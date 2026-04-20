20.04.2026 Prawo w mediach

Krew w świecie mediów. Raport IFJ o dziennikarzach zabitych w 2025

KFi

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy IFJ opublikowała wstrząsający dokument "2025 Killed List Report". Wzrost przemocy wobec pracowników mediów widać na całym świecie. W minionym roku życie straciło 128 osób. Giną z powodu odwagi w ujawnianiu faktów, które władze próbują ukryć.

ilustracja: DALL-E



Anthony Bellanger, sekretarz generalny IFJ, podkreśla w 2025 Killed List Report, że te liczby to nie tylko statystyki. Każde nazwisko na liście reprezentuje przerwaną misję. Śmierć reporterów staje się narzędziem wojny. To oskarżenie pod adresem państw, które nie chronią pracowników.



Bliski Wschód płaci najwyższą cenę za prawdę

Region ten stanowi globalne epicentrum zbrodni przeciw mediom. W Strefie Gazy armia izraelska zabiła co najmniej 56 palestyńskich dziennikarzy. Ataki uderzały w namioty prasowe. Autorzy 2025 Killed List Report dokumentują te zdarzenia jako naruszenia prawa. Każdy atak niszczy możliwość rzetelnego informowania.





Dziennikarze ginęli także w Jemenie, Syrii oraz Iranie podczas nalotów. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy apeluje o ochronę osób ryzykujących życie. Bezpieczeństwo pracowników mediów w tych miejscach nie istnieje. Tragedia dotyka całe zespoły reporterów. Praca pod ostrzałem wymaga niezwykłej odwagi oraz poświęcenia.



Region Liczba zabitych Bliski Wschód 74 Afryka 18 Azja i Pacyfik 15 Ameryka Łacińska 11 Europa 10



Statystyki te pokazują skalę zagrożeń dla lokalnych reporterów. Śmierć staje się elementem wpisanym w koszty zawodu. Każda ofiara osłabia wolność słowa na świecie. Prawda o konfliktach wymaga najwyższej ofiarności wszystkich.



Bezkarność napędza przemoc w Ameryce Łacińskiej

W Ameryce Łacińskiej dziennikarstwo pozostaje śmiertelnym zawodem. Meksyk zajmuje pierwsze miejsce na liście najniebezpieczniejszych krajów. W 2025 roku życie straciło tam 11 osób. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy zaznacza w publikacji 2025 Killed List Report, że brak sprawiedliwości zachęca do brutalnych ataków.



Wskaźnik bezkarności przekracza 90 procent, co paraliżuje środowisko. Sprawcy rzadko trafiają przed sąd, a zleceniodawcy pozostają nieuchwytni. Sytuacja zmusza reporterów do autozenzury. Brak reakcji państwa tworzy klimat powszechnego strachu. Wolna prasa przegrywa z siłą przestępczości zorganizowanej. Mordercy czują się bezkarnie.



Meksyk. 11 ofiar śmiertelnych w 2025 roku

11 ofiar śmiertelnych w 2025 roku Peru. 458 ataków na media

458 ataków na media Argentyna. Wzrost liczby ataków o 66 procent

Wzrost liczby ataków o 66 procent Ekwador. Morderstwo reportera śledzącego korupcję

Przemoc wynika z powiązań przestępców z władzą. Dziennikarze pracujący poza miastami narażają się najbardziej na represje. Walka o prawdę kosztuje życie wielu ludzi. Organizacje międzynarodowe domagają się skutecznych śledztw.



Azja przoduje w liczbie uwięzionych reporterów

Region Azji skupia połowę uwięzionych dziennikarzy. Według danych zawartych w 2025 Killed List Report, w celach przebywa 277 osób. Chiny przetrzymują 136 pracowników mediów. Birma oraz Wietnam stosują surowe prawo do tłumienia wszelkiej krytyki. Reżimy te niszczą wolne słowo dziennikarskiego.



Władze wykorzystują przepisy o bezpieczeństwie do uciszania głosów. Policja zatrzymuje dziennikarzy za relacjonowanie protestów. Działania te niszczą fundamenty praw człowieka. Liczba aresztowań budzi sprzeciw międzynarodowy. Więzienia stają się symbolem represji. Reżimy chcą kontrolować każdą informację docierającą bezpośrednio do wszystkich swoich obywateli.



Państwo Liczba więźniów Chiny 136 Birma 49 Wietnam 37 Bangladesz 7



Prześladowania to rzeczywistość dla azjatyckich redakcji. Sądy stają się narzędziem reżimów. Każdy uwięziony dziennikarz to cios w prawo do informacji. Systemowa opresja paraliżuje wolne media w wielu krajach regionu.



Trudny los kobiet relacjonujących konflikty zbrojne

Śmierć poniosło dziewięć dziennikarek w wyniku działań wojennych. Sześć zginęło w Strefie Gazy, dwie na Ukrainie i jedna w Rosji. Każda podjęła ryzyko, aby przekazać prawdę. Kobiety mierzą się z zagrożeniami takimi jak mężczyźni. Ich determinacja zasługuje na najwyższe uznanie.



Pracownice mediów stykają się z molestowaniem i groźbami. Wiele pracuje bez sprzętu ochronnego. Ich obecność pozwala dostrzec aspekty konfliktów, które mogłyby pozostać nieopowiedziane. Kobiety wnoszą do przekazu niezbędną wrażliwość. Dokumentowanie wojny to wielka odwaga każdej reporterki. One walczą zawsze.



Areej Shaheen . Zginęła w Gazie

. Zginęła w Gazie Tetiana Kulyk . Ofiara wojny na Ukrainie

. Ofiara wojny na Ukrainie Anna Prokofieva . Straciła życie w Rosji

. Straciła życie w Rosji Fatima Hassouna. Reporterka zginęła w Palestynie

Wsparcie dla rodzin ofiar zapewnia Międzynarodowy Fundusz Bezpieczeństwa. Solidarność środowiska jest niezbędna. Raport kończy się apelem o konwencję. Bez przepisów morderstwa pozostaną bezkarne. Świat musi bronić wolności mediów.



Cały raport 2025 Killed List Report opublikowany został przez The International Federation of Journalists pod adresem https://www.ifj.org/media-centre/reports/detail/ifj-killed-list-report-2025/

PRZERWA NA REKLAMĘ

Anna Mikołajczyk-Kłębek

Rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania fałszywych treści oraz dezinformacja sprofilowana to trendy, które będą kształtować krajobraz dezinformacji w nadchodzących latach - uważa dr hab. Wojciech Kotowicz, ekspert z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Newseria, KFi

Co trzeci polski internauta bierze pod uwagę rekomendacje influencerów przy podejmowaniu decyzji zakupowych dotyczących leków i suplementów diety. Choć promocja takich produktów jest regulowana, zdarzają się przypadki reklamy na bakier z prawem.

Agnieszka Gilewska

W 2025 roku branża marketingowa staje przed wyzwaniem dostosowania strategii do coraz bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących ochrony prywatności użytkowników, transparentności i wykorzystania sztucznej inteligencji. Jak się przygotować?

Bartłomiej Dwornik

Każdego dnia dziennikarz staje przed dylematem - opisać coś czy też pominąć. W którym miejscu kończy się informacja a zaczyna naruszanie prywatności?

Paweł Kowalewicz

Historia sporu Andrzeja Sapkowskiego z wydawcą serii gier CD Projekt świetnie pokazuje wszystkie niuanse polskiego prawa autorskiego, z którego twórca zarówno czerpie przywileje, jak i korzysta z jego ochrony.

Jan A. Stefanowicz

W świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) informacją publiczną zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy są objęte wyłącznie sprawy publiczne, w tym dokumenty urzędowe, a nie są jej przedmiotem sprawy prywatne lub dokumenty prywatne.

Piotr Rozmiarek

Brushing Scam to technika cyberprzestępców, wykorzystująca kanały offline. Polega na wysłaniu ci niespodziewanej, darmowej paczki. Co zrobić, gdy taką otrzymasz? Czy niesie to za sobą niebezpieczeństwo i czy musisz ją zwrócić? Podpowiadają eksperci z zespołu Bitdefender.pl.

