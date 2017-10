Reklamy w internecie. W tych branżach działają najlepiej

2.10.2017 Rynek medialny

Patrycja Miązek, Gemius

Internauci z Europy Środkowo-Wschodniej najczęściej klikają w kampanie reklamowe branż spożywczej i kosmetycznej - wynika z raportu Gemiusa. W Polsce, Czechach, Chorwacji i Mołdawii reklamy jedzenia i napojów zajęły pierwsze miejsce pod względem klikalności wśród wszystkich analizowanych branż. W 9 spośród 13 analizowanych rynków znalazły się w top3. Wysokie wskaźniki klikalności odnotowały również reklamy promujące kosmetyki – branża kosmetyczna zajęła miejsce w top3 na 7 badanych rynkach.

źródło: Gemius

Najmniejszą interakcją ze strony internautów cieszyły się reklamy promujące elektronikę, wyposażenie domu i ogrodu oraz sport i turystykę. Reklamy szeroko rozumianych sprzętów domowych uzyskały najniższy wskaźnik kliknięć spośród wszystkich badanych branż w 6 na 13 krajów:Natomiast reklamy dotyczące aktywności sportowej i wypoczynku odnotowały najniższy wskaźnik klikalności na 4 analizowanych rynkach:Jednym z opracowań przygotowanych w raporcie gemiusAdMonitor jest zestawienie pokazujące udział emisji mobilnych w reklamach dla poszczególnych branż. Pod tym względem badane rynki wykazują bardzo duże zróżnicowanie – niemal na każdym z nich pierwsze miejsce zajmuje inny sektor gospodarki. W Bułgarii na przykład wiodącą branżą jest sektor finansowy, którego reklamy w 47 proc. były emitowane na urządzeniach mobilnych, w Chorwacji były to koncerny telekomunikacyjne i spożywcze (po 34 proc.), a w Polsce marki modowe (41 proc.).Spośród 13 analizowanych rynków największe udziały emisji na urządzeniach mobilnych odnotowano w Turcji. Najwyższy wynik w tym kraju odnotowały reklamy branży farmaceutycznej, które w 57 proc. pojawiały się na urządzeniach mobilnych. Drugim krajem pod tym względem była Rumunia, w której to reklamy promujące sport i turystykę emitowano w 54 proc. na urządzeniach mobilnych. Taki sam udział emisji odnotowała w tym kraju branża telekomunikacyjna.- Wysoki udział odsłon reklam mobilnych to w mojej opinii rezultat poziomu zaawansowania danej branży w wykorzystywaniu technik, jakie daje promocja w digitalu - komentuje dane na temat polskiego rynku Tomasz Wardecki, Senior Media Strategy Manager w iProspect. - Reklamodawcy z branży mody, elektroniki i artykułów do domu i ogrodu są w trakcie transformowania modeli biznesowych na sprzedaż przez internet, dlatego jako jedni z pierwszych wykorzystują nowinki technologiczne i dostosowują się do trendów rynku reklamowego.Zdaniem Tomasza Wardeckiego decyzje o zakupie produktów z tych kategorii podejmowane są bardziej spontanicznie niż na przykład w przypadku branży farmaceutycznej czy finansowej, dlatego odpowiednie bodźce w postaci reklam na smartfonie są skuteczne i w takie formy reklamodawcy inwestują większe budżety.- Dodatkowo, biorąc pod uwagę względy techniczne, na stosunkowo niewielkiej powierzchni ekranu urządzenia mobilnego dużo łatwiej i atrakcyjniej zaprezentować zdjęcie sukienki, butów czy nowego telewizora niż ofertę rachunku bankowego bądź leku na nadciśnienie - uważa Wardecki.***Raport Gemius – gemiusAdMonitor – prezentuje szczegółowe dane na temat reklamy internetowej w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Mołdawii, Polsce, Rumunii, na Słowacji, w Turcji, na Ukrainie oraz Węgrzech).