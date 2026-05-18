18.05.2026 Marketing i PR

SEO w erze AI i nowe wytyczne Google. Koniec FAQ rich results i spamu

Sandra Kluza, Harbingers

Google coraz wyraźniej odcina się od hacków pod AI i przypomina, że fundamentem widoczności nadal pozostają jakościowa treść, techniczna dostępność serwisu i użyteczność dla użytkownika. AI Search nie zastępuje SEO.

ilustracja: DALL-E



Google w ostatnich dniach opublikował i zaktualizował kilka istotnych komunikatów dotyczących przyszłości widoczności organicznej. Najważniejsza zmiana dotyczy polityk antyspamowych. Google doprecyzował, że spamem może być:



manipulowanie klasycznymi rankingami,

próba wpływania na generatywne odpowiedzi AI w Google Search, w tym AI Overviews i AI Mode,

techniki służące oszukiwaniu użytkowników lub manipulowaniu systemami wyszukiwarki,

w tym próby manipulowania odpowiedziami generowanymi przez AI.

Google zaprzecza, że widoczność w AI Search jest poza zasięgiem działań SEO. Przeciwnie, w oficjalnym poradniku podkreśla, że podstawowe dobre praktyki SEO nadal mają znaczenie, ponieważ generatywne funkcje Google Search są oparte na głównych systemach rankingowych i jakościowych wyszukiwarki.



AI Search nie zastępuje SEO. Zmienia sposób, w jaki SEO musi pracować

W nowym poradniku Google wyjaśnia, jak generatywne funkcje wyszukiwania korzystają z treści dostępnych w indeksie. Jednym z opisanych mechanizmów jest RAG, czyli retrieval-augmented generation. W praktyce oznacza to, że systemy Google mogą wykorzystywać aktualne, zaindeksowane strony internetowe, aby tworzyć bardziej wiarygodne odpowiedzi i pokazywać linki do źródeł wspierających daną informację.





Drugim istotnym mechanizmem jest query fan-out. Model może generować zestaw powiązanych zapytań, aby lepiej odpowiedzieć na pierwotne pytanie użytkownika. Zbiega się to z informacją o zakończeniu wyświetlania wyników z FAQ rich results, co tylko podkreśla konsekwencje działań grupy Alphabet.



Google jednocześnie ostrzega, że tworzenie dużej liczby stron wyłącznie po to, aby przechwycić każdą możliwą wariację zapytania lub manipulować odpowiedziami generatywnymi, może naruszać polityki antyspamowe. To oznacza, że sama produkcja treści pod każdą frazę staje się coraz mniej skutecznym kierunkiem. Google wskazuje, że większe znaczenie będzie miała treść niegeneryczna, ekspercka i realnie pomocna dla odbiorcy. W dokumentacji podkreślono, że unikalny, wartościowy content może mieć większy wpływ na obecność strony w generatywnych wynikach wyszukiwania niż większość innych działań opisanych w poradniku.



Google ucina popularne mity o optymalizacji pod AI

W oficjalnym poradniku wskazano, że dla Google Search nie trzeba tworzyć specjalnych plików typu llms.txt, dzielić treści na małe chunki, pisać w specjalnym języku pod AI ani dodawać specjalnego schema.org wyłącznie z myślą o generatywnych odpowiedziach. To nie oznacza, że techniczne SEO traci znaczenie, wręcz przeciwnie.



Google podkreśla, że sposób, w jaki wyszukiwarka odnajduje, przetwarza i indeksuje strony, nadal jest podstawą tego, czy treść może pojawić się również w doświadczeniach generatywnych. Znaczenie mają więc m.in. crawlability, indeksacja, jakość strony, dobre doświadczenie użytkownika, obsługa JavaScriptu czy ograniczanie duplikacji treści.



Koniec FAQ rich results w Google

Równolegle Google wygasza wsparcie dla FAQ rich results. Od 7 maja 2026 roku wyniki rozszerzone FAQ nie pojawiają się już w Google Search. W czerwcu 2026 Google wycofa FAQ search appearance, raport rich result i wsparcie w Rich Results Test, a w sierpniu 2026 usunie obsługę FAQ rich result w Search Console API.



Reporterzy.info polecają. Posłuchaj słowiańskich legend

W praktyce oznacza to, że oznaczanie sekcji FAQ danymi strukturalnymi przestaje być sposobem na uzyskanie dodatkowej powierzchni w wynikach Google. Same sekcje pytań i odpowiedzi nadal mogą mieć wartość dla użytkownika, contentu i konwersji, ale nie powinny być już traktowane jako narzędzie do zdobywania FAQ rich result w SERP-ach.



- Ostatnie komunikaty Google pokazują, że klasyczne SEO zdecydowanie nie znika, ale kończy się etap prostych sztuczek pod widoczność. W AI Search wygrywać będą marki, które potrafią budować wiarygodne, eksperckie i dobrze uporządkowane źródła informacji. To oznacza większe znaczenie strategii contentowej, autorytetu marki, jakości danych, technicznego SEO i realnej użyteczności treści - komentuje Marcin Wątroba, SEO Senior Specialist w Harbingers. - Jeśli AI ma cytować, rekomendować lub wykorzystywać informacje ze strony, musi mieć z czego korzystać i musi ufać temu źródłu Znakomicie sprawdzą się twarde dane, rzetelne zestawienia i recenzje od osób, które posiadają autorytet w danej dziedzinie. Perspektywa działań Off-site również się zmienia. Nie chodzi już tylko o pozyskanie linka do strony. . Coraz ważniejsze będzie to, czy marka jest obecna w całym ekosystemie informacji, tj. w poradnikach, porównaniach, rankingach, opiniach, materiałach eksperckich, danych produktowych, video i treściach, które odpowiadają na realne pytania klientów. SEO w erze AI staje się mniej mechaniczne, a bardziej strategiczne i eksperckie. Google w ostatnich dniach opublikował i zaktualizował kilka istotnych komunikatów dotyczących przyszłości widoczności organicznej. Najważniejsza zmiana dotyczy polityk antyspamowych. Google doprecyzował, że spamem może być:Google zaprzecza, że widoczność w AI Search jest poza zasięgiem działań SEO. Przeciwnie, w oficjalnym poradniku podkreśla, że podstawowe dobre praktyki SEO nadal mają znaczenie, ponieważ generatywne funkcje Google Search są oparte na głównych systemach rankingowych i jakościowych wyszukiwarki.W nowym poradniku Google wyjaśnia, jak generatywne funkcje wyszukiwania korzystają z treści dostępnych w indeksie. Jednym z opisanych mechanizmów jest RAG, czyli retrieval-augmented generation. W praktyce oznacza to, że systemy Google mogą wykorzystywać aktualne, zaindeksowane strony internetowe, aby tworzyć bardziej wiarygodne odpowiedzi i pokazywać linki do źródeł wspierających daną informację.Drugim istotnym mechanizmem jest query fan-out. Model może generować zestaw powiązanych zapytań, aby lepiej odpowiedzieć na pierwotne pytanie użytkownika. Zbiega się to z informacją o zakończeniu wyświetlania wyników z FAQ rich results, co tylko podkreśla konsekwencje działań grupy Alphabet.Google jednocześnie ostrzega, że tworzenie dużej liczby stron wyłącznie po to, aby przechwycić każdą możliwą wariację zapytania lub manipulować odpowiedziami generatywnymi, może naruszać polityki antyspamowe. To oznacza, że sama produkcja treści pod każdą frazę staje się coraz mniej skutecznym kierunkiem. Google wskazuje, że większe znaczenie będzie miała treść niegeneryczna, ekspercka i realnie pomocna dla odbiorcy. W dokumentacji podkreślono, że unikalny, wartościowy content może mieć większy wpływ na obecność strony w generatywnych wynikach wyszukiwania niż większość innych działań opisanych w poradniku.W oficjalnym poradniku wskazano, że dla Google Search nie trzeba tworzyć specjalnych plików typu llms.txt, dzielić treści na małe chunki, pisać w specjalnym języku pod AI ani dodawać specjalnego schema.org wyłącznie z myślą o generatywnych odpowiedziach. To nie oznacza, że techniczne SEO traci znaczenie, wręcz przeciwnie.Google podkreśla, że sposób, w jaki wyszukiwarka odnajduje, przetwarza i indeksuje strony, nadal jest podstawą tego, czy treść może pojawić się również w doświadczeniach generatywnych. Znaczenie mają więc m.in. crawlability, indeksacja, jakość strony, dobre doświadczenie użytkownika, obsługa JavaScriptu czy ograniczanie duplikacji treści.Równolegle Google wygasza wsparcie dla FAQ rich results. Od 7 maja 2026 roku wyniki rozszerzone FAQ nie pojawiają się już w Google Search. W czerwcu 2026 Google wycofa FAQ search appearance, raport rich result i wsparcie w Rich Results Test, a w sierpniu 2026 usunie obsługę FAQ rich result w Search Console API.W praktyce oznacza to, że oznaczanie sekcji FAQ danymi strukturalnymi przestaje być sposobem na uzyskanie dodatkowej powierzchni w wynikach Google. Same sekcje pytań i odpowiedzi nadal mogą mieć wartość dla użytkownika, contentu i konwersji, ale nie powinny być już traktowane jako narzędzie do zdobywania FAQ rich result w SERP-ach.- Ostatnie komunikaty Google pokazują, że klasyczne SEO zdecydowanie nie znika, ale kończy się etap prostych sztuczek pod widoczność. W AI Search wygrywać będą marki, które potrafią budować wiarygodne, eksperckie i dobrze uporządkowane źródła informacji. To oznacza większe znaczenie strategii contentowej, autorytetu marki, jakości danych, technicznego SEO i realnej użyteczności treści - komentuje, SEO Senior Specialist w Harbingers. - Jeśli AI ma cytować, rekomendować lub wykorzystywać informacje ze strony, musi mieć z czego korzystać i musi ufać temu źródłu Znakomicie sprawdzą się twarde dane, rzetelne zestawienia i recenzje od osób, które posiadają autorytet w danej dziedzinie. Perspektywa działań Off-site również się zmienia. Nie chodzi już tylko o pozyskanie linka do strony. . Coraz ważniejsze będzie to, czy marka jest obecna w całym ekosystemie informacji, tj. w poradnikach, porównaniach, rankingach, opiniach, materiałach eksperckich, danych produktowych, video i treściach, które odpowiadają na realne pytania klientów. SEO w erze AI staje się mniej mechaniczne, a bardziej strategiczne i eksperckie.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Najnowsze w dziale Marketing i PR:

Aleksander Pawzun

Jeszcze kilka lat temu klasyczna hurtownia danych, nocne przetwarzanie i raporty dostępne rano były oznaką dojrzałości organizacji. Dziś w wielu firmach te same rozwiązania stały się niewidzialnym ograniczeniem.

Piotr Michalak

Już niemal 40% polskich konsumentów wykorzystuje sztuczną inteligencję na swojej ścieżce zakupowej, przy czym często robią to nieświadomie. Jak wynika z raportu agencji Altavia Kamikaze + K2, obecny rok jest momentem ostatecznego przejścia od tradycyjnego wyszukiwania do rekomendacji opartych na AI.

Karolina Łukasiewicz

Jak odróżnić buzzword od sztucznej inteligencji, która rzeczywiście podnosi efektywność biznesową? Czy każdy marketing wykorzystujący algorytmy jest rzeczywiście napędzany przez AI? Nie, ponieważ w wielu przypadkach AI marketing to jedynie automatyzacja konkretnych, znanych już wcześniej procesów.

Podobne artykuły:

Marek Jaworowski

Aż 25% badanych miało problem z odróżnieniem fałszu od prawdziwych recenzji, co wskazuje na coraz bardziej zaawansowane techniki manipulacji opiniami. Pomimo działań UOKiK-u, proceder kwitnie choć jest zagrożony karą sięgającą nawet 10 proc. obrotu uznanego za winnego przedsiębiorcy. Jak się bronić przed takim oszustwem?

Aleksander Pawzun

"U nas cisza, nie ma o czym pisać" - takie zdanie powtarza się wyjątkowo często. Tymczasem praktyka pokazuje, że każde przedsiębiorstwo posiada potencjał do opowiadania historii. Trzeba jedynie nauczyć się go zauważać i przekładać na treści atrakcyjne dla odbiorców.

Michał Chrościcki

Na kanale jakim jest Instagram, dopiero Stories, a nie statyczne posty, stworzyły możliwość większej interakcji użytkowników z publikowaną treścią, a marketerom dostarczyły mierzalne dane. Na odbiór Stories przez użytkowników ma wpływ kilka czynników.

artykuł gościnny

Nie musisz klikać "Lubię to", żeby Facebook wiedział, co myślisz, czego się boisz i za czym tęsknisz. Wystarczy, że czytasz posty, przeglądasz zdjęcia, zatrzymujesz się na filmach - każdy Twój gest jest rejestrowany, analizowany i wykorzystywany. Czasem dla Twojej wygody. Czasem w celach marketingowych. A czasem… zaskakująco głęboko.

więcej w dziale: Marketing i PR