejszych deklaracji ankietowanych w badaniu przeprowadzonym przez SW Research.



Przeszło co trzeci (34,58 proc.) korzystający z serwisu streamingowego MEGOGO, oferującego telewizję online oraz dostęp do katalogu SVOD, używał go na Smart TV. Dodając do tego telewizory z Android TV (10,15 proc.) oraz tvOS (0,19 proc.), łącznie treści na MEGOGO na swoich telewizorach oglądało 44,92 proc. użytkowników.



Urządzenie Udział procentowy Smart TV 34,58% Komputer lub laptop 23,50% Android mobile 17,31% Android TV 10,15% Strony mobilne 8,37% iOS mobile 5,03% Tablet 0,74% tvOS 0,19% VR 0,00%



Smartfonów używała w tym celu przeszło co 5. osoba (22,48 proc.), na co składał się ruch z urządzeń mobilnych z systemem Android (17,31 proc.), iOS mobile (5,03 proc) oraz smartfonów z innymi systemami operacyjnymi (0,14 proc.). Uwzględniając dodatkowo użytkowników stron mobilnych, którzy mogli np. oglądać treści na smartfonie, ale nie korzystali z aplikacji, a było ich 8,37 proc., łącznie zyskujemy 30,85 proc.



Komputer lub laptop również wybierał w tym celu blisko co trzeci użytkownik (23,50 proc.). Natomiast tablet - 0,74 proc. Użytkowników VR należy w tym kontekście postrzegać w kontekście błędu statystycznego.



- Tak dosyć znaczące różnice w deklaracjach ankietowanych, biorących udział w badaniu SW Research na nasze zlecenie w porównaniu z twardymi danymi MEGOGO, mogą wynikać z kilku kwestii. Istotną rolę odgrywa metodologia badania, które umożliwiało wielokrotny wybór. Ankietowani wskazywali najbardziej preferowane przez siebie urządzenia. Drugim istotnym zagadnieniem jest rozumienie pytania z badania SW Research, gdzie pytaliśmy generalnie o treści wideo - nie tylko te, oglądane na platformach streamingowych, ale także na YouTube czy w innych serwisach - komentuje Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce.





W ten sposób zmienią się nawyki Polaków w kwestii oglądania treści wideo

Z badania SW Research i MEGOGO płynie też wniosek mówiący, że jedynie 1 na 100 badanych Polek i Polaków (1,2 proc.) „ogląda więcej telewizji lub nie nastąpiły zmiany w konsumpcji treści wideo w stosunku do 10 lat wstecz”. To jedna z odpowiedzi na pytanie: „Jak zmieniły się Pana/Pani nawyki oglądania treści w ciągu ostatnich 10 lat?”. Wśród najpopularniejszych odpowiedzi znalazła się: „oglądamy mniej telewizji”, wskazywana przez 51,5 proc. Drugie miejsce: „spędzamy więcej czasu na YouTube”- 42,2 proc. wskazań. Tuż dalej: „oglądamy więcej w serwisach streamingowych”- 41 proc. Opcję „korzystamy głównie z aplikacji mobilnych” wybrało 18,8 proc. badanych.



Na pytanie: „jak zmienią się Pana/Pani główne nawyki dotyczące oglądania treści online? Czego się Pan/Pani spodziewa?”



36,7 proc. badanych odpowiedziała, że „nic się nie zmieni”

34,1 proc. jest zdania, że „będzie oglądać więcej treści online”

11,5 proc. ankietowanych deklaruje, że „będzie oglądać mniej treści w internecie”,

a 17,7 proc. „nie ma zdania”.



Jeśli chodzi o konsumpcję treści telewizyjnych, to:



41,1 proc. uważa, że „będzie oglądać mniej tradycyjnej TV”

„Nic się nie zmieni” dla 33,7 proc. badanych.

Więcej treści telewizyjnych będzie oglądać 14,3 proc.

Natomiast zdania na ten temat nie ma 10,8 proc. ankietowanych.

YouTube buduje nawyki

Rozwój YouTube`a wyznacza kierunek trendów w branży wideo. W serwisach społecznościowych powstaje bardzo dużo kontentu, który preferują - często właśnie na rzecz telewizji - użytkownicy. Innym motorem napędowym zmian jest oczywiście rozwój nowych technologii, w tym m.in. telewizorów, smartfonów czy nowych aplikacji ułatwiających odbiór treści, a także sieci telekomunikacyjnych. Przekłada się to na tańszy i łatwiejszy dostęp do Internetu mobilnego.



O badaniu SW Research

