4.05.2026 Rynek medialny

Kino w epoce algorytmów i AI

Arkadiusz Murenia, wartoobejrzec.pl

Czy sztuczna inteligencja zabije kreatywność twórców filmów? Najuczciwsza odpowiedź brzmi: nie, AI raczej nie zabije kreatywności twórców filmów, ale bardzo wyraźnie zmieni miejsce, w którym ta kreatywność będzie się ujawniać i przede wszystkim w jaki sposób.

illustracja: Gemini



W branży filmowej narzędzia AI są już wdrażane w montażu, tłumaczeniu napisów, wyszukiwaniu ujęć, wirtualnej produkcji, personalizacji doświadczenia widza i w projektych eksperymentalnych na etapie pre- i postprodukcji. Jak w każdej branży tak również i w branży filmowej pojawia się obawa, że AI może przyczynić się do zastąpienia niektórych stanowisk pracy za pomocą szybszych i w pełni automatycznych rozwiązań nie wymagających udziału człowieka.



Związki zawodowe i platformy produkcyjne podkreślają, że AI ma wspierać człowieka, a nie zastępować autora, performera czy właściciela praw. W jakim to wszystko rozwinie się kierunku, tego niestety nikt tak do końca nie wie i nawet najlepsi eksperci nie są w stanie przewidzieć jaki dokładnie wpływ będzie miała integracja najnowszych technologii AI w przemyśle filmowym oraz jak sztuczna inteligencja wpłynie na kreatywność twórców sztuki filmowej.





Większe ryzyko nie dotyczy samej "śmierci sztuki" i kreatywności jako takiej, lecz raczej przyzwyczajenia do skrótów. Badania i oficjalne komunikaty pokazują jednocześnie korzyści pod kątem produktywności jak i realne zagrożenie z nadmiernego poleganiem na generatywnych właściwościach AI, zwłaszcza gdy użytkownik przestaje weryfikować obrazy i pomysły. W praktyce oznacza to, że przyszłość kina będzie zależeć mniej od tego, czy algorytmy są dostępne, a bardziej od tego, czy branża zbalansuje efektywnie standardy mające na celu połączyć automatyzację procesów tworzenia dzieła filmowego z przejrzystością i odpowiedzialnością twórczą.



Czy AI zabije kreatywność kina? Sprawdzamy, jak wpływa na scenariusze, montaż, VFX i nowości filmowe

Ażeby nie siać niepotrzebnej paniki, która i tak już zawładnęła internetem, najuczciwiej będzie ując to w następujący sposób: sztuczna inteligencja nie zniszczy kreatywności filmowców, ale może zabić część ich twórczych nawyków, jeśli stanie się wygodnym autopilotem. Dziś, gdy widz śledzi



Oficjalne materiały Adobe opisują funkcje w Premiere PRO i After Effects, które pomagają szybciej znaleźć ujęcie, wydłużyć klip czy automatycznie tłumaczyć napisy, a Netflix publikuje zasady używania GenAI w produkcji jako "wartościowych kreatywnych pomocy", pod warunkiem przejrzystości i kontroli. Nawet WGA (Writers Guild of Americ West) stawia twardą granicę: AI nie jest scenarzystą i nie może być traktowane jak autor materiału literackiego.



To napięcie dobrze widać już w codziennym życiu poza filmem. Komisja Europejska informowała w lutym 2025 roku, że ponad 60% Europejczyków pozytywnie ocenia roboty i AI w pracy, a ponad 70% uważa, że poprawiają produktywność. Jednocześnie 84% badanych uznało, że takie systemy wymagają ostrożnego zarządzania, by chronić prywatność i przejrzystość. Z kolei badanie Microsoft Research z 2025 roku pokazało, że generatywne AI obniża odczuwany wysiłek krytycznego myślenia i może wzmacniać nadmierne zaufanie do narzędzia, co osłabia samodzielne rozwiązywanie problemów. To ważna lekcja także dla kina: AI może zdecydowanie wpłynąc na przyspieszenie tempa produkcji, ale łatwo też może przyzwyczaić do korzystania z "gotowców".



W grafice ten spór jest jeszcze bardziej widoczny. Z jednej strony modele obrazowe rozwijają się błyskawicznie: Adobe rozwija Firefly i generatywne funkcje w Photoshopie, a OpenAI udostępniło w 2025 roku profesjonalny model generowania obrazów przez API. Z drugiej strony rośnie presja na oznaczanie tego, co zostało wygenerowane lub istotnie zmodyfikowane przez AI. Unijne zasady przejrzystości przewidują identyfikowalność treści generowanych przez AI oraz wyraźne oznaczanie deepfake’ów, a Adobe rozwija Content Credentials, czyli metadane pokazujące, kto stworzył materiał i czy był on generowany albo edytowany z użyciem AI. W praktyce to bardzo rozsądny kierunek: sam fakt, że obraz powstał z pomocą modelu, nie odbiera mu wartości, ale odbiorca powinien wiedzieć, co ogląda.



W samym przemyśle filmowym AI dotyka dziś praktycznie całego łańcucha pracy. Na etapie tworzenia scenariuszy nie chodzi już tylko o "pisanie za człowieka", ale o research, porządkowanie wersji, moodboardy, podpowiedzi strukturalne czy szybkie iteracje pomysłów. WGA, po sporze z 2023 roku, wywalczyła zapisy, które wyraźnie oddzielają narzędzie od autora, a Netflix w swoim przewodniku dla partnerów podkreśla, że wykorzystanie podobizny, danych osobowych czy cudzego IP wymagają dodatkowej zgody i kontroli. To ważne, ponieważ pokazuje to realny stan rynku: branża nie zamyka drzwi przed AI, tylko próbuje ją osadzić w ramach odpowiedzialnej produkcji.



Najmniej kontrowersyjny i jednocześnie najbardziej praktyczny obszar to montaż i postprodukcja. Adobe w wersji Premiere Pro ogłoszonej 2 kwietnia 2025 roku wdrożyło Generative Extend do wydłużania ujęć i dźwięku, Media Intelligence do wyszukiwania materiału w ogromnych bibliotekach oraz automatyczne tłumaczenie napisów na ponad 27 języków. To nie są "magiczne filmy robione bez montażysty", tylko rozwiązania, które zdejmują z zespołu część żmudnej pracy technicznej. I właśnie tu leży sedno: AI coraz częściej zabiera czasochłonne mikroczynności, ale nie zastępuje gustu, rytmu sceny, wyczucia ciszy, napięcia i tego jednego cięcia, które sprawia, że scena działa. Narzędzie może wygenerować brakujące sekundy obrazu; nie potrafi jednak samo zdecydować, czy dłuższe spojrzenie bohatera wzmacnia emocję, czy ją zabija.



Podobnie wygląda sprawa efektów specjalnych i wirtualnej produkcji. NVIDIA opisuje dziś AI w filmie i telewizji jako wsparcie dla całego workflow: od renderingu w czasie rzeczywistym, przez AI audio i video effects, po analitykę danych i personalizację doświadczeń odbiorcy. Firma pokazuje też konkretne przykłady użycia, jak FlixiVerse w Sony Pictures Animation czy narzędzie wyszukiwania scen 3D dla ILM. To dobry dowód na to, że przemysł filmowy chętnie korzysta z nowych technologii wtedy, gdy poprawiają iteracyjność i pozwalają szybciej testować różne warianty. Kreatywność nie znika w takiej konstelacji, a jedynie przesuwa się ona z ręcznego "robienia wszystkiego" w stronę automatyzacji żmudnych procesów i wybierania najlepszej wersji spośród większej liczby możliwości.



Najciekawsze zmiany zachodzą jednak także po zakończeniu filmu, czyli w dystrybucji. Netflix oficjalnie zapowiadał eksplorację generatywnego wyszukiwania dla odbiorców, a jego badacze opisali w 2026 roku personalizację artworków z użyciem post-treningu LLM, tak by różnym widzom pokazywać najbardziej atrakcyjną wizualnie reprezentację tego samego tytułu. Dla odbiorcy, który codziennie sprawdza nowości filmowe, oznacza to wygodę:



szybciej znajduje "coś dla siebie",

trafniej rozpoznaje nastrój i temat.

Ale dla twórców i wydawców to również ostrzeżenie gdy algorytm coraz mocniej wpływa na to, jak film jest opakowany i komu zostanie pokazany. Rośnie także ryzyko, że projekt będzie tworzony nie pod własny język artystyczny, ale pod przewidywaną "algorytmiczną klikalność".



A czy branża naprawdę już z tego korzysta? Tak - i to w bardzo konkretny sposób.



18 września 2024 roku Lionsgate ogłosiło partnerstwo z Runway przy modelu trenowanym na własnym katalogu studia, przeznaczonym do wspierania filmowców w pre- i postprodukcji.

W maju 2025 roku Watch the Skies zostało opisane przez Flawless jako pierwszy pełnometrażowy film kinowy wykorzystujący AI do immersyjnego dubbingu wizualnego,

a jesienią 2025 roku firma informowała już o debiucie tej technologii w streamingu.

To nie są więc luźne testy w "warunkach laboratoryjnych", tylko wdrożenia, które dotykają realnego rynku, czli: studiów, dystrybutorów i gotowego filmu trafiającego do widza.



Wniosek na chwilę obecną jest prosty: AI nie zabije kreatywności twórców filmów, jeśli pozostanie kopilotem, a nie głównym autorem. Zabije ją dopiero wtedy, gdy branża uzna, że szybsze i bardziej opłacalne jest zautomatyzowanie procesu tworzenia i masowa produkcja, a widzowi wystarczy sprawna imitacja emocji zamiast prawdziwej, unikalnej wyjątkowości i głębi ludzkiej myśli twórczej.



Na razie sygnały z rynku mówią coś innego. Związki zawodowe walczą o prawa twórców, platformy wprowadzają zasady ostrożnego użycia, producenci rozwijają narzędzia transparentności, a regulacje w UE wymuszają oznaczanie części syntetycznych treści. To wszystko razem sugeruje nie koniec sztuki, ale nową epokę rzemiosła filmowego, w której człowiek nadal odpowiada za sens, smak i odwagę twórczą. I właśnie dlatego pytanie nie powinno brzmieć: "czy AI zabije kreatywność?", tylko: "czy twórcy i studia potrafią użyć AI tak, by jej nie spłaszczyć?". W branży filmowej narzędzia AI są już wdrażane w montażu, tłumaczeniu napisów, wyszukiwaniu ujęć, wirtualnej produkcji, personalizacji doświadczenia widza i w projektych eksperymentalnych na etapie pre- i postprodukcji. 